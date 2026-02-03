La educación del futuro
Formar y empoderar a las personas a lo largo de la vida. Generar oportunidades de cambio y mejoras vitales.
Entendemos el aprendizaje como un proceso vital que va más allá de la educación formal y como motor de transformación personal y social. En un mundo digital y cambiante, la UOC lidera el desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje en línea con una mirada científica, humanista y tecnológica. El objetivo es formar a una ciudadanía crítica y empoderada, reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa. No se trata solamente de transmitir conocimiento, sino de crear espacios educativos flexibles y accesibles que favorezcan experiencias de crecimiento y adaptación a los retos del siglo XXI.
¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?
Investigación y proyectos
Investigamos de qué forma las tecnologías emergentes y la ciencia cognitiva pueden transformar el aprendizaje. Nos centraremos en:
- Aprendizaje en línea avanzado: modelos pedagógicos mediados por inteligencia artificial (IA).
- Neuroeducación: cómo el cerebro aprende en entornos virtuales.
- Inclusión digital: diseño universal para el aprendizaje (DUA).
Transferencia de conocimiento
Llevamos la innovación educativa más allá de las aulas virtuales:
- Asesoramiento estratégico: acompañamos a instituciones en su transición digital.
- Metodología UOC: exportamos nuestro modelo educativo para mejorar la calidad de la enseñanza global.
Emprendimiento
A través de Hubbik, impulsamos soluciones de mercado:
- Empresas emergentes de tecnología educativa: apoyo a empresas que crean herramientas de aprendizaje adaptativo, a través del programa Edutech Emprende.
- SpinUOC: programa de aceleración para proyectos que nacen de nuestra investigación en educación.
ActualidadToda la actualidad
La investigación de la UOC en cifras
grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.
proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.
investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.
publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.
empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.