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Máster universitario Online de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Presentación

El máster universitario en línea de Dirección y Administración de Empresas (MBA) es un programa diseñado para líderes que buscan una formación avanzada y estratégica. Te ofrecemos la visión para comprender y analizar los desafíos actuales de las empresas, con un enfoque riguroso en la transformación digital y la sostenibilidad. Adquirirás habilidades y competencias directivas para una gestión responsable, fomentando la adaptabilidad y un espíritu crítico esencial para la dirección empresarial del futuro.
Hasta el 10% de descuento

por matrícula anticipada.

Titulaciones oficiales UOC

Estudios que te preparan para tus retos profesionales.

¿Por qué estudiar el nuevo MBA en línea?

Estudiando el máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) obtendrás una ventaja competitiva clave en el mercado, desarrollando las competencias directivas más solicitadas:

  • Doble enfoque estratégico: formación sólida que integra los pilares de la digitalización y la sostenibilidad en todas las áreas de valor y toma de decisiones.
  • Especialización práctica: opción de intensificación profesional a través de los itinerarios de Negocios Digitales o Negocios Sostenibles.
  • Desarrollo de liderazgo y competencias personales: a partir de un itinerario personalizado que maximiza tu potencial para adaptarte a entornos globales en constante transformación.
  • Visión ética y responsable: formación para una gestión empresarial responsable basada en valores sociales, éticos y con un fuerte espíritu crítico.
  • Habilidades emprendedoras:

¿Por qué estudiar el nuevo MBA en línea?

Estudiando el máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) obtendrás una ventaja competitiva clave en el mercado, desarrollando las competencias directivas más solicitadas:

  • Doble enfoque estratégico: formación sólida que integra los pilares de la digitalización y la sostenibilidad en todas las áreas de valor y toma de decisiones.
  • Especialización práctica: opción de intensificación profesional a través de los itinerarios de Negocios Digitales o Negocios Sostenibles.
  • Desarrollo de liderazgo y competencias personales: a partir de un itinerario personalizado que maximiza tu potencial para adaptarte a entornos globales en constante transformación.
  • Visión ética y responsable: formación para una gestión empresarial responsable basada en valores sociales, éticos y con un fuerte espíritu crítico.
  • Habilidades emprendedoras: fomento del intraemprendimiento y las herramientas para el diseño y lanzamiento de nuevos proyectos (empresas emergentes).

Titulación oficial

El máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


El máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) es una titulación que ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

 

Consulta más detalles sobre:

Homologación

Legalización

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Plan de estudios

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatoria
8
ECTS
Trabajo final

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Formación obligatoria
Créditos
Entorno de los negocios4
Estrategia corporativa4
Innovación y emprendimiento4
Marketing estratégico
4
Operaciones y logística
4
Liderazgo de personas
4
Taller de habilidades directivas I *
4
Proyecto de dirección
4
Estrategia digital y tecnologías inteligentes
4
Finanzas estratégicas
4
Trabajo final de máster
8

 

Asignaturas optativas
Créditos
Modelos de negocio digitales
4
Retos socioambientales y organizaciones
4
Gestión de la diversidad y la inclusión
4
Taller de habilidades directivas II *
4
Business intelligence y big data
4
Gestión basada en la evidencia
4

 

Complementos formativos
Créditos
Fundamentos de organización de empresas
4
Dirección estratégica
4
Fundamentos de finanzas
4

 

* UOC Skills Lab se integra en tu máster para que perfecciones las habilidades más demandadas en la alta dirección. Para elegir el itinerario más adecuado para tu perfil, debes realizar el test de las dos habilidades y conocer cuál es tu nivel competencial.

