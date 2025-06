Descobriment in silico de nous fàrmacs per al càncer metastàtic

El projecte de Maria Butjosa, graduada en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que va cursar el màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, està orientat a la descoberta de nous fàrmacs per al tractament del càncer metastàtic, un camp en què hi ha una mancança important i en què falten protocols de tractament dels pacients. Les pràctiques que va fer al Grup de Biologia Computacional del Càncer al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), amb la supervisió del Dr. José A. Seoane, la van inspirar a centrar-se en aquesta "assignatura pendent" en el tractament del càncer.

El projecte In-silico Discovery of drug response differences between primary and metastatic cell lines consisteix en la creació i validació d'una metodologia per a la identificació de fàrmacs que tinguin un impacte en l'eliminació de cèl·lules de càncers metastàtics, però també de càncers primaris. Per aconseguir-ho, s'utilitzen bases de dades públiques que contenen resultats d'estudis en què s'han dut a terme milers de combinacions entre cèl·lules de diferents tipus de càncers i fàrmacs potencials. A més, també es faran servir algorismes d'aprenentatge profund (deep learning) per predir la resposta de fàrmacs a determinats tipus de cèl·lules, en el cas de combinacions que no s'hagin estudiat. Butjosa explica que la innovació "prové d'estudiar la resposta dels fàrmacs en cèl·lules diferenciades, segons si són de càncers primaris o metastàtics, mentre que habitualment es fa a partir de les signatures genètiques del tumor. D'altra banda, també s'estudia l'acció de fàrmacs agrupats segons el seu mecanisme d'acció, a més d'estudiar-los de manera individual".

La tecnologia de l'aprenentatge automàtic (machine learning) aporta moltes possibilitats a la recerca oncològica: permet descobrir relacions biològiques i dur a terme prediccions sobre el resultat de tractaments que d'altra manera no seria possible obtenir. La investigadora destaca que "les facilitats actuals per analitzar l'ADN dels tumors, amb la generació de grans volums de dades que això comporta, permeten utilitzar el machine learning per analitzar la informació i aconseguir conclusions de valor". El repte és que aquesta tecnologia, que de moment es fa servir en l'àmbit preclínic, es pugui incorporar a la pràctica clínica diària, en què pot tenir un gran potencial.

Un altre valor del projecte de Butjosa és que incorpora la perspectiva de gènere a la recerca: "en el passat, el biaix de gènere i sexe en el món de la recerca mèdica han causat que les innovacions no fossin aplicables a tots els pacients, tot i que els últims anys això ha canviat i és un aspecte que es té en compte a l'hora de dissenyar estudis", assegura l'experta.

La recerca està actualment en la fase d'aplicar la metodologia desenvolupada per Butjosa a diferents bases de dades. El pròxim pas serà optimitzar l'algorisme d'aprenentatge profund. Si els resultats són positius i la investigadora troba alguns fàrmacs o grups de fàrmacs potencialment eficaços, es treballarà per provar-los en cultius cel·lulars o en ratolins al laboratori.

��️"El #DeepLearning pot ajudar a optimitzar el tractament dels pacients amb #càncer metastàtic".