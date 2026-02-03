Màster universitari Online de Direcció i Administració d'Empreses (MBA)

Presentació

El màster universitari online de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) és un programa dissenyat per a líders que busquen una formació avançada i estratègica. T'oferim la visió per comprendre i analitzar els desafiaments actuals de les empreses, amb un enfocament rigorós en la transformació digital i la sostenibilitat. Adquiriràs habilitats i competències directives per a una gestió responsable, fomentant l'adaptabilitat i un esperit crític essencial per a la direcció empresarial del futur.
Per què estudiar el nou MBA online?

Estudiant el màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) obtindràs un avantatge competitiu clau en el mercat, desenvolupant les competències directives més sol·licitades:

  • Doble enfocament estratègic: formació sòlida que integra els pilars de la digitalització i la sostenibilitat en totes les àrees de valor i presa de decisions.
  • Especialització pràctica: opció d'intensificació professional a través dels itineraris de Negocis Digitals o Negocis Sostenibles.
  • Desenvolupament de lideratge i competències personals: a partir d'un itinerari personalitzat que maximitza el teu potencial per adaptar-te a entorns globals en constant transformació.
  • Visió ètica i responsable: formació per a una gestió empresarial responsable basada en valors socials, ètics i amb un fort esperit crític.
  • Habilitats emprenedores: foment de la intraprenedoria i les eines per al disseny i el llançament de nous projectes (empreses emergents).

Titulació oficial

El màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Metodologia 100% online

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA)

Pla d'estudis

60
ECTS
12
ECTS
Optativa
40
ECTS
Obligatòria
8
ECTS
Treball final

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Formació obligatòria
Crèdits
Entorn dels negocis4
Estratègia corporativa4
Innovació i emprenedoria4
Màrqueting estratègic
4
Operacions i logística
4
Lideratge de persones
4
Taller d'habilitats directives I *
4
Projecte de direcció
4
Estratègia digital i tecnologies intel·ligents
4
Finances estratègiques
4
Treball final de màster
8

 

Assignatures optatives
Crèdits
Models de negoci digitals
4
Reptes socioambientals i organitzacions
4
Gestió de la diversitat i la inclusió
4
Taller d'habilitats directives II 
4
Business intelligence i big
data
4
Gestió basada en
l'evidència
4

 

Complements formatius
Crèdits
Fonaments d'organització d'empreses
4
Direcció estratègica
4
Fonaments de finances
4

 

 

 

* UOC Skills Lab s'integra al teu màster perquè perfeccionis les habilitats més demanades a l'alta direcció. Per tal de triar l'itinerari més adequat per al teu perfil, cal que facis el test de les dues habilitats i coneguis quin és el teu nivell competencial actual.

 

 

Informació

Semestre 1

Entorn dels negocis (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

Durant els últims anys l'interès acadèmic, polític, social i empresarial per la competitivitat ha crescut notablement. A grans trets, és possible atribuir aquest interès a tres fenòmens que estan transformant radicalment l'estructura de l'economia mundial i la forma dels negocis. En primer lloc, per la consolidació del procés de globalització. En segon lloc, per la generalització dels processos de regionalització econòmica. I, en tercer lloc, per la creixent evidència de l'augment de les diferències en nivells de benestar en les principals àrees econòmiques del món.

Des de l'òptica empresarial, l'aproximació tradicional a la competitivitat, entesa com la capacitat que una empresa té per ampliar quotes de mercat, també s'ha vist modificada per la naturalesa canviant de les fonts d'eficiència i l'estructura dels mercats. Avui la competitivitat empresarial es relaciona amb la presència continuada als mercats, l'obtenció de beneficis i la capacitat d'adaptació de la producció a la demanda.