 

 

Información

Semestre 1

 

Entorno de los negocios (disponible a partir de octubre de 2026)

 

4 ECTS

 

 Obligatoria

 

 Durante los últimos años el interés académico, político, social y empresarial por la competitividad ha crecido notablemente. A grandes rasgos, es posible atribuir este interés a tres fenómenos que están transformando radicalmente la estructura de la economía mundial y la forma de los negocios. En primer lugar, por la consolidación del proceso de globalización. En segundo lugar, por la generalización de los procesos de regionalización económica. Y, en tercer lugar, por la creciente evidencia del aumento de las diferencias en niveles de bienestar en las principales áreas económicas del mundo.

 

 

 

Desde la óptica empresarial, la aproximación tradicional a la competitividad, entendida como la capacidad que tiene una empresa para ampliar cuotas de mercado, también se ha visto modificada por la naturaleza cambiante de las fuentes de eficiencia y la estructura de los mercados. Hoy la competitividad empresarial se relaciona con la presencia continuada en los mercados, la obtención de beneficios y la capacidad de adaptación de la producción a la demanda.

 

 

 

Precisamente, la asignatura Entorno de los negocios pretende presentar los fundamentos de la globalización económica y analizar los nuevos determinantes de la competitividad en el contexto de la economía del conocimiento y la empresa red. A través de la comprensión de estas nuevas fuentes de valor, el estudiantado logrará las competencias necesarias para tomar decisiones estratégicas que se adapten con éxito y agilidad a las exigentes condiciones del mercado actual.

 

 

 

Estrategia corporativa (disponible a partir de octubre de 2026)

 

 4 ECTS

 

 Obligatoria

 

 La estrategia corporativa es una parte de la estrategia que determina cuál es el ámbito de actuación de la empresa o, dicho de otro modo, cuáles son las actividades y el modelo de negocio a los que se dedicará la empresa. Por lo tanto, a partir de la comprensión de la empresa con su entorno, la estrategia corporativa se dedica a diseñar de qué manera formalizará su crecimiento. La asignatura empieza con una introducción a las definiciones básicas y los niveles de la estrategia (corporativa, competitiva y operativa) para establecer la base conceptual de la asignatura. Posteriormente, se analizan las diferentes decisiones estratégicas, como la expansión, la internacionalización, la diversificación y la integración vertical, junto con los métodos de desarrollo interno y externo. El programa también profundiza en los componentes y la evaluación de los modelos de negocio empresarial, haciendo hincapié en las nuevas tendencias y la innovación. El aprendizaje se completa mediante el estudio de casos reales y ejemplos extraídos de medios de comunicación y estudios académicos que permiten aplicar los contenidos teóricos al entorno empresarial actual.

 

 

 

Innovación y emprendimiento (disponible a partir de octubre de 2026)

 

 4 ECTS

 

 Obligatoria

 

Esta asignatura ofrece una visión práctica explorando cómo las empresas pueden mantenerse competitivas creando un entorno que favorezca la innovación y el espíritu emprendedor. El estudiantado aprenderá a diseñar una cultura que promueva nuevas ideas y a utilizar los mecanismos organizativos para transformar iniciativas en proyectos emprendedores viables.

 

 

 

Se pondrá especial foco en la identificación de oportunidades y en la aplicación de metodologías de validación ágil que garanticen, desde el inicio, el alineamiento con objetivos de sostenibilidad económica, ambiental y social. Mediante el uso de criterios de selección, el alumnado aprenderá a evaluar si un proyecto tiene sentido estratégico. El objetivo final es dotar al estudiantado de los criterios para gestionar el proceso completo: desde la detección de oportunidades hasta la validación de la inversión corporativa.

 

 

 

Liderazgo de personas (disponible a partir de octubre de 2026)

 

4 ECTS

 

 Obligatoria

 

 Actualmente, el liderazgo se ha convertido en la habilidad crítica que determina la capacidad de una organización para adaptarse, innovar y prosperar. La asignatura de Liderazgo de personas aborda el papel del liderazgo como palanca estratégica para la sostenibilidad, la transformación digital y el desempeño organizacional.

