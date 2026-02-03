Campus

La educación del futuro

Formar y empoderar a las personas a lo largo de la vida. Generar oportunidades de cambio y mejoras vitales.

Entendemos el aprendizaje como un proceso vital que va más allá de la educación formal y como motor de transformación personal y social. En un mundo digital y cambiante, la UOC lidera el desarrollo de nuevos modelos de aprendizaje en línea con una mirada científica, humanista y tecnológica. El objetivo es formar a una ciudadanía crítica y empoderada, reducir las desigualdades y construir una sociedad más justa. No se trata solamente de transmitir conocimiento, sino de crear espacios educativos flexibles y accesibles que favorezcan experiencias de crecimiento y adaptación a los retos del siglo XXI.

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¿Cómo contribuye la UOC a esta misión?

Investigación y proyectos

Investigamos de qué forma las tecnologías emergentes y la ciencia cognitiva pueden transformar el aprendizaje. Nos centraremos en:

  • Aprendizaje en línea avanzado: modelos pedagógicos mediados por inteligencia artificial (IA).
  • Neuroeducación: cómo el cerebro aprende en entornos virtuales.
  • Inclusión digital: diseño universal para el aprendizaje (DUA).

Transferencia de conocimiento

Llevamos la innovación educativa más allá de las aulas virtuales:

  • Asesoramiento estratégico: acompañamos a instituciones en su transición digital.
  • Metodología UOC: exportamos nuestro modelo educativo para mejorar la calidad de la enseñanza global.

Emprendimiento

A través de Hubbik, impulsamos soluciones de mercado:

  • Empresas emergentes de tecnología educativa: apoyo a empresas que crean herramientas de aprendizaje adaptativo, a través del programa Edutech Emprende.
  • SpinUOC: programa de aceleración para proyectos que nacen de nuestra investigación en educación.
NOTICIAS

Actualidad

Toda la actualidad
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"La IA no tiene por qué sustituir el pensamiento científico, pero, bien usada, puede reforzar la investigación"

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10 pasos para diseñar videojuegos educativos más empáticos, humanos y eficaces

La investigación de la UOC en cifras

51

grupos de investigación que dinamizan la generación de conocimiento en red.

+150

proyectos de emprendimiento, acompañados anualmente por Hubbik.

+500

investigadores e investigadoras: un ecosistema de talento multidisciplinario.

60 %

publicaciones en abierto: compromiso total con la ciencia abierta.

12

empresas derivadas de base tecnológica creadas desde la UOC.

Centros de investigación de la UOC

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Centros de investigación

Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT)

centro de investigacion uoc-futured
Centros de investigación

Centro de Investigación en los Futuros de la Educación en la Era Digital (UOC-FuturEd)

centro de investigacion uoc-transic
Centros de investigación

Centro de Investigación Interdisciplinar en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC)

centro de investigacion uoc-ehealth
Centros de investigación

eHealth Centre: Centro de Investigación en Salud Humana y Planetaria (UOC-eHealth)

centro de investigacion uoc-tech
Centros de investigación

Centro de Investigación en Tecnologías Éticas y Conectividad para la Humanidad (UOC-TECH)