Precisament, l'assignatura Entorn dels negocis pretén presentar els fonaments de la globalització econòmica i analitzar els nous determinants de la competitivitat en el context de l'economia del coneixement i l'empresa xarxa. A través de la comprensió d'aquestes noves fonts de valor, l'estudiantat assolirà les competències necessàries per prendre decisions estratègiques que s'adaptin amb èxit i agilitat a les exigents condicions del mercat actual.

Estratègia corporativa (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

L'estratègia corporativa és una part de l'estratègia que determina quin és l'àmbit d'actuació de l'empresa o, dit d'una altra manera, quines són les activitats i el model de negoci als quals es dedicarà l'empresa. Així doncs, a partir de la comprensió de l'empresa amb el seu entorn, l'estratègia corporativa es dedica a dissenyar de quina manera formalitzarà el seu creixement. L'assignatura comença amb una introducció a les definicions bàsiques i els nivells de l'estratègia (corporativa, competitiva i operativa) per establir la base conceptual de l'assignatura. Posteriorment, s'analitzen les diferents decisions estratègiques, com l'expansió, la internacionalització, la diversificació i la integració vertical, juntament amb els mètodes de desenvolupament intern i extern. El programa també aprofundeix en els components i l'avaluació dels models de negoci empresarial, posant èmfasi en les noves tendències i la innovació. L'aprenentatge es completa mitjançant l'estudi de casos reals i exemples extrets de mitjans de comunicació i estudis acadèmics que permeten aplicar els continguts teòrics a l'entorn empresarial actual.

Innovació i emprenedoria (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

Aquesta assignatura ofereix una visió pràctica explorant com les empreses poden mantenir-se competitives creant un entorn que afavoreixi la innovació i l'esperit emprenedor. L'estudiantat aprendrà a dissenyar una cultura que promogui noves idees i a utilitzar els mecanismes organitzatius per transformar iniciatives en projectes emprenedors viables.

Es posarà un focus especial en la identificació d'oportunitats i en l'aplicació de metodologies de validació àgil que garanteixin, des de l'inici, l'alineament amb objectius de sostenibilitat econòmica, ambiental i social. Mitjançant l'ús de criteris de selecció, l'alumnat aprendrà a avaluar si un projecte té sentit estratègic. L'objectiu final és dotar l'estudiantat dels criteris per gestionar el procés complet: des de la detecció d'oportunitats fins a la validació de la inversió corporativa.

Lideratge de persones (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

Actualment, el lideratge s'ha convertit en l'habilitat crítica que determina la capacitat d'una organització per adaptar-se, innovar i prosperar. L'assignatura de Lideratge de persones aborda el paper del lideratge com a palanca estratègica per a la sostenibilitat, la transformació digital i l'acompliment organitzacional.

L'objectiu de l'assignatura és formar professionals capaços de liderar equips diversos, gestionar el canvi i prendre decisions sostenibles en entorns complexos, reforçant-ne la capacitat per generar impacte positiu i sostenible en les persones i en l'organització. Des d'aquesta perspectiva, i amb un marcat enfocament pràctic, l'alumnat treballarà en el disseny d'estratègies de lideratge i digitalització responsable, amb un programa estructurat sobre la base de casos reals, metodologies contrastades i eines que permetin desenvolupar una visió estratègica, actual i aplicable del lideratge en l'era digital.

Màrqueting estratègic (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

L'assignatura Màrqueting estratègic prepara l'alumnat per comprendre i liderar decisions clau de màrqueting des d'una perspectiva directiva i orientada al creixement sostenible. En aquesta assignatura s'aprèn a analitzar mercats i clients i a identificar oportunitats de negoci, traslladant els insights sobre l'entorn i el consumidor en eleccions de segmentació i posicionament competitives i orientades a resultats. S'articulen els principals elements del màrqueting estratègic (marca, producte i preu, canals de distribució, eines de comunicació de màrqueting) per construir propostes de valor sòlides, rellevants i diferenciadores.

