Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Màster universitari Online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions
Presentació
En un entorn corporatiu altament competitiu i saturat d'informació, el veritable avantatge no és emmagatzemar dades, sinó saber interpretar-les per prendre decisions guanyadores. L'especialitat en Intel·ligència de Negoci en Organitzacions del Màster Universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades de la UOC neix per cobrir un buit crític al mercat empresarial: el perfil híbrid capaç de dialogar fluidament tant amb els equips tecnològics com amb la direcció executiva. Aquest programa posa el focus en el valor de negoci, el context organitzatiu i la comunicació.
A través d'una metodologia 100 % en línia i basada en reptes pràctics d'empresa, aquesta especialització aprofundeix en les tres àrees motores de qualsevol organització: analítica de clients i usuaris, analítica de persones i recursos humans i analítica d'operacions i logística.
És la formació definitiva per a professionals de direcció d'empreses (ADE), economia, màrqueting, recursos humans, consultors d'estratègia i gestors... que volen fer el salt cap a posicions de lideratge analític. Converteix-te en l'expert o experta en intel·ligència de negoci (business intelligence) que les organitzacions necessiten per liderar la transformació digital des de l'estratègia, i no només des de la tecnologia.
Per què estudiar el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a l'Intel·ligència de Negoci en Organitzacions de la UOC:
- Una visió integral del cicle de vida de les dades a l'empresa, aprenent a gestionar des de la identificació de fonts i neteja de la informació corporativa, fins a l'anàlisi i presentació final a direcció.
- Competències per comunicar resultats complexos, generant, a partir de dades en brut, visualitzacions i informes clars, persuasius i adaptats tant a perfils tècnics com a equips de negoci o junta directiva.
- Domini d'eines i tecnologies capdavanteres en el mercat per al disseny de visualitzacions d'alt valor afegit, com ara narratives de dades (data storytelling) i quadres de comandament estratègics (dashboards) per al monitoratge de KPIs.
- Capacitat per facilitar la presa de decisions basada en l'evidència, aportant valor real, eficiència i avantatge competitiu en entorns empresarials mitjançant la intel·ligència de negoci (business intelligence).
- Capacitat per generar coneixement estratègic a partir de dades massives, orientat a l'optimització d'àrees clau (clients, recursos humans, logística o operacions), mitjançant l'aplicació de tècniques predictives i aprenentatge automàtic (machine learning).
- Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives a la detecció i anàlisi de tendències de mercat, comportament del consumidor i nous models de negoci disruptius.
- Aplicació dels aspectes ètics i legals corporatius (com el compliment del RGPD) fonamentals per garantir un ús responsable, segur i transparent de les dades dels clients i l'organització en l'era digital.
- Un perfil professional híbrid, versàtil i directiu, que combina l'excel·lència tècnica analítica amb habilitats de comunicació i lideratge, altament demanat per encapçalar la transformació digital en l'àmbit corporatiu.
Titulació oficial
El màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Inici
14 d’oct. 2026
100%
Online
60
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
Titulació oficial
Aquest programa és una especialitat del màster universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades.
