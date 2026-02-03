Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

* UOC Skills Lab se integra en tu máster para que perfecciones las habilidades más demandadas en la alta dirección. Para elegir el itinerario más adecuado para tu perfil, debes realizar el test de las dos habilidades y conocer cuál es tu nivel competencial.

Semestre 1

Entorno de los negocios (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

Durante los últimos años el interés académico, político, social y empresarial por la competitividad ha crecido notablemente. A grandes rasgos, es posible atribuir este interés a tres fenómenos que están transformando radicalmente la estructura de la economía mundial y la forma de los negocios. En primer lugar, por la consolidación del proceso de globalización. En segundo lugar, por la generalización de los procesos de regionalización económica. Y, en tercer lugar, por la creciente evidencia del aumento de las diferencias en niveles de bienestar en las principales áreas económicas del mundo.

Desde la óptica empresarial, la aproximación tradicional a la competitividad, entendida como la capacidad que tiene una empresa para ampliar cuotas de mercado, también se ha visto modificada por la naturaleza cambiante de las fuentes de eficiencia y la estructura de los mercados. Hoy la competitividad empresarial se relaciona con la presencia continuada en los mercados, la obtención de beneficios y la capacidad de adaptación de la producción a la demanda.

Precisamente, la asignatura Entorno de los negocios pretende presentar los fundamentos de la globalización económica y analizar los nuevos determinantes de la competitividad en el contexto de la economía del conocimiento y la empresa red. A través de la comprensión de estas nuevas fuentes de valor, el estudiantado logrará las competencias necesarias para tomar decisiones estratégicas que se adapten con éxito y agilidad a las exigentes condiciones del mercado actual.

Estrategia corporativa (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

La estrategia corporativa es una parte de la estrategia que determina cuál es el ámbito de actuación de la empresa o, dicho de otro modo, cuáles son las actividades y el modelo de negocio a los que se dedicará la empresa. Por lo tanto, a partir de la comprensión de la empresa con su entorno, la estrategia corporativa se dedica a diseñar de qué manera formalizará su crecimiento. La asignatura empieza con una introducción a las definiciones básicas y los niveles de la estrategia (corporativa, competitiva y operativa) para establecer la base conceptual de la asignatura. Posteriormente, se analizan las diferentes decisiones estratégicas, como la expansión, la internacionalización, la diversificación y la integración vertical, junto con los métodos de desarrollo interno y externo. El programa también profundiza en los componentes y la evaluación de los modelos de negocio empresarial, haciendo hincapié en las nuevas tendencias y la innovación. El aprendizaje se completa mediante el estudio de casos reales y ejemplos extraídos de medios de comunicación y estudios académicos que permiten aplicar los contenidos teóricos al entorno empresarial actual.

Innovación y emprendimiento (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

Esta asignatura ofrece una visión práctica explorando cómo las empresas pueden mantenerse competitivas creando un entorno que favorezca la innovación y el espíritu emprendedor. El estudiantado aprenderá a diseñar una cultura que promueva nuevas ideas y a utilizar los mecanismos organizativos para transformar iniciativas en proyectos emprendedores viables.

Se pondrá especial foco en la identificación de oportunidades y en la aplicación de metodologías de validación ágil que garanticen, desde el inicio, el alineamiento con objetivos de sostenibilidad económica, ambiental y social. Mediante el uso de criterios de selección, el alumnado aprenderá a evaluar si un proyecto tiene sentido estratégico. El objetivo final es dotar al estudiantado de los criterios para gestionar el proceso completo: desde la detección de oportunidades hasta la validación de la inversión corporativa.

Liderazgo de personas (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

Actualmente, el liderazgo se ha convertido en la habilidad crítica que determina la capacidad de una organización para adaptarse, innovar y prosperar. La asignatura de Liderazgo de personas aborda el papel del liderazgo como palanca estratégica para la sostenibilidad, la transformación digital y el desempeño organizacional.

El objetivo de la asignatura es formar a profesionales capaces de liderar equipos diversos, gestionar el cambio y tomar decisiones sostenibles en entornos complejos, reforzando su capacidad para generar impacto positivo y sostenible en las personas y en la organización. Desde esta perspectiva, y con un marcado enfoque práctico, el alumnado trabajará en el diseño de estrategias de liderazgo y digitalización responsable, con un programa estructurado a partir de casos reales, metodologías contrastadas y herramientas que permitan desarrollar una visión estratégica, actual y aplicable del liderazgo en la era digital.

Marketing estratégico (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

La asignatura Marketing estratégico prepara al alumnado para comprender y liderar decisiones clave de marketing desde una perspectiva directiva y orientada al crecimiento sostenible. En esta se aprende a analizar mercados y clientes y a identificar oportunidades de negocio, trasladando los insights sobre el entorno y el consumidor en elecciones de segmentación y posicionamiento competitivas y orientadas a resultados. Se articulan los principales elementos del marketing estratégico (marca, producto y precio, canales de distribución, herramientas de comunicación de marketing) para construir propuestas de valor sólidas, relevantes y diferenciadoras.