L'assignatura proporciona un marc conceptual integrador i una visió executiva i actual. En aquest sentit, combina fonaments estratègics de màrqueting amb l'anàlisi aplicada de casos de negoci que plantegen reptes contemporanis i exploren, entre altres aspectes, de quina manera la sostenibilitat i la transformació digital redefineixen les expectatives dels clients, els canals de relació i les decisions clau en màrqueting. Aquest aprenentatge culmina amb l'elaboració i la defensa d'un pla de màrqueting estratègic i accionable, que recull decisions de negoci alineades amb els marcs conceptuals actuals i enfocaments de màrqueting transferibles a contextos de negoci reals.

Operacions i logística (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

En un entorn global, dinàmic i altament competitiu, la gestió de les operacions i de la cadena de subministrament s'ha convertit en un element clau de l'estratègia empresarial. Les decisions operatives influeixen directament en la capacitat de l'empresa per crear valor, millorar l'eficiència, respondre al mercat i sostenir processos de creixement i internacionalització.

Aquesta assignatura aborda el disseny, la planificació i la gestió estratègica de les operacions i de la cadena de subministrament des d'una perspectiva directiva. S'analitzen els principals reptes actuals —com la complexitat global, la innovació, la sostenibilitat i la millora contínua— i el seu impacte en els resultats de l'empresa. L'objectiu és proporcionar als participants els criteris i eines necessaris per alinear les operacions amb l'estratègia corporativa i donar suport a una presa de decisions sòlida en contextos empresarials reals.

Projecte de direcció (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Obligatòria

L'assignatura Projecte de direcció es planteja com una matèria preparatòria i prèvia al treball final de màster (TFM), amb un enfocament cap a l'emprenedoria social, ambiental o de doble transició. Té com a objectiu principal capacitar l'alumnat per desenvolupar pensament estratègic mitjançant la creació d'un projecte de direcció empresarial que respongui a un repte estratègic real o simulat, com pot ser una empresa derivada, el llançament d'un nou producte o un canvi profund en el model de negoci.

La metodologia docent que es fa servir és l'aprenentatge basat en projectes, que situa l'estudiantat en un context professional autèntic on ha de preparar una memòria per defensar-la davant un consell d'administració.

Taller d'habilitats directives I (disponible a partir d'octubre de 2026)

2 ECTS

Obligatòria

Taller d'habilitats directives I és una assignatura obligatòria que té com a objectiu potenciar el perfil competencial de l'estudiantat de l'MBA amb un itinerari formatiu individualitzat de desenvolupament de competències personals. A partir d'un test autoavaluatiu, l'estudiantat tindrà coneixement del seu nivell competencial inicial, i amb l'assessorament del seu tutor podrà establir l'itinerari més adequat a la seva situació i interessos, determinant l'habilitat (gestió del canvi, creativitat, intel·ligència emocional, lideratge i gestió d'equips, resolució de conflictes o comunicació efectiva) i nivell (intermedi o avançat). Taller d'habilitats directives I representa la primera assignatura d'aquest itinerari i s'articula a través de la metodologia de UOC Skills Lab, un entorn d'aprenentatge eminentment pràctic i experimental.

Taller d'habilitats directives II (disponible a partir d'octubre de 2026)

2 ECTS

Obligatòria

Taller d'habilitats directives II és una assignatura obligatòria que permet a l'estudiantat de l'MBA continuar el seu desenvolupament competencial mitjançant un itinerari formatiu individualitzat de competències personals. Aquesta assignatura representa el pas següent en el recorregut iniciat a Taller d'habilitats directives I, i ofereix a l'estudiantat dues opcions de progressió: aprofundir en la competència treballada prèviament, accedint al nivell immediatament superior, o bé desenvolupar una nova habilitat directiva que complementi el seu perfil professional.

Amb l'assessorament del tutor, cada estudiant podrà decidir l'opció més adequada a la seva evolució i interessos, seleccionant entre les diferents habilitats disponibles (gestió del canvi, creativitat, intel·ligència emocional, lideratge i gestió d'equips, resolució de conflictes o comunicació efectiva) i el nivell corresponent (intermedi o avançat).

