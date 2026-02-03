L'educació del futur
Formar i empoderar les persones al llarg de la vida. Generar oportunitats de canvi i millores vitals.
Entenem l'aprenentatge com un procés vital que va més enllà de l'educació formal i com a motor de transformació personal i social. En un món digital i canviant, la UOC lidera el desenvolupament de nous models d'aprenentatge en línia amb una mirada científica, humanista i tecnològica. L'objectiu és formar una ciutadania crítica i empoderada, reduir les desigualtats i construir una societat més justa. No es tracta només de transmetre coneixement, sinó de crear espais educatius flexibles i accessibles que afavoreixin experiències de creixement i adaptació als reptes del segle XXI.
Com contribueix la UOC a aquesta missió?
Recerca i projectes
Investiguem com les tecnologies emergents i la ciència cognitiva poden transformar l'aprenentatge. Ens centrem en:
- Aprenentatge en línia avançat: models pedagògics mediats per intel·ligència artificial (IA).
- Neuroeducació: com el cervell aprèn en entorns virtuals.
- Inclusió digital: disseny universal per a l'aprenentatge (DUA).
Transferència de coneixement
Portem la innovació educativa més enllà de les aules virtuals:
- Assessorament estratègic: acompanyem institucions en la seva transició digital.
- Metodologies UOC: exportem el nostre model educatiu per millorar la qualitat de l'ensenyament global.
Emprenedoria
A través de Hubbik, impulsem solucions de mercat:
- Empreses emergents de tecnologia educativa: suport a empreses que creen eines d'aprenentatge adaptatiu, mitjançant el programa Edutech Emprèn.
- SpinUOC: programa d'acceleració per a projectes que neixen de la nostra recerca en educació.
La recerca de la UOC en xifres
grups de recerca que dinamitzen la generació de coneixement en xarxa.
projectes d'emprenedoria, acompanyats anualment per Hubbik.
investigadors i investigadores: un ecosistema de talent multidisciplinari.
publicacions en obert: compromís total amb la ciència oberta.
empreses derivades de base tecnològica creades des de la UOC.