 

 

 

El objetivo de la asignatura es formar a profesionales capaces de liderar equipos diversos, gestionar el cambio y tomar decisiones sostenibles en entornos complejos, reforzando su capacidad para generar impacto positivo y sostenible en las personas y en la organización. Desde esta perspectiva, y con un marcado enfoque práctico, el alumnado trabajará en el diseño de estrategias de liderazgo y digitalización responsable, con un programa estructurado a partir de casos reales, metodologías contrastadas y herramientas que permitan desarrollar una visión estratégica, actual y aplicable del liderazgo en la era digital.

 

 

 

Marketing estratégico (disponible a partir de octubre de 2026)

 

 4 ECTS

 

 Obligatoria

 

 La asignatura Marketing estratégico prepara al alumnado para comprender y liderar decisiones clave de marketing desde una perspectiva directiva y orientada al crecimiento sostenible. En esta se aprende a analizar mercados y clientes y a identificar oportunidades de negocio, trasladando los insights sobre el entorno y el consumidor en elecciones de segmentación y posicionamiento competitivas y orientadas a resultados. Se articulan los principales elementos del marketing estratégico (marca, producto y precio, canales de distribución, herramientas de comunicación de marketing) para construir propuestas de valor sólidas, relevantes y diferenciadoras.

 

 

 

La asignatura proporciona un marco conceptual integrador y una visión ejecutiva y actual. En este sentido, combina fundamentos estratégicos de marketing con el análisis aplicado de casos de negocio que plantean retos contemporáneos y exploran, entre otros aspectos, de qué manera la sostenibilidad y la transformación digital redefinen las expectativas de los clientes, los canales de relación y las decisiones clave en marketing. Este aprendizaje culmina con la elaboración y defensa de un plan de marketing estratégico y accionable, que recoge decisiones de negocio alineadas con los marcos conceptuales actuales y enfoques de marketing transferibles a contextos de negocio reales.

 

 

 

Operaciones y logística (disponible a partir de octubre de 2026)

 

 4 ECTS

 

 Obligatoria

 

 En un entorno global, dinámico y altamente competitivo, la gestión de las operaciones y de la cadena de suministro se ha convertido en un elemento clave de la estrategia empresarial. Las decisiones operativas influyen directamente en la capacidad de la empresa para crear valor, mejorar la eficiencia, responder al mercado y sostener procesos de crecimiento e internacionalización.

 

 

 

Esta asignatura aborda el diseño, la planificación y la gestión estratégica de las operaciones y de la cadena de suministro desde una perspectiva directiva. Se analizan los principales retos actuales —como la complejidad global, la innovación, la sostenibilidad y la mejora continua— y su impacto en los resultados de la empresa. El objetivo es proporcionar a los participantes los criterios y herramientas necesarios para alinear las operaciones con la estrategia corporativa y fomentar una toma de decisiones sólida en contextos empresariales reales.

 

 

 

Proyecto de dirección (disponible a partir de octubre de 2026)

 

 4 ECTS

 

 Obligatoria

 

 La asignatura Proyecto de dirección se plantea como una materia preparatoria y previa al trabajo final de máster (TFM), con un enfoque hacia el emprendimiento social, ambiental o de doble transición. Tiene como objetivo principal capacitar al alumnado para desarrollar pensamiento estratégico mediante la creación de un proyecto de dirección empresarial que responda a un reto estratégico real o simulado, como puede ser una empresa derivada, el lanzamiento de un nuevo producto o un cambio profundo en el modelo de negocio.

 

 

 

La metodología docente que se usa es el aprendizaje basado en proyectos, que sitúa al estudiantado en un contexto profesional auténtico donde tiene que preparar una memoria para defenderla ante un consejo de administración.

 

 

 

Taller de habilidades directivas I (disponible a partir de octubre de 2026)

 

2 ECTS

 

Obligatoria

 

Taller de habilidades directivas I es una asignatura obligatoria que tiene como objetivo potenciar el perfil competencial del estudiantado del MBA con un itinerario formativo individualizado de desarrollo de competencias personales. A partir de un test autoevaluativo, el estudiantado tendrá conocimiento de su nivel competencial inicial, y con el asesoramiento de su tutor podrá establecer el itinerario más adecuado a su situación e intereses, determinando la habilidad (gestión del cambio, creatividad, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos o comunicación efectiva) y nivel (intermedio o avanzado). Taller de habilidades directivas I representa la primera asignatura de este itinerario y se articula a través de la metodología de UOC Skills Lab, un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental.