Igual que en el Taller I, l'assignatura s'articula a través de la metodologia de UOC Skills Lab, un entorn d'aprenentatge eminentment pràctic i experimental que afavoreix la consolidació i el perfeccionament de les competències directives.

Semestre 2

Business intelligence i big data (disponible a partir de març de 2027)

4 ECTS

Optativa

Assignatura de 4 crèdits ECTS que capacita l'estudiantat de l'MBA per transformar dades complexes en coneixement estratègic. En un entorn empresarial en què la informació s'ha convertit en un actiu fonamental, aquesta assignatura proporciona les competències necessàries per gestionar i aprofitar els sistemes d'intel·ligència de negoci.

El recorregut formatiu s'estructura en tres blocs temàtics. El primer explora els fonaments de la ciència de dades i el paradigma del big data, abordant el cicle de vida de la dada, els rols del científic de dades i les eines que empren les organitzacions principals. El segon aprofundeix en els sistemes d'intel·ligència de negoci, analitzant com han evolucionat des de l'anàlisi interna cap a la integració de dades externes del mercat i l'entorn competitiu, que permet optimitzar la gestió empresarial. El tercer bloc aborda dues dimensions crítiques: l'anàlisi de les xarxes socials mitjançant tècniques de social media analytics per comprendre el comportament del consumidor, i les consideracions ètiques de l'ús de dades, incloent-hi la privacitat, la transparència i la responsabilitat corporativa.

Estratègia digital i tecnologies intel·ligents (disponible a partir de març de 2027)

4 ECTS

Optativa

Aquesta assignatura de l'MBA forma directius en la gestió estratègica de sistemes d'informació i tecnologies emergents per liderar la transformació digital empresarial, tot desenvolupant competències per identificar i avaluar tecnologies com el big data, la intel·ligència artificial i l'automatització, comprenent-ne l'impacte estratègic en les organitzacions.

L'assignatura aborda la governança de TI, la seguretat tecnològica, els marcs normatius i l'avaluació de riscos, elements essencials per a una gestió integral de la tecnologia. Té una especial rellevància la promoció de l'ètica en les decisions tecnològiques i el lideratge digital responsable, per tal de fomentar una cultura digital alineada amb la sostenibilitat, la inclusió, la transparència i la responsabilitat social.

Finances estratègiques (disponible a partir de març de 2027)

4 ECTS

Optativa

Descripció no disponible

Gestió de la diversitat i la inclusió (disponible a partir d'octubre de 2027)

4 ECTS

Optativa

Gestió de la diversitat i la inclusió és una assignatura que proporciona els fonaments per integrar la diversitat i la inclusió en la gestió empresarial des d'una perspectiva de responsabilitat social.

El recorregut formatiu s'inicia amb l'estudi de les normatives internacionals i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) aplicables a l'àmbit empresarial, per avançar posteriorment cap a les eines i les estratègies que permeten una gestió reeixida i sostenible de la diversitat. L'estudiantat aprendrà a dissenyar i implementar estratègies inclusives que impactin transversalment en l'organització: des de l'estructura i cultura organitzativa fins al màrqueting, passant per la gestió de recursos humans o l'ètica empresarial.

L'assignatura també explora el potencial de les noves tecnologies com a facilitadores de la inclusió social en l'entorn empresarial, dotant l'estudiantat de les competències necessàries per desenvolupar projectes i iniciatives amb una visió autènticament inclusiva.

Gestió basada en l'evidència (disponible a partir de març de 2027)

4 ECTS

Optativa

Aquesta assignatura introdueix l'estudiantat en els principis i les pràctiques de la gestió basada en l'evidència, un enfocament per millorar la presa de decisions empresarials en contextos organitzacionals complexos i dinàmics.

