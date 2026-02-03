Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
Inscripció oberta

Màster universitari Online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Presentació

En un entorn corporatiu altament competitiu i saturat d'informació, el veritable avantatge no és emmagatzemar dades, sinó saber interpretar-les per prendre decisions guanyadores. L'especialitat en Intel·ligència de Negoci en Organitzacions del Màster Universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades de la UOC neix per cobrir un buit crític al mercat empresarial: el perfil híbrid capaç de dialogar fluidament tant amb els equips tecnològics com amb la direcció executiva. Aquest programa posa el focus en el valor de negoci, el context organitzatiu i la comunicació. 
Fins al 10% de descompte

per matrícula anticipada.

Titulacions oficials UOC

Estudis que et preparen per als teus reptes professionals.

A través d'una metodologia 100 % en línia i basada en reptes pràctics d'empresa, aquesta especialització aprofundeix en les tres àrees motores de qualsevol organització: analítica de clients i usuaris, analítica de persones i recursos humans i analítica d'operacions i logística.

És la formació definitiva per a professionals de direcció d'empreses (ADE), economia, màrqueting, recursos humans, consultors d'estratègia i gestors... que volen fer el salt cap a posicions de lideratge analític. Converteix-te en l'expert o experta en intel·ligència de negoci (business intelligence) que les organitzacions necessiten per liderar la transformació digital des de l'estratègia, i no només des de la tecnologia.

Per què estudiar el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a l'Intel·ligència de Negoci en Organitzacions  de la UOC:

  • Una visió integral del cicle de vida de les dades a l'empresa, aprenent a gestionar des de la identificació de fonts i neteja de la informació corporativa, fins a l'anàlisi i presentació final a direcció.

A través d'una metodologia 100 % en línia i basada en reptes pràctics d'empresa, aquesta especialització aprofundeix en les tres àrees motores de qualsevol organització: analítica de clients i usuaris, analítica de persones i recursos humans i analítica d'operacions i logística.

És la formació definitiva per a professionals de direcció d'empreses (ADE), economia, màrqueting, recursos humans, consultors d'estratègia i gestors... que volen fer el salt cap a posicions de lideratge analític. Converteix-te en l'expert o experta en intel·ligència de negoci (business intelligence) que les organitzacions necessiten per liderar la transformació digital des de l'estratègia, i no només des de la tecnologia.

Per què estudiar el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a l'Intel·ligència de Negoci en Organitzacions  de la UOC:

  • Una visió integral del cicle de vida de les dades a l'empresa, aprenent a gestionar des de la identificació de fonts i neteja de la informació corporativa, fins a l'anàlisi i presentació final a direcció.
  • Competències per comunicar resultats complexos, generant, a partir de dades en brut, visualitzacions i informes clars, persuasius i adaptats tant a perfils tècnics com a equips de negoci o junta directiva.
  • Domini d'eines i tecnologies capdavanteres en el mercat per al disseny de visualitzacions d'alt valor afegit, com ara narratives de dades (data storytelling) i quadres de comandament estratègics (dashboards) per al monitoratge de KPIs.
  • Capacitat per facilitar la presa de decisions basada en l'evidència, aportant valor real, eficiència i avantatge competitiu en entorns empresarials mitjançant la intel·ligència de negoci (business intelligence).
  • Capacitat per generar coneixement estratègic a partir de dades massives, orientat a l'optimització d'àrees clau (clients, recursos humans, logística o operacions), mitjançant l'aplicació de tècniques predictives i aprenentatge automàtic (machine learning).
  • Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives a la detecció i anàlisi de tendències de mercat, comportament del consumidor i nous models de negoci disruptius.
  • Aplicació dels aspectes ètics i legals corporatius (com el compliment del RGPD) fonamentals per garantir un ús responsable, segur i transparent de les dades dels clients i l'organització en l'era digital.
  • Un perfil professional híbrid, versàtil i directiu, que combina l'excel·lència tècnica analítica amb habilitats de comunicació i lideratge, altament demanat per encapçalar la transformació digital en l'àmbit corporatiu.

Titulació oficial

El màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


El màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Aquest programa és una especialitat del màster universitari online d'Anàlisi i Visualització de Dades.