 

 

 

Taller de habilidades directivas II (disponible a partir de octubre de 2026)

 

2 ECTS

 

Obligatoria

Taller de habilidades directivas II es una asignatura obligatoria que permite al estudiantado del MBA seguir con su desarrollo competencial mediante un itinerario formativo individualizado de competencias personales. Esta asignatura representa el siguiente paso en el recorrido iniciado en Taller de habilidades directivas I, y ofrece al estudiantado dos opciones de progresión: profundizar en la competencia trabajada previamente, accediendo al nivel inmediatamente superior, o bien desarrollar una nueva habilidad directiva que complemente su perfil profesional.

 

 

 

Con el asesoramiento del tutor, cada estudiante podrá decidir la opción más adecuada a su evolución e intereses, seleccionando entre las diferentes habilidades disponibles (gestión del cambio, creatividad, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos o comunicación efectiva) y el nivel correspondiente (intermedio o avanzado).

 

 

 

Igual que en el Taller I, la asignatura se articula a través de la metodología de UOC Skills Lab, un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental que favorece la consolidación y el perfeccionamiento de las competencias directivas.

 

 

 

Semestre 2

 

Business intelligence y big data (disponible a partir de marzo de 2027)

 

4 ECTS

 

Optativa

Asignatura de 4 créditos ECTS que capacita al estudiantado del MBA para transformar datos complejos en conocimiento estratégico. En un entorno empresarial en el que la información se ha convertido en un activo fundamental, esta asignatura proporciona las competencias necesarias para gestionar y aprovechar los sistemas de inteligencia de negocio.

 

 

 

El recorrido formativo se estructura en tres bloques temáticos. El primero explora los fundamentos de la ciencia de datos y el paradigma del big data, abordando el ciclo de vida del dato, los roles del científico de datos y las herramientas que emplean las principales organizaciones. El segundo profundiza en los sistemas de inteligencia de negocio, analizando cómo han evolucionado desde el análisis interno hacia la integración de datos externos del mercado y el entorno competitivo, que permite optimizar la gestión empresarial. El tercer bloque aborda dos dimensiones críticas: el análisis de las redes sociales mediante técnicas de social media analytics para comprender el comportamiento del consumidor, y las consideraciones éticas del uso de datos, incluidas la privacidad, la transparencia y la responsabilidad corporativa.

 

 

 

Estrategia digital y tecnologías inteligentes (disponible a partir de marzo de 2027)

 

4 ECTS 

Optativa

 

Esta asignatura del MBA forma a directivos en la gestión estratégica de sistemas de información y tecnologías emergentes para liderar la transformación digital empresarial, desarrollando competencias para identificar y evaluar tecnologías como el big data, la inteligencia artificial y la automatización, comprendiendo su impacto estratégico en las organizaciones.

 

 

 

La asignatura aborda la gobernanza de TI, la seguridad tecnológica, los marcos normativos y la evaluación de riesgos, elementos esenciales para una gestión integral de la tecnología. Tiene una especial relevancia la promoción de la ética en las decisiones tecnológicas y el liderazgo digital responsable, para fomentar una cultura digital alineada con la sostenibilidad, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad social.

 

 

 

Finanzas estratégicas (disponible a partir de marzo de 2027)

 

4 ECTS

 

Optativa

 

Descripción no disponible

 

 

 

Gestión de la diversidad y la inclusión (disponible a partir de octubre de 2027)

 

4 ECTS

 

Optativa

 

Gestión de la diversidad y la inclusión es una asignatura que proporciona los fundamentos para integrar la diversidad y la inclusión en la gestión empresarial desde una perspectiva de responsabilidad social.