S'exploraran les etapes clau del procés i els tipus d'evidència disponibles. Els estudiants desenvoluparan competències per avaluar críticament múltiples fonts de dades —quantitatives i qualitatives—, valorant-ne la qualitat i rellevància, i identificaran les principals metodologies emergents aplicables a la presa de decisions informades.

Aquesta visió, basada en quatre fonts complementàries (recerca científica, dades organitzatives internes, experiència professional i perspectives dels grups d'interès), enriqueix el procés decisori i permet dissenyar accions que fomentin una cultura organitzacional orientada a l'evidència, sempre emmarcada en principis ètics de responsabilitat, integritat i sostenibilitat que guien l'exercici professional davant situacions complexes.

Models de negoci digitals (disponible a partir de març de 2027)

4 ECTS

Optativa

Descripció no disponible

Reptes socioambientals i impacte en les organitzacions (disponible a partir d'octubre de 2027)

4 ECTS

Optativa

En aquesta assignatura s'exploren les grans problemàtiques socioambientals a les quals ens enfrontem com a societat al segle XXI. Es donen elements de debat per entendre la complexa relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic a través de diferents debats i discursos al voltant d'aquesta relació. Seguint la relació entre medi ambient i desenvolupament econòmic, l'assignatura s'endinsa en els conflictes socioambientals originats per l'activitat econòmica, tot explorant el paper que hi juguen les organitzacions. Finalment, i en una òptica més aplicada i de gestió, s'introdueixen conceptes clau en la gestió ambiental en l'àmbit de les organitzacions.

Taller d'habilitats directives III (disponible a partir de març de 2027)

2 ECTS

Optativa

Assignatura optativa que permet a l'estudiantat de l'MBA continuar avançant en el seu desenvolupament competencial en competències personals mitjançant un itinerari formatiu individualitzat. Aquesta assignatura representa la continuació del recorregut iniciat en els tallers I i II, i ofereix l'oportunitat de continuar aprofundint en les competències directives més rellevants per al perfil professional de cada estudiant.

Com a assignatura optativa, el Taller III està dissenyat per a l'estudiantat que vol ampliar el seu desenvolupament competencial més enllà de l'itinerari obligatori, ja sigui perfeccionant una habilitat prèviament treballada fins a aconseguir el nivell avançat, o bé incorporant noves competències directives que enriqueixin la seva versatilitat professional.

Amb l'assessorament del tutor, cada estudiant podrà dissenyar el seu itinerari òptim, seleccionant entre les diferents habilitats disponibles (gestió del canvi, creativitat, intel·ligència emocional, lideratge i gestió d'equips, resolució de conflictes o comunicació efectiva) i el nivell que s'ajusti millor a la seva trajectòria formativa i objectius professionals.

L'assignatura manté la metodologia de UOC Skills Lab, un entorn d'aprenentatge eminentment pràctic i experimental que afavoreix la consolidació i el perfeccionament de les competències directives.

Taller d'habilitats directives IV (disponible a partir de març de 2027)

2 ECTS

Optativa

Assignatura optativa que culmina l'itinerari formatiu en habilitats directives de l'MBA, i ofereix a l'estudiantat l'oportunitat d'aconseguir l'excel·lència en el seu desenvolupament competencial directiu. Com a última assignatura d'aquest recorregut, el Taller IV està dissenyat per als estudiants interessats en el seu creixement professional que volen completar un perfil competencial directiu.

Aquesta assignatura permet consolidar el domini de les competències treballades en els tallers anteriors, o bé incorporar una última habilitat que complementi el repertori de competències directives. Amb l'assessorament del tutor, cada estudiant podrà dissenyar el tancament òptim del seu itinerari formatiu, assegurant la coherència entre les competències desenvolupades, la seva trajectòria professional i els seus objectius de lideratge.

L'assignatura manté la metodologia de UOC Skills Lab, garantint un entorn d'aprenentatge eminentment pràctic i experimental.