La asignatura proporciona un marco conceptual integrador y una visión ejecutiva y actual. En este sentido, combina fundamentos estratégicos de marketing con el análisis aplicado de casos de negocio que plantean retos contemporáneos y exploran, entre otros aspectos, de qué manera la sostenibilidad y la transformación digital redefinen las expectativas de los clientes, los canales de relación y las decisiones clave en marketing. Este aprendizaje culmina con la elaboración y defensa de un plan de marketing estratégico y accionable, que recoge decisiones de negocio alineadas con los marcos conceptuales actuales y enfoques de marketing transferibles a contextos de negocio reales.

Operaciones y logística (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

En un entorno global, dinámico y altamente competitivo, la gestión de las operaciones y de la cadena de suministro se ha convertido en un elemento clave de la estrategia empresarial. Las decisiones operativas influyen directamente en la capacidad de la empresa para crear valor, mejorar la eficiencia, responder al mercado y sostener procesos de crecimiento e internacionalización.

Esta asignatura aborda el diseño, la planificación y la gestión estratégica de las operaciones y de la cadena de suministro desde una perspectiva directiva. Se analizan los principales retos actuales —como la complejidad global, la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua— y su impacto en los resultados de la empresa. El objetivo es proporcionar a los participantes los criterios y herramientas necesarios para alinear las operaciones con la estrategia corporativa y fomentar una toma de decisiones sólida en contextos empresariales reales.

Proyecto de dirección (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatoria

La asignatura Proyecto de dirección se plantea como una materia preparatoria y previa al trabajo final de máster (TFM), con un enfoque hacia el emprendimiento social, ambiental o de doble transición. Tiene como objetivo principal capacitar al alumnado para desarrollar pensamiento estratégico mediante la creación de un proyecto de dirección empresarial que responda a un reto estratégico real o simulado, como puede ser una empresa derivada, el lanzamiento de un nuevo producto o un cambio profundo en el modelo de negocio.

La metodología docente que se usa es el aprendizaje basado en proyectos, que sitúa al estudiantado en un contexto profesional auténtico donde tiene que preparar una memoria para defenderla ante un consejo de administración.

Taller de habilidades directivas I (disponible a partir de octubre de 2026)

2 ECTS

Obligatoria

Taller de habilidades directivas I es una asignatura obligatoria que tiene como objetivo potenciar el perfil competencial del estudiantado del MBA con un itinerario formativo individualizado de desarrollo de competencias personales. A partir de un test autoevaluativo, el estudiantado tendrá conocimiento de su nivel competencial inicial, y con el asesoramiento de su tutor podrá establecer el itinerario más adecuado a su situación e intereses, determinando la habilidad (gestión del cambio, creatividad, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos o comunicación efectiva) y nivel (intermedio o avanzado). Taller de habilidades directivas I representa la primera asignatura de este itinerario y se articula a través de la metodología de UOC Skills Lab, un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental.

Taller de habilidades directivas II (disponible a partir de octubre de 2026)

2 ECTS

Obligatoria

Taller de habilidades directivas II es una asignatura obligatoria que permite al estudiantado del MBA seguir con su desarrollo competencial mediante un itinerario formativo individualizado de competencias personales. Esta asignatura representa el siguiente paso en el recorrido iniciado en Taller de habilidades directivas I, y ofrece al estudiantado dos opciones de progresión: profundizar en la competencia trabajada previamente, accediendo al nivel inmediatamente superior, o bien desarrollar una nueva habilidad directiva que complemente su perfil profesional.

Con el asesoramiento del tutor, cada estudiante podrá decidir la opción más adecuada a su evolución e intereses, seleccionando entre las diferentes habilidades disponibles (gestión del cambio, creatividad, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos o comunicación efectiva) y el nivel correspondiente (intermedio o avanzado).

Igual que en el Taller I, la asignatura se articula a través de la metodología de UOC Skills Lab, un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental que favorece la consolidación y el perfeccionamiento de las competencias directivas.

Semestre 2

Business intelligence y big data (disponible a partir de marzo de 2027)

4 ECTS

Optativa

Asignatura de 4 créditos ECTS que capacita al estudiantado del MBA para transformar datos complejos en conocimiento estratégico. En un entorno empresarial en el que la información se ha convertido en un activo fundamental, esta asignatura proporciona las competencias necesarias para gestionar y aprovechar los sistemas de inteligencia de negocio.