 

 

 

El recorrido formativo se inicia con el estudio de las normativas internacionales y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) aplicables al ámbito empresarial, para avanzar posteriormente hacia las herramientas y estrategias que permiten una gestión exitosa y sostenible de la diversidad. El estudiantado aprenderá a diseñar e implementar estrategias inclusivas que impacten transversalmente en la organización: desde la estructura y cultura organizativa hasta el marketing, pasando por la gestión de recursos humanos o la ética empresarial.

 

 

 

La asignatura también explora el potencial de las nuevas tecnologías como facilitadoras de la inclusión social en el entorno empresarial, dotando al estudiantado de las competencias necesarias para desarrollar proyectos e iniciativas con una visión auténticamente inclusiva.

 

 

 

Gestión basada en la evidencia (disponible a partir de marzo de 2027) 

 

4 ECTS

 

Optativa 

 

Esta asignatura introduce al estudiantado en los principios y las prácticas de la gestión basada en la evidencia, un enfoque para mejorar la toma de decisiones empresariales en contextos organizacionales complejos y dinámicos.

 

 

 

Se explorarán las etapas clave del proceso y los tipos de evidencia disponibles. Los estudiantes desarrollarán competencias para evaluar críticamente múltiples fuentes de datos —cuantitativos y cualitativos—, valorando su calidad y relevancia, e identificarán las principales metodologías emergentes aplicables a la toma de decisiones informadas.

 

 

 

Esta visión, basada en cuatro fuentes complementarias (investigación científica, datos organizativos internos, experiencia profesional y perspectivas de los grupos de interés), enriquece el proceso decisorio y permite diseñar acciones que fomenten una cultura organizacional orientada a la evidencia, siempre enmarcada en principios éticos de responsabilidad, integridad y sostenibilidad que guían el ejercicio profesional ante situaciones complejas.

 

 

 

Modelos de negocio digitales (disponible a partir de marzo de 2027) 

 

4 ECTS

 

Optativa

 

Descripción no disponible

 

 

 

Retos socioambientales e impacto en las organizaciones (disponible a partir de octubre de 2027)

 

4 ECTS

 

Optativa

 

En esta asignatura se exploran las grandes problemáticas socioambientales a las que nos enfrentamos como sociedad en el siglo XXI. Se proporcionan elementos de debate para entender la compleja relación entre medio ambiente y desarrollo económico a través de diferentes debates y discursos alrededor de esta relación. Siguiendo la relación entre medio ambiente y desarrollo económico, la asignatura se adentra en los conflictos socioambientales originados por la actividad económica explorando el papel que tienen las organizaciones. Finalmente, y con una óptica más aplicada y de gestión, se introducen conceptos clave en la gestión ambiental en el ámbito de las organizaciones.

 

 

 

Taller de habilidades directivas III (disponible a partir de marzo de 2027)

 

2 ECTS

 

Optativa

 

Asignatura optativa que permite al estudiantado del MBA seguir avanzando en su desarrollo competencial en competencias personales mediante un itinerario formativo individualizado. Esta asignatura representa la continuación del recorrido iniciado en los talleres I y II, y ofrece la oportunidad de seguir profundizando en las competencias directivas más relevantes para el perfil profesional de cada estudiante.

 

 

 

Como asignatura optativa, el Taller III está diseñado para el estudiantado que quiere ampliar su desarrollo competencial más allá del itinerario obligatorio, ya sea perfeccionando una habilidad previamente trabajada hasta conseguir el nivel avanzado, o bien incorporando nuevas competencias directivas que enriquezcan su versatilidad profesional.

 

 

 

Con el asesoramiento del tutor, cada estudiante podrá diseñar su itinerario óptimo, seleccionando entre las diferentes habilidades disponibles (gestión del cambio, creatividad, inteligencia emocional, liderazgo y gestión de equipos, resolución de conflictos o comunicación efectiva) y el nivel que mejor se ajuste a su trayectoria formativa y objetivos profesionales.