Treball final de màster (disponible a partir de març de 2027)

8 ECTS

Obligatòria

El treball final de màster constitueix la culminació de l'itinerari formatiu de l'MBA, que permet a l'estudiantat aplicar de manera integrada tots els coneixements, habilitats i competències desenvolupats al llarg de la titulació. Aquesta assignatura està orientada a l'aplicació professional, fet que facilita que cada estudiant formuli una proposta de projecte significatiu alineat amb els seus interessos i objectius professionals.

El TFM s'estructura entorn de dos grans itineraris temàtics: projectes d'emprenedoria d'impacte social i ambiental, o projectes d'empresa de doble transició (sostenibilitat i digitalització). L'assignatura prèvia de Projecte de direcció haurà permès a l'estudiantat identificar àrees d'interès específiques i familiaritzar-se amb l'aprenentatge basat en projectes, a fi de preparar-los per abordar el TFM amb més garanties.

El model d'avaluació requereix la presentació i la superació de lliuraments parcials, l'avaluació del document final i la defensa pública davant una comissió d'avaluació. Així mateix, es promou la integritat acadèmica i professional, per tal de garantir l'honestedat, l'originalitat i el respecte per l'autoria intel·lectual en tot el procés.

Complements de formació

Fonaments d'organització d'empreses (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Aquesta assignatura proporciona una visió global de l'estructura, el funcionament i la gestió de les organitzacions contemporànies. Els estudiants comprendran els conceptes fonamentals de l'economia de l'empresa i la seva relació amb els reptes de les societats avançades actuals. L'assignatura aborda les principals funcions i activitats de les àrees clau —màrqueting, operacions, recursos humans i finances—, i analitza els processos de direcció i administració empresarial. Es dedica un èmfasi especial a interpretar com les activitats de valor contribueixen al funcionament i la competitivitat organitzacional.

Fonaments de finances (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Aquesta assignatura introdueix els estudiants en la gestió financera empresarial, abastant l'anàlisi d'estats financers, avaluació d'inversions, identificació de fonts de finançament i gestió del risc financer. Els estudiants desenvoluparan capacitats per interpretar resultats, balanços de situació i fluxos d'efectiu; analitzar opcions de finançament disponibles per a l'empresa, i aplicar eines d'anàlisi que permetin identificar i gestionar riscos financers. L'assignatura culmina amb l'avaluació de projectes d'inversió, de manera que proporciona instruments per a una presa de decisions informada i estratègica.

Direcció estratègica (disponible a partir d'octubre de 2026)

4 ECTS

Aquesta assignatura capacita l'estudiantat per a la presa de decisions estratègiques mitjançant el domini d'eines d'anàlisi estratègica. S'aborden els elements bàsics de la direcció estratègica, les fonts i condicions dels avantatges competitius genèrics, i les principals estratègies de desenvolupament empresarial. Els estudiants aprendran a establir objectius empresarials coherents amb la missió i visió organitzacional, aplicar mètodes d'anàlisi de l'entorn per identificar amenaces i oportunitats, i analitzar la cadena de valor per reconèixer fortaleses i febleses que orientin la formulació estratègica.

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l’elaboració d’un treball final (8 crèdits ECTS al Màster Universitari de Direcció i Administració d'Empreses - MBA). Aquest treball té com a objectiu aplicar i consolidar els coneixements, habilitats i competències desenvolupats durant la titulació, amb una clara orientació a l'aplicació professional. És una assignatura indispensable per finalitzar el programa i avaluar les competències del títol.

El programa ofereix dos grans àmbits o itineraris per desenvolupar-lo:

a) Projecte d'emprenedoria d'impacte social i ambiental.

b) Projecte d'empresa de doble transició.

L'alumnat haurà de triar l'àmbit i la temàtica a partir de les orientacions de l'equip docent responsable, de la tutoria i de les preferències personals. La proposta s'haurà d'idear prèviament en el marc de l'assignatura Projecte de direcció.   L'elaboració del projecte compta amb el guiatge i acompanyament de la direcció del treball final.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) té una durada mínima estimada d'un any acadèmic, distribuït en dos quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC et permet ajustar la durada i el ritme dels estudis segons les possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tinguis.

D'aquesta manera, podràs decidir cada semestre les assignatures que vols cursar. Per això, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a la teva disposició un tutor que t'ofereix assistència directa i l'assessorament que necessitis.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA, garantint que de forma transparent l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional en el seu ús.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA al seu àmbit i, a més, inclou una llicència IA de Gemini. La IA és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau i màster universitari pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com la IA està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment. Superar el curs atorga un certificat UOC.

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Professorat

Direcció dels estudis

  Xavier Baraza Sànchez
    Xavier Baraza Sànchez

    Doctor en Enginyeria Química, Máster en Química Experimental i enginyer químic industrial per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció i administració d'empreses (MBA) per l'Escola Europea de Negocis. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Sortides professionals

Sortides professionals

Sortides professionals destacades

  • Carreres directives i executives: alta direcció, gerència i direcció d'àrees corporatives (estratègia, financera, operacions i logística, màrqueting, persones).
  • Rols de lideratge de la transformació i innovació: líder de transformació digital, gestor de sostenibilitat i ASG (ESG manager), consultor estratègic especialitzat.
  • Sectors prioritaris: consultoria estratègica, empreses multinacionals i grans corporacions, empreses emergents tecnològiques i socials, pimes en creixement o transformació, indústria.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Objectius

L'objectiu central del màster és formar professionals amb una visió estratègica, ètica i sostenible per dirigir empreses en entorns altament dinàmics i tecnològicament transformadors.

Perfils

El perfil del titulat és de líder innovador i agent de canvi que domina la gestió empresarial amb una triple perspectiva: estratègica, digital i sostenible. Rols de lideratge i direcció estratègica.

Resultats d'aprenentatge

El programa del màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) garanteix l'assoliment d'un conjunt integrat de coneixements, habilitats i competències essencials per a la direcció empresarial contemporània:

1. Coneixements estratègics (knowledge)

  • Dominar els marcs conceptuals de la direcció empresarial, la formulació estratègica i l'anàlisi d'àrees funcionals.
  • Comprendre els impactes dels canvis socioeconòmics/geopolítics, els factors tecnològics i els principis de sostenibilitat/RSC i emprenedoria.

2. Habilitats tècniques i directives (skills)

  • Aplicar tècniques de gestió avançada i competències personals (soft skills) directives per a una comunicació efectiva i la gestió d'equips.
  • Dissenyar estratègies competitives i sostenibles, i liderar la gestió del canvi i la transformació digital.
  • Analitzar críticament stakeholders i informació complexa, utilitzant tecnologies emergents per a la presa de decisions.

3. Competències de lideratge integrat (competences)

  • Liderar i dirigir equips i organitzacions en entorns complexos, avaluant tendències globals i el seu impacte.
  • Desenvolupar solucions creatives, innovadores i sostenibles a reptes empresarials.
  • Actuar de manera ètica, sostenible i socialment responsable, integrant aquests valors com a eix de la gestió empresarial.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC és la universitat en línia més ben valorada de l'Estat pel rànquing CYD 2025.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Requisits d'accés

Perfil d'ingrés recomanat

Podran accedir a aquest màster universitari les persones que provinguin de les titulacions de grau, o nivell equivalent, de qualsevol àmbit de coneixement, que vulguin desenvolupar competències avançades en gestió i direcció d'empreses.

Atès el caràcter multidisciplinari del programa, els estudiants el perfil professional o acadèmic dels quals no inclogui experiència o formació prèvia en àrees clau de la gestió empresarial podran ser requerits a cursar complements de formació.

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Sense interessos
  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu fer una proposta de matrícula havent triat les assignatures que voleu cursar durant el semestre.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