El recorrido formativo se estructura en tres bloques temáticos. El primero explora los fundamentos de la ciencia de datos y el paradigma del big data, abordando el ciclo de vida del dato, los roles del científico de datos y las herramientas que emplean las principales organizaciones. El segundo profundiza en los sistemas de inteligencia de negocio, analizando cómo han evolucionado desde el análisis interno hacia la integración de datos externos del mercado y el entorno competitivo, que permite optimizar la gestión empresarial. El tercer bloque aborda dos dimensiones críticas: el análisis de las redes sociales mediante técnicas de social media analytics para comprender el comportamiento del consumidor, y las consideraciones éticas del uso de datos, incluidas la privacidad, la transparencia y la responsabilidad corporativa.

Estrategia digital y tecnologías inteligentes (disponible a partir de marzo de 2027)

4 ECTS

Optativa

Esta asignatura del MBA forma a directivos en la gestión estratégica de sistemas de información y tecnologías emergentes para liderar la transformación digital empresarial, desarrollando competencias para identificar y evaluar tecnologías como el big data, la inteligencia artificial y la automatización, comprendiendo su impacto estratégico en las organizaciones.

La asignatura aborda la gobernanza de TI, la seguridad tecnológica, los marcos normativos y la evaluación de riesgos, elementos esenciales para una gestión integral de la tecnología. Tiene una especial relevancia la promoción de la ética en las decisiones tecnológicas y el liderazgo digital responsable, para fomentar una cultura digital alineada con la sostenibilidad, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad social.

Finanzas estratégicas (disponible a partir de marzo de 2027)

4 ECTS

Optativa

Descripción no disponible

Gestión de la diversidad y la inclusión (disponible a partir de octubre de 2027)

4 ECTS

Optativa

Gestión de la diversidad y la inclusión es una asignatura que proporciona los fundamentos para integrar la diversidad y la inclusión en la gestión empresarial desde una perspectiva de responsabilidad social.

El recorrido formativo se inicia con el estudio de las normativas internacionales y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aplicables al ámbito empresarial, para avanzar posteriormente hacia las herramientas y estrategias que permiten una gestión exitosa y sostenible de la diversidad. El estudiantado aprenderá a diseñar e implementar estrategias inclusivas que impacten transversalmente en la organización: desde la estructura y cultura organizativa hasta el marketing, pasando por la gestión de recursos humanos o la ética empresarial.

La asignatura también explora el potencial de las nuevas tecnologías como facilitadoras de la inclusión social en el entorno empresarial, dotando al estudiantado de las competencias necesarias para desarrollar proyectos e iniciativas con una visión auténticamente inclusiva.

Gestión basada en la evidencia (disponible a partir de marzo de 2027)

4 ECTS

Optativa

Esta asignatura introduce al estudiantado en los principios y las prácticas de la gestión basada en la evidencia, un enfoque para mejorar la toma de decisiones empresariales en contextos organizacionales complejos y dinámicos.

Se explorarán las etapas clave del proceso y los tipos de evidencia disponibles. Los estudiantes desarrollarán competencias para evaluar críticamente múltiples fuentes de datos —cuantitativos y cualitativos—, valorando su calidad y relevancia, e identificarán las principales metodologías emergentes aplicables a la toma de decisiones informadas.

Esta visión, basada en cuatro fuentes complementarias (investigación científica, datos organizativos internos, experiencia profesional y perspectivas de los grupos de interés), enriquece el proceso decisorio y permite diseñar acciones que fomenten una cultura organizacional orientada a la evidencia, siempre enmarcada en principios éticos de responsabilidad, integridad y sostenibilidad que guían el ejercicio profesional ante situaciones complejas.

Modelos de negocio digitales (disponible a partir de marzo de 2027)

4 ECTS

Optativa

Descripción no disponible

Retos socioambientales e impacto en las organizaciones (disponible a partir de octubre de 2027)

4 ECTS

Optativa

En esta asignatura se exploran las grandes problemáticas socioambientales a las que nos enfrentamos como sociedad en el siglo XXI. Se proporcionan elementos de debate para entender la compleja relación entre medio ambiente y desarrollo económico a través de diferentes debates y discursos alrededor de esta relación. Siguiendo la relación entre medio ambiente y desarrollo económico, la asignatura se adentra en los conflictos socioambientales originados por la actividad económica explorando el papel que tienen las organizaciones. Finalmente, y con una óptica más aplicada y de gestión, se introducen conceptos clave en la gestión ambiental en el ámbito de las organizaciones.

Taller de habilidades directivas III (disponible a partir de marzo de 2027)

2 ECTS

Optativa

Asignatura optativa que permite al estudiantado del MBA seguir avanzando en su desarrollo competencial en competencias personales mediante un itinerario formativo individualizado. Esta asignatura representa la continuación del recorrido iniciado en los talleres I y II, y ofrece la oportunidad de seguir profundizando en las competencias directivas más relevantes para el perfil profesional de cada estudiante.