 

 

 

La asignatura mantiene la metodología de UOC Skills Lab, un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental que favorece la consolidación y el perfeccionamiento de las competencias directivas.

 

 

 

Taller de habilidades directivas IV (disponible a partir de marzo de 2027)

 

2 ECTS

 

Optativa

 

Asignatura optativa que culmina el itinerario formativo en habilidades directivas del MBA, y ofrece al estudiantado la oportunidad de conseguir la excelencia en su desarrollo competencial directivo. Como última asignatura de este recorrido, el Taller IV está diseñado para los estudiantes interesados en su crecimiento profesional que quieren completar un perfil competencial directivo.

 

 

 

Esta asignatura permite consolidar el dominio de las competencias trabajadas en los talleres anteriores, o bien incorporar una última habilidad que complemente el repertorio de competencias directivas. Con el asesoramiento del tutor, cada estudiante podrá diseñar el cierre óptimo de su itinerario formativo, asegurando la coherencia entre las competencias desarrolladas, su trayectoria profesional y sus objetivos de liderazgo.

 

 

 

La asignatura mantiene la metodología de UOC Skills Lab, garantizando un entorno de aprendizaje eminentemente práctico y experimental.

 

 

 

Trabajo final de máster (disponible a partir de marzo de 2027)

 

8 ECTS

 

Obligatoria

 

El trabajo final de máster constituye la culminación del itinerario formativo del MBA, que permite al estudiantado aplicar de forma integrada todos los conocimientos, habilidades y competencias desarrollados a lo largo de la titulación. Esta asignatura está orientada a la aplicación profesional, lo que facilita que cada estudiante formule una propuesta de proyecto significativo alineado con sus intereses y objetivos profesionales.

 

 

 

El TFM se estructura en torno a dos grandes itinerarios temáticos: proyectos de emprendimiento de impacto social y ambiental, o proyectos de empresa de doble transición (sostenibilidad y digitalización). La asignatura previa de Proyecto de dirección habrá permitido al estudiantado identificar áreas de interés específicas y familiarizarse con el aprendizaje basado en proyectos, con el fin de prepararlos para abordar el TFM con más garantías.

 

 

 

El modelo de evaluación requiere la presentación y superación de entregas parciales, la evaluación del documento final y la defensa pública ante una comisión de evaluación. Asimismo, se promueve la integridad académica y profesional, para garantizar la honestidad, la originalidad y el respeto por la autoría intelectual en todo el proceso.

 

 

 

Complementos de formación

 

Fundamentos de organización de empresas (disponible a partir de octubre de 2026)

 

4 ECTS

 

Esta asignatura proporciona una visión global de la estructura, el funcionamiento y la gestión de las organizaciones contemporáneas. Los estudiantes comprenderán los conceptos fundamentales de la economía de la empresa y su relación con los retos de las sociedades avanzadas actuales. La asignatura aborda las principales funciones y actividades de las áreas clave —marketing, operaciones, recursos humanos y finanzas—, y analiza los procesos de dirección y administración empresarial. Se hace especial hincapié en interpretar cómo las actividades de valor contribuyen al funcionamiento y la competitividad organizacional.

 

 

 

Fundamentos de finanzas (disponible a partir de octubre de 2026)

 

 4 ECTS

 

Esta asignatura introduce a los estudiantes en la gestión financiera empresarial, abarcando el análisis de estados financieros, evaluación de inversiones, identificación de fuentes de financiación y gestión del riesgo financiero. Los estudiantes desarrollarán capacidades para interpretar resultados, balances de situación y flujos de efectivo; analizar opciones de financiación disponibles para la empresa, y aplicar herramientas de análisis que permitan identificar y gestionar riesgos financieros. La asignatura culmina con la evaluación de proyectos de inversión, de forma que proporciona instrumentos para una toma de decisiones informada y estratégica.