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Pla d'estudis

60
ECTS
18
ECTS
Optativa
30
ECTS
Obligatòria
12
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòries
Crèdits
Anàlisi estadística multivariant i inferència estadística
6
Disseny de la investigació i models d'anàlisi
6
Instruments qualitatius d'anàlisi i presentació de dades
6
Preguntes analítiques, dades, coneixement i intel·ligència artificial
6
Visualització de dades
6
Treball final de màster
12

Assignatures optatives
Crèdits
Analítica de persones i recursos humans
6
Analítica de clients i usuaris
6
Analítica d'operacions i logística
6

Complements de formació
Crèdits
Anàlisi estadística
6
Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional
6

 

Semestres

Semestre 1
Crèdits
Preguntes analítiques, dades, coneixement i intel·ligència artificial
6
Anàlisi estadística multivariant i inferència estadística
6
Instruments qualitatius d'anàlisi i presentació de dades
6
Disseny de la investigació i models d'anàlisi
6
Visualització de dades
6
Semestre 2
Crèdits
Analítica de persones i recursos humans
6
Analítica de clients i usuaris
6
Analítica d'operacions i logística
6
Treball final de màster
12

 

Perfil d'optativitat

Perfil 1 Especialitat d'Intel·ligència de Negoci en Organitzacions
Crèdits
Analítica de persones i recursos humans
6
Analítica de clients i usuaris
6
Analítica d'operacions i logística
6
Perfil 2 Especialitat d'Estratègia i Política de Dades
Crèdits
Governança de dades
6
Estratègia i cultura analítica
6
Índexs i indicadors: economia, política i societat
6
Perfil 3 Especialitat de Ciència de Dades Aplicada a Ciències Socials
Crèdits
Anàlisi de textos
6
Anàlisi de xarxes socials i comunitats
6
Modelització, predicció i optimització en aprenentatge automàtic
6

Càrrega lectiva

El pla d'estudis del màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades té una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS, organitzats de la manera següent per garantir un aprenentatge progressiu:

  • 30 crèdits ECTS obligatoris (5 assignatures) per assentar les bases.
  • 18 crèdits ECTS optatius (3 assignatures) per especialitzar-te.
  • 12 crèdits ECTS de treball final de màster (TFM) per aplicar els coneixements.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat les assignatures obligatòries del programa.

En el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de màster. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa.

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari el treball final té 12 crèdits ECTS.

El treball final de màster universitari consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. Per això, per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat les assignatures obligatòries del programa.

En el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de màster. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor o tutora acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director o directora del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director o directora del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i (3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El MU d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades té una durada mínima estimada d'un any acadèmic distribuït en dos semestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels teus estudis, segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Per a això, en el moment de formalitzar la teva matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor o tutora que t'ofereix assistència directa i l'assessorament que necessitis.

Complements de formació

Atès el seu caràcter aplicat, es requereixen competències bàsiques en anàlisi estadística i programació:

Les titulacions dels àmbits d'Enginyeria Informàtica i de Sistemes, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria de la Telecomunicació,  Matemàtiques i Estadística, Física i Astronomia, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Automàtica, Enginyeria de l'Organització Industrial i Enginyeria de la Navegació no hauran de fer cap complement de formació.

Les titulacions d'Economia, Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Finances i Comptabilitat, Màrqueting, Sociologia, Medicina, Psicologia, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Química i Biotecnologia hauran de cursar el complement de formació Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional (6 crèdits).

Altres titulacions hauran d'acreditar una formació bàsica de tècniques quantitatives de 12 crèdits ECTS i fer els complements de formació següents:

Complements de formació


Atès el seu caràcter aplicat, es requereixen competències bàsiques en anàlisi estadística i programació:

Les titulacions dels àmbits d'Enginyeria Informàtica i de Sistemes, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria de la Telecomunicació,  Matemàtiques i Estadística, Física i Astronomia, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Automàtica, Enginyeria de l'Organització Industrial i Enginyeria de la Navegació no hauran de fer cap complement de formació.

Les titulacions d'Economia, Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Finances i Comptabilitat, Màrqueting, Sociologia, Medicina, Psicologia, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Química i Biotecnologia hauran de cursar el complement de formació Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional (6 crèdits).

Altres titulacions hauran d'acreditar una formació bàsica de tècniques quantitatives de 12 crèdits ECTS i fer els complements de formació següents: Anàlisi estadística (6 crédits) i Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional (6 crèdits).

En cas de dubtes sobre el vostre cas, podeu demanar l'orientació personalitzada del vostre tutor o tutora, que tindrà en compte la vostra formació universitària prèvia.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional en el seu ús.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA al seu àmbit i, a més, inclou una llicència IA de Gemini. La IA és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau i màster universitari pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com la IA està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment. Superar el curs atorga un certificat UOC.

Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Professorat

Direcció del programa

  • Josep Cobarsí Morales

    Doctor en Organització d'Empreses per la Universitat de Girona i enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de Sistemes d'Informació i Gestió del coneixement dels Estudis d'Informàtica, Multimedia i Telecomunicació de la UOC. El seu àmbit de recerca gira a l'entorn dels sistemes d'informació, la gestió del coneixement, el comportament informacional, la intel·ligència competitiva, la gestió de crisis, la informàtica aplicada a la salut.

Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Sortides professionals

Sortides professionals

Les persones graduades en aquesta especialitat estaran preparades per ocupar llocs de responsabilitat vinculats a l'explotació de dades en l'entorn empresarial:

  • Analista de dades (data analyst): en departaments estratègics de control de gestió, màrqueting, operacions, logística o recursos humans (people analytics).
  • Consultor/a en intel·ligència de negoci (business intelligence): ajuda a empreses, institucions o organitzacions internacionals a extreure valor de les seves dades corporatives.
  • Expert/a en estratègia i govern de dades (data governance): disseny de fulls de ruta estratègics per a organitzacions que vulguin fer la transició cap a models basats en dades (data-driven).
  • Assessor/a en compliment normatiu (compliance) i ètica de dades: un rol clau per assessorar l'alta direcció d'empreses en la regulació de les dades i l'adopció d'intel·ligència artificial.

Sortides professionals


Les persones graduades en aquesta especialitat estaran preparades per ocupar llocs de responsabilitat vinculats a l'explotació de dades en l'entorn empresarial:

  • Analista de dades (data analyst): en departaments estratègics de control de gestió, màrqueting, operacions, logística o recursos humans (people analytics).
  • Consultor/a en intel·ligència de negoci (business intelligence): ajuda a empreses, institucions o organitzacions internacionals a extreure valor de les seves dades corporatives.
  • Expert/a en estratègia i govern de dades (data governance): disseny de fulls de ruta estratègics per a organitzacions que vulguin fer la transició cap a models basats en dades (data-driven).
  • Assessor/a en compliment normatiu (compliance) i ètica de dades: un rol clau per assessorar l'alta direcció d'empreses en la regulació de les dades i l'adopció d'intel·ligència artificial.
  • Emprenedor/a o desenvolupador/a de negoci: creant negocis propis o nous productes i serveis basats en la implantació de sistemes d'intel·ligència de dades.
  • Analista de dades sectorial: aplicant la intel·ligència de negoci a sectors altament especialitzats, com l'optimització i la logística del sector sanitari, el retail o la planificació corporativa.

L'enfocament diferencial d'aquesta especialitat permet que el professional no només domini les eines tècniques d'anàlisi, sinó que es converteixi en un analista estratègic capaç de combinar metodologies quantitatives i qualitatives per resoldre problemes complexos de negoci i facilitar la presa de decisions d'alt impacte.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Objectius

Estudiant aquesta especialitat del màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la UOC obtindràs:

- Una visió integral del cicle de vida de les dades a l'empresa, aprenent a gestionar des de la identificació de fonts i neteja de la informació corporativa, fins a l'anàlisi i presentació final a direcció.

- Competències per comunicar resultats complexos, generant, a partir de dades en brut, visualitzacions i informes clars, persuasius i adaptats tant a perfils tècnics com a equips de negoci o junta directiva.

- Domini d'eines i tecnologies capdavanteres en el mercat per al disseny de visualitzacions d'alt valor afegit, com ara narratives de dades (data storytelling) i quadres de comandament estratègics (dashboards) per al monitoratge de KPIs.

- Capacitat per facilitar la presa de decisions basada en l'evidència, aportant valor real, eficiència i avantatge competitiu en entorns empresarials mitjançant la intel·ligència de negoci (business intelligence).

Objectius


Estudiant aquesta especialitat del màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la UOC obtindràs:

- Una visió integral del cicle de vida de les dades a l'empresa, aprenent a gestionar des de la identificació de fonts i neteja de la informació corporativa, fins a l'anàlisi i presentació final a direcció.

- Competències per comunicar resultats complexos, generant, a partir de dades en brut, visualitzacions i informes clars, persuasius i adaptats tant a perfils tècnics com a equips de negoci o junta directiva.

- Domini d'eines i tecnologies capdavanteres en el mercat per al disseny de visualitzacions d'alt valor afegit, com ara narratives de dades (data storytelling) i quadres de comandament estratègics (dashboards) per al monitoratge de KPIs.

