Descubrimiento in silico de nuevos fármacos para el cáncer metastásico

El proyecto de Maria Butjosa, graduada en Bioquímica por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que cursó el máster universitario de Bioinformática y Bioestadística (interuniversitario: UOC, UB) de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya, está orientado al descubrimiento de nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer metastásico, un campo en el que hay una carencia importante y en el que faltan protocolos de tratamiento de los pacientes. Las prácticas que realizó en el Grupo de Biología Computacional del Cáncer en el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), con la supervisión del Dr. José A. Seoane, la inspiraron a centrarse en esta "asignatura pendiente" en el tratamiento del cáncer.

El proyecto In-silico Discovery of drug response differences between primary and metastatic cell lines consiste en la creación y validación de una metodología para la identificación de fármacos que tengan un impacto en la eliminación de células de cánceres metastásicos, pero también de cánceres primarios. Para conseguirlo, se utilizan bases de datos públicas que contienen resultados de estudios en los que se han realizado miles de combinaciones entre células de diferentes tipos de cánceres y fármacos potenciales. Además, también se utilizarán algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning) para predecir la respuesta de fármacos a determinados tipos de células, en el caso de combinaciones que no se hayan estudiado. Butjosa explica que la innovación "proviene de estudiar la respuesta de los fármacos en células diferenciadas, según si son de cánceres primarios o metastásicos, mientras que habitualmente se hace a partir de las firmas genéticas del tumor. Por otro lado, también se estudia la acción de fármacos agrupados según su mecanismo de acción, además de estudiarlos de forma individual".

La tecnología del aprendizaje automático (machine learning) aporta muchas posibilidades para la investigación oncológica: permite descubrir relaciones biológicas y llevar a cabo predicciones sobre el resultado de tratamientos que de otra forma no sería posible obtener. La investigadora destaca que "las facilidades actuales para analizar el ADN de los tumores, con la generación de grandes volúmenes de datos que esto conlleva, permiten utilizar el machine learning para analizar la información y conseguir conclusiones de valor". El reto es que esta tecnología, que de momento se está usando en el ámbito preclínico, pueda incorporarse a la práctica clínica diaria, en la que puede tener un gran potencial.

Otro valor del proyecto de Butjosa es que incorpora la perspectiva de género en la investigación: "en el pasado, el sesgo de género y sexo en el mundo de la investigación médica han causado que las innovaciones no fueran aplicables a todos los pacientes, a pesar de que en los últimos años esto ha cambiado y es un aspecto que se tiene en cuenta al diseñar estudios", asegura la experta.

La investigación está actualmente en la fase de aplicar la metodología desarrollada por Butjosa a distintas bases de datos. El próximo paso será optimizar el algoritmo de aprendizaje profundo. Si los resultados son positivos y la investigadora encuentra algunos fármacos o grupos de fármacos potencialmente eficaces, se trabajará para probarlos en cultivos celulares o en ratones en el laboratorio.