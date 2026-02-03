Máster universitario Online de Dirección y Administración de Empresas (MBA)
Presentación
El máster universitario en línea de Dirección y Administración de Empresas (MBA) es un programa diseñado para líderes que buscan una formación avanzada y estratégica. Te ofrecemos la visión para comprender y analizar los desafíos actuales de las empresas, con un enfoque riguroso en la transformación digital y la sostenibilidad. Adquirirás habilidades y competencias directivas para una gestión responsable, fomentando la adaptabilidad y un espíritu crítico esencial para la dirección empresarial del futuro.
por matrícula anticipada.
Estudios que te preparan para tus retos profesionales.
¿Por qué estudiar el nuevo MBA en línea?
Estudiando el máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) obtendrás una ventaja competitiva clave en el mercado, desarrollando las competencias directivas más solicitadas:
- Doble enfoque estratégico: formación sólida que integra los pilares de la digitalización y la sostenibilidad en todas las áreas de valor y toma de decisiones.
- Especialización práctica: opción de intensificación profesional a través de los itinerarios de Negocios Digitales o Negocios Sostenibles.
- Desarrollo de liderazgo y competencias personales: a partir de un itinerario personalizado que maximiza tu potencial para adaptarte a entornos globales en constante transformación.
- Visión ética y responsable: formación para una gestión empresarial responsable basada en valores sociales, éticos y con un fuerte espíritu crítico.
- Habilidades emprendedoras:
¿Por qué estudiar el nuevo MBA en línea?
Estudiando el máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) obtendrás una ventaja competitiva clave en el mercado, desarrollando las competencias directivas más solicitadas:
- Doble enfoque estratégico: formación sólida que integra los pilares de la digitalización y la sostenibilidad en todas las áreas de valor y toma de decisiones.
- Especialización práctica: opción de intensificación profesional a través de los itinerarios de Negocios Digitales o Negocios Sostenibles.
- Desarrollo de liderazgo y competencias personales: a partir de un itinerario personalizado que maximiza tu potencial para adaptarte a entornos globales en constante transformación.
- Visión ética y responsable: formación para una gestión empresarial responsable basada en valores sociales, éticos y con un fuerte espíritu crítico.
- Habilidades emprendedoras: fomento del intraemprendimiento y las herramientas para el diseño y lanzamiento de nuevos proyectos (empresas emergentes).
Titulación oficial
El máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
El máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre:
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Inicio
14 oct 2026
-
100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.