 

 

 

Dirección estratégica (disponible a partir de octubre de 2026)

 

4 ECTS

 

Esta asignatura capacita al estudiantado para la toma de decisiones estratégicas mediante el dominio de herramientas de análisis estratégico. Se abordan los elementos básicos de la dirección estratégica, las fuentes y condiciones de las ventajas competitivas genéricas, y las principales estrategias de desarrollo empresarial. Los estudiantes aprenderán a establecer objetivos empresariales coherentes con la misión y visión organizacional, aplicar métodos de análisis del entorno para identificar amenazas y oportunidades, y analizar la cadena de valor para reconocer fortalezas y debilidades que orienten la formulación estratégica.

 

 

 

Trabajo final

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final (8 créditos ECTS en el Máster Universitario de Dirección y Administración de Empresas - MBA). Este trabajo tiene como objetivo aplicar y consolidar los conocimientos, habilidades y competencias desarrollados durante la titulación, con una clara orientación a la aplicación profesional. Es una asignatura indispensable para finalizar el programa y evaluar las competencias del título.

El programa ofrece dos grandes ámbitos o itinerarios para desarrollarlo:

a) Proyecto de emprendimiento de impacto social y ambiental.

b) Proyecto de empresa de doble transición.

El alumnado deberá elegir el ámbito y la temática a partir de las orientaciones del equipo docente responsable, de la tutoría y de las preferencias personales. La propuesta se deberá idear previamente en el marco de la asignatura Proyecto de dirección.   La elaboración del proyecto cuenta con la guía y el acompañamiento de la dirección del trabajo final.

Trabajo final


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final (8 créditos ECTS en el Máster Universitario de Dirección y Administración de Empresas - MBA). Este trabajo tiene como objetivo aplicar y consolidar los conocimientos, habilidades y competencias desarrollados durante la titulación, con una clara orientación a la aplicación profesional. Es una asignatura indispensable para finalizar el programa y evaluar las competencias del título.

El programa ofrece dos grandes ámbitos o itinerarios para desarrollarlo:

a) Proyecto de emprendimiento de impacto social y ambiental.

b) Proyecto de empresa de doble transición.

El alumnado deberá elegir el ámbito y la temática a partir de las orientaciones del equipo docente responsable, de la tutoría y de las preferencias personales. La propuesta se deberá idear previamente en el marco de la asignatura Proyecto de dirección.   La elaboración del proyecto cuenta con la guía y el acompañamiento de la dirección del trabajo final. Esta figura se encarga de orientar al alumnado, hacer el seguimiento del proyecto y ofrecer asesoramiento en todos los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El TFM sigue un modelo de evaluación continua, lo cual implica varias entregas parciales. El proceso concluye con la entrega del trabajo completo y una defensa ante una comisión de evaluación.   La calificación del trabajo final se calcula considerando tres partes: el proceso de elaboración, la memoria o producto final, y la presentación y defensa del TFM. Para superar la asignatura es necesario haber presentado y superado cada una de estas tres partes.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la secretaría del campus, una vez se ha requerido el acceso al programa.

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Duración

El máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) tiene una duración mínima estimada de un año académico, distribuido en dos cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS.

Sin embargo, la flexibilidad de la normativa académica de la UOC te permite ajustar la duración y el ritmo de tus estudios según tus posibilidades de dedicación y la disponibilidad de tiempo que tengas.

De esta manera, podrás decidir en cada semestre qué asignaturas quieres cursar. Para ello, en el momento de formalizar la matrícula, la UOC pone a tu disposición un tutor que te ofrece asistencia directa y el asesoramiento que necesites.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea también la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA, garantizando que de forma transparente el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA en su ámbito y, además, incluye una licencia IA de Gemini. La IA es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado y máster universitario puede hacer, además, un curso de IA generativa especializada en su ámbito profesional para descubrir cómo la IA está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente. Superar el curso otorga un certificado UOC.

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Profesorado

Dirección de los estudios

  • Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Ingeniería Química, Máster en Química Experimental e Ingeniero químico industrial por la Universidad de Barcelona. Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Europea de Negocios. Máster en Prevención De Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Cataluña.

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Salidas profesionales destacadas

  • Carreres directivas y ejecutivas: alta dirección, gerencia y dirección de áreas corporativas (estrategia, financiera, operaciones y logística, marketing, personas).
  • Roles de liderazgo de la transformación e innovación: líder de transformación digital, gestor de sostenibilidad y ASG (ESG manager), consultor estratégico especializado.
  • Sectores prioritarios: consultoría estratégica, empresas multinacionales y grandes corporaciones, empresas emergentes tecnológicas y sociales, pymes en crecimiento o transformación, industria.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Objetivos

El objetivo central del máster es formar a profesionales con una visión estratégica, ética y sostenible para dirigir empresas en entornos altamente dinámicos y tecnológicamente transformadores.

Perfiles

El perfil del titulado es de líder innovador y agente de cambio que domina la gestión empresarial con una triple perspectiva: estratégica, digital y sostenible. Roles de liderazgo y dirección estratégica.

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje

El programa del máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) garantiza la adquisición de un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y competencias esenciales para la dirección empresarial contemporánea:

1. Conocimientos estratégicos (knowledge)

  • Dominar los marcos conceptuales de la dirección empresarial, la formulación estratégica y el análisis de áreas funcionales.
  • Comprender los impactos de los cambios socioeconómicos/geopolíticos, los factores tecnológicos y los principios de sostenibilidad/RSC y emprendimiento.

2. Habilidades técnicas y directivas (skills)

  • Aplicar técnicas de gestión avanzada y competencias personales (soft skills) directivas para una comunicación efectiva y la gestión de equipos.
  • Diseñar estrategias competitivas y sostenibles, y liderar la gestión del cambio y la transformación digital.
  • Analizar críticamente stakeholders e información compleja, utilizando tecnologías emergentes para la toma de decisiones.

Resultados de aprendizaje


Resultados de aprendizaje

El programa del máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA) garantiza la adquisición de un conjunto integrado de conocimientos, habilidades y competencias esenciales para la dirección empresarial contemporánea:

1. Conocimientos estratégicos (knowledge)

  • Dominar los marcos conceptuales de la dirección empresarial, la formulación estratégica y el análisis de áreas funcionales.
  • Comprender los impactos de los cambios socioeconómicos/geopolíticos, los factores tecnológicos y los principios de sostenibilidad/RSC y emprendimiento.

2. Habilidades técnicas y directivas (skills)

  • Aplicar técnicas de gestión avanzada y competencias personales (soft skills) directivas para una comunicación efectiva y la gestión de equipos.
  • Diseñar estrategias competitivas y sostenibles, y liderar la gestión del cambio y la transformación digital.
  • Analizar críticamente stakeholders e información compleja, utilizando tecnologías emergentes para la toma de decisiones.

3. Competencias de liderazgo integrado (competences)

  • Liderar y dirigir equipos y organizaciones en entornos complejos, evaluando tendencias globales y su impacto.
  • Desarrollar soluciones creativas, innovadoras y sostenibles a retos empresariales.

Actuar de forma ética, sostenible y socialmente responsable, integrando estos valores como eje de la gestión empresarial.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC es la universidad en línea mejor valorada de España por el ranking CYD 2025.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Requisitos de acceso

Perfil de ingreso recomendado

Podrán acceder a este máster universitario las personas que provengan de las titulaciones de grado, o nivel equivalente, de cualquier ámbito de conocimiento, que quieran desarrollar competencias avanzadas en gestión y dirección de empresas.

Dado el carácter multidisciplinario del programa, los estudiantes cuyo perfil profesional o académico no incluya experiencia o formación previa en áreas clave de la gestión empresarial podrán ser requeridos a cursar complementos de formación.

Máster universitario de Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año) **: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Sin intereses
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás hacer una propuesta de matrícula habiendo elegido las asignaturas que quieres cursar durante el semestre. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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