- Capacitat per facilitar la presa de decisions basada en l'evidència, aportant valor real, eficiència i avantatge competitiu en entorns empresarials mitjançant la intel·ligència de negoci (business intelligence).

- Capacitat per generar coneixement estratègic a partir de dades massives, orientat a l'optimització d'àrees clau (clients, recursos humans, logística o operacions), mitjançant l'aplicació de tècniques predictives i aprenentatge automàtic (machine learning).

- Aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives a la detecció i anàlisi de tendències de mercat, comportament del consumidor i nous models de negoci disruptius.

- Aplicació dels aspectes ètics i legals corporatius (com el compliment del RGPD) fonamentals per garantir un ús responsable, segur i transparent de les dades dels clients i l'organització en l'era digital.

- Un perfil professional híbrid, versàtil i orientat a gestió, que combina l'excel·lència tècnica analítica amb habilitats de comunicació i lideratge, altament demanat per encapçalar la transformació digital en l'àmbit corporatiu.

Perfils

Aquesta especialitat està dissenyada per a professionals que volen aplicar la ciència de dades i l'analítica avançada en l'entorn corporatiu, però que no necessàriament provenen d'un entorn tecnològic o d'enginyeria.

Perfils principals als quals s'adreça:

Professionals de negoci i àrees funcionals: pensat per a persones titulades en ADE, Economia, Màrqueting, Finances o Recursos Humans que necessiten dominar l'anàlisi i la visualització de dades per aportar més valor estratègic, optimitzar processos i reorientar-se professionalment cap a posicions d'intel·ligència de negoci (business intelligence).

Analistes i controladors de gestió (controllers): persones que ja treballen o volen treballar en departaments de control de gestió, operacions, logística o màrqueting corporatiu, i busquen fer un pas endavant dissenyant quadres de comandament i aplicant analítica de dades al seu dia a dia.

Perfils de gestió, consultoria i estratègia:

Perfils


Aquesta especialitat està dissenyada per a professionals que volen aplicar la ciència de dades i l'analítica avançada en l'entorn corporatiu, però que no necessàriament provenen d'un entorn tecnològic o d'enginyeria.

Perfils principals als quals s'adreça:

Professionals de negoci i àrees funcionals: pensat per a persones titulades en ADE, Economia, Màrqueting, Finances o Recursos Humans que necessiten dominar l'anàlisi i la visualització de dades per aportar més valor estratègic, optimitzar processos i reorientar-se professionalment cap a posicions d'intel·ligència de negoci (business intelligence).

Analistes i controladors de gestió (controllers): persones que ja treballen o volen treballar en departaments de control de gestió, operacions, logística o màrqueting corporatiu, i busquen fer un pas endavant dissenyant quadres de comandament i aplicant analítica de dades al seu dia a dia.

Perfils de gestió, consultoria i estratègia: càrrecs intermedis, mànagers i consultors d'estratègia interessats en la governança de dades corporatives, la definició d'estratègies digitals i l'aplicació de solucions de negoci basades en intel·ligència artificial complint amb les normatives vigents.

Emprenedors i desenvolupadors de negoci: professionals que busquen identificar noves oportunitats de mercat o crear productes i serveis disruptius basats en l'explotació, la visualització i la síntesi de grans volums d'informació de negoci."

Resultats d'aprenentatge

Aquesta especialitat et capacitarà per assolir les competències clau del programa aplicades directament a l'entorn de negoci:

Identificació d'oportunitats i visió estratègica: examinar la importància de l'anàlisi i la visualització de dades per a la identificació de noves oportunitats de mercat, l'optimització de processos i la presa de decisions en l'entorn corporatiu.

Aplicació analítica a l'entorn empresarial: aplicar tècniques d'anàlisi i intel·ligència de negoci (business intelligence) per resoldre reptes reals de l'organització, millorant-ne de forma directa la competitivitat i l'eficiència.

Avaluació del rendiment i KPIs: avaluar de manera crítica i raonada el rendiment del negoci mitjançant el disseny, seguiment i visualització d'indicadors clau d'acompliment (KPIs) i quadres de comandament directius.

Comunicació i alineament amb els stakeholders:

Resultats d'aprenentatge


Aquesta especialitat et capacitarà per assolir les competències clau del programa aplicades directament a l'entorn de negoci:

Identificació d'oportunitats i visió estratègica: examinar la importància de l'anàlisi i la visualització de dades per a la identificació de noves oportunitats de mercat, l'optimització de processos i la presa de decisions en l'entorn corporatiu.

Aplicació analítica a l'entorn empresarial: aplicar tècniques d'anàlisi i intel·ligència de negoci (business intelligence) per resoldre reptes reals de l'organització, millorant-ne de forma directa la competitivitat i l'eficiència.

Avaluació del rendiment i KPIs: avaluar de manera crítica i raonada el rendiment del negoci mitjançant el disseny, seguiment i visualització d'indicadors clau d'acompliment (KPIs) i quadres de comandament directius.

Comunicació i alineament amb els stakeholders: avaluar i comunicar de manera efectiva els resultats de les anàlisis als diferents actors implicats, traduint les dades complexes en recomanacions i accions concretes de negoci.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Requisits d'accés

Perfil d'ingrés recomenat

Podran accedir directament al màster els alumnes que provenen dels àmbits següents:

  • Enginyeria Informàtica i de Sistemes
  • Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria de la Telecomunicació
  • Matemàtiques i Estadística 
  • Física i Astronomia 
  • Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Automàtica, Enginyeria de l'Organització Industrial i Enginyeria de la Navegació

Hauran de cursar el complement de formació Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional els alumnes que provenen d'aquestes titulacions:

  • Economia 
  • Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 
  • Finances i Comptabilitat 
  • Màrqueting 
  • Sociologia 
  • Medicina 
  • Psicologia 
  • Farmàcia 
  • Biologia 
  • Bioquímica 
  • Química 
  • Biotecnologia

En cas que es provingui d'altres titulacions, caldrà acreditar una formació bàsica de tècniques quantitatives de 12 crèdits ECTS i fer els complements de formació següents:

Perfil d'ingrés recomenat


Podran accedir directament al màster els alumnes que provenen dels àmbits següents:

  • Enginyeria Informàtica i de Sistemes
  • Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria de la Telecomunicació
  • Matemàtiques i Estadística 
  • Física i Astronomia 
  • Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Automàtica, Enginyeria de l'Organització Industrial i Enginyeria de la Navegació

Hauran de cursar el complement de formació Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional els alumnes que provenen d'aquestes titulacions:

  • Economia 
  • Administració i Direcció d'Empreses (ADE) 
  • Finances i Comptabilitat 
  • Màrqueting 
  • Sociologia 
  • Medicina 
  • Psicologia 
  • Farmàcia 
  • Biologia 
  • Bioquímica 
  • Química 
  • Biotecnologia

En cas que es provingui d'altres titulacions, caldrà acreditar una formació bàsica de tècniques quantitatives de 12 crèdits ECTS i fer els complements de formació següents: 

  • Anàlisi estadística (6 crèdits) 
  • Fonaments d'algorítmica, programació i pensament computacional (6 crèdits)

En cas de dubtes, el vostre tutor o tutora us pot orientar de forma personalitzada sobre els complements de formació i curs preparatori que pugueu necessitar cursar.

Coneixements previs

Per poder seguir amb èxit aquest programa i aprofitar al màxim l'itinerari formatiu, cal disposar d'una base instrumental en l'anàlisi de dades.

Concretament, per accedir al màster, hauràs d'acreditar haver superat 12 crèdits ECTS de tècniques quantitatives (estadística, anàlisi de dades, mètodes de recerca quantitativa o similars) durant la teva formació universitària prèvia.

Si la teva formació prèvia no incloïa aquesta càrrega estadística, la UOC posa a disposició un curs preparatori perquè puguis accedir al màster després de superar-lo.

Requisits tecnològics

  • Ordinador amb arquitectura Intel/AMD de 64 bits, 8 GB mínim de memòria i 40-80 GB d'espai de disc lliures. 
  • Sistema operatiu: preferiblement Windows 11 (o 10, però caducarà el 2025) i/o GNU/Linux (Ubuntu, Fedora, Debian). Es pot tenir qualsevol dels dos, un com a sistema operatiu principal i l'altre virtualitzat (per exemple, mitjançant VirtualBox). 
  • Per a ordinadors Apple MacOS amb Apple Silicon (M1/M2), l'estudiantat ha de ser conscient que no podrà fer servir bona part del programari docent. Es recomana disposar d'un ordinador amb un sistema alternatiu.
Màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades a la Intel·ligència de Negoci en Organitzacions

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
2.900,00 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Sense interessos
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu fer una proposta de matrícula havent triat les assignatures que voleu cursar durant el semestre.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

Fins al 10% de descompte

Aprofita el descompte per matrícula anticipada. Per temps limitat!

Sol·licita informació