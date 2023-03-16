La UOC lidera una guia europea per digitalitzar l'FP dual amb realitat virtualEl projecte Digital WBL, d'Erasmus+, ha reunit durant tres anys experts de vuit centres de cinc països europeus
El grup de recerca Edul@b de la UOC ha participat activament en la creació d'un mapa de competències per a formadors d'FP
Una guia europea sobre disseny d'activitats digitals d'aprenentatge liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) veu la llum per contribuir a la digitalització de la formació professional (FP). Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte de recerca europeu Digital WBL, finançat pel programa Erasmus+ i destinat a la transformació digital de l'aprenentatge en el lloc de treball (WBL, per les sigles en anglès). El projecte ha estat desenvolupat al llarg de tres anys per un consorci internacional de cinc països (amb vuit centres experts en la matèria) que ha treballat en la recerca de noves metodologies d'aprenentatge en línia que integrin la realitat virtual.
Per part de la UOC, han participat en Digital WBL quatre membres del grup de recerca en Educació i TIC (Edul@b): els catedràtics Montse Guitert i Albert Sangrà i la professora Teresa Romeu, tots tres dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, a més de l'investigador Pablo Baztán. A banda de la UOC, hi han participat la Universitat Estatal Cooperativa de Baden-Württemberg (DHBW), d'Alemanya, i la Universitat de Ciències Aplicades Panevėžys (PANKO), de Lituània, així com les organitzacions empresarials Sistemi Formativi Confindustria (SFC), que coordina el consorci de Digital WBL, i Scuola per la gestione d'impresa (CIS), d'Itàlia; l'Associació Hongaresa de Cooperatives Artesanals (IPOSZ); la xarxa de petites i mitjanes empreses Hanse-Parlament, d'Alemanya, i l'empresa italiana Dinamo3D.
“La guia és una eina útil, ràpida i clara per a l'avaluació, amb criteris generals i que aprofundeix en els elements fonamentals per a una FP digital de qualitat”
La professora Teresa Romeu destaca que la guia "ofereix diverses maneres d'abordar l'ús de noves metodologies, ja sigui per a la sevamateixa pràctica o per a la seva reflexió" i inclou "exemples de bones pràctiques de diferents contextos". Romeu afirma que és "una eina útil, ràpida i clara per a l'avaluació, ja que incorpora criteris generals i aprofundeix en els elements que, en el transcurs del projecte, s'han revelat com a fonamentals per a una FP digital de qualitat". La utilitat de la guia s'ha pogut constatar mentre es desenvolupava el projecte fent proves amb professorat que va participar en els pilots.
Un mapa de competències per a formadors d'FP
La participació de l'Edul@b s'ha concretat en la creació del mapa de competències per a formadors d'FP. Romeu explica que aquest mapa organitza els elements més importants per al Digital WBL en deu competències, algunes de caràcter més pràctic o específic i d'altres, més transversals o generals. "És important destacar que l'FP és una etapa educativa amb alumnat en formació acadèmica, laboral i, sobretot, personal, per la qual cosa el mapa contempla competències com ara la cooperació o la mentalitat del Digital WBL", subratlla la investigadora.
Com a part de l'objectiu del projecte d'anar més enