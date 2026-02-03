Màster universitari Online de Direcció i Administració d'Empreses (MBA)
Presentació
El màster universitari online de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) és un programa dissenyat per a líders que busquen una formació avançada i estratègica. T'oferim la visió per comprendre i analitzar els desafiaments actuals de les empreses, amb un enfocament rigorós en la transformació digital i la sostenibilitat. Adquiriràs habilitats i competències directives per a una gestió responsable, fomentant l'adaptabilitat i un esperit crític essencial per a la direcció empresarial del futur.
Per què estudiar el nou MBA online?
Estudiant el màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) obtindràs un avantatge competitiu clau en el mercat, desenvolupant les competències directives més sol·licitades:
- Doble enfocament estratègic: formació sòlida que integra els pilars de la digitalització i la sostenibilitat en totes les àrees de valor i presa de decisions.
- Especialització pràctica: opció d'intensificació professional a través dels itineraris de Negocis Digitals o Negocis Sostenibles.
- Desenvolupament de lideratge i competències personals: a partir d'un itinerari personalitzat que maximitza el teu potencial per adaptar-te a entorns globals en constant transformació.
- Visió ètica i responsable: formació per a una gestió empresarial responsable basada en valors socials, ètics i amb un fort esperit crític.
- Habilitats emprenedores: foment de la intraprenedoria i les eines per al disseny i el llançament de nous projectes (empreses emergents).
Titulació oficial
El màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
El màster universitari de Direcció i Administració d'Empreses (MBA) és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la seva implementació autoritzada per la Generalitat de Catalunya, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Inici
14 d’oct. 2026
100%
Online
60
Crèdits ECTS
Idiomes: Català, Castellà
Titulació oficial
Metodologia 100% online
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.