Como asignatura optativa, el Taller III está diseñado para el estudiantado que quiere ampliar su desarrollo competencial más allá del itinerario obligatorio, ya sea perfeccionando una habilidad previamente trabajada hasta conseguir el nivel avanzado, o bien incorporando nuevas competencias directivas que enriquezcan su versatilidad profesional.

Con el asesoramiento del tutor, cada estudiante podrá diseñar su itinerario óptimo, seleccionando entre las diferentes habilidades disponibles (gestión del cambio, creatividad, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos o comunicación efectiva) y el nivel que mejor se ajuste a su trayectoria formativa y objetivos profesionales.

La asignatura mantiene la metodología de UOC Skills Lab, un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental que favorece la consolidación y el perfeccionamiento de las competencias directivas.

Taller de habilidades directivas IV (disponible a partir de marzo de 2027)

2 ECTS

Optativa

Asignatura optativa que culmina el itinerario formativo en habilidades directivas del MBA, y ofrece al estudiantado la oportunidad de conseguir la excelencia en su desarrollo competencial directivo. Como última asignatura de este recorrido, el Taller IV está diseñado para los estudiantes interesados en su crecimiento profesional que quieren completar un perfil competencial directivo.

Esta asignatura permite consolidar el dominio de las competencias trabajadas en los talleres anteriores, o bien incorporar una última habilidad que complemente el repertorio de competencias directivas. Con el asesoramiento del tutor, cada estudiante podrá diseñar el cierre óptimo de su itinerario formativo, asegurando la coherencia entre las competencias desarrolladas, su trayectoria profesional y sus objetivos de liderazgo.

La asignatura mantiene la metodología de UOC Skills Lab, garantizando un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental.

Trabajo final de máster (disponible a partir de marzo de 2027)

8 ECTS

Obligatoria

El trabajo final de máster constituye la culminación del itinerario formativo del MBA, que permite al estudiantado aplicar de forma integrada todos los conocimientos, habilidades y competencias desarrollados a lo largo de la titulación. Esta asignatura está orientada a la aplicación profesional, lo que facilita que cada estudiante formule una propuesta de proyecto significativo alineado con sus intereses y objetivos profesionales.

El TFM se estructura en torno a dos grandes itinerarios temáticos: proyectos de emprendimiento de impacto social y ambiental, o proyectos de empresa de doble transición (sostenibilidad y digitalización). La asignatura previa de Proyecto de dirección habrá permitido al estudiantado identificar áreas de interés específicas y familiarizarse con el aprendizaje basado en proyectos, con el fin de prepararlos para abordar el TFM con más garantías.

El modelo de evaluación requiere la presentación y superación de entregas parciales, la evaluación del documento final y la defensa pública ante una comisión de evaluación. Asimismo, se promueve la integridad académica y profesional, para garantizar la honestidad, la originalidad y el respeto por la autoría intelectual en todo el proceso.

Complementos de formación

Fundamentos de organización de empresas (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Esta asignatura proporciona una visión global de la estructura, el funcionamiento y la gestión de las organizaciones contemporáneas. Los estudiantes comprenderán los conceptos fundamentales de la economía de la empresa y su relación con los retos de las sociedades avanzadas actuales. La asignatura aborda las principales funciones y actividades de las áreas clave —marketing, operaciones, recursos humanos y finanzas—, y analiza los procesos de dirección y administración empresarial. Se hace especial hincapié en interpretar cómo las actividades de valor contribuyen al funcionamiento y la competitividad organizacional.

Fundamentos de finanzas (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Esta asignatura introduce a los estudiantes en la gestión financiera empresarial, abarcando el análisis de estados financieros, evaluación de inversiones, identificación de fuentes de financiación y gestión del riesgo financiero. Los estudiantes desarrollarán capacidades para interpretar resultados, balances de situación y flujos de efectivo; analizar opciones de financiación disponibles para la empresa, y aplicar herramientas de análisis que permitan identificar y gestionar riesgos financieros. La asignatura culmina con la evaluación de proyectos de inversión, de forma que proporciona instrumentos para una toma de decisiones informada y estratégica.

Dirección estratégica (disponible a partir de octubre de 2026)

4 ECTS

Esta asignatura capacita al estudiantado para la toma de decisiones estratégicas mediante el dominio de herramientas de análisis estratégico. Se abordan los elementos básicos de la dirección estratégica, las fuentes y condiciones de las ventajas competitivas genéricas, y las principales estrategias de desarrollo empresarial. Los estudiantes aprenderán a establecer objetivos empresariales coherentes con la misión y visión organizacional, aplicar métodos de análisis del entorno para identificar amenazas y oportunidades, y analizar la cadena de valor para reconocer fortalezas y debilidades que orienten la formulación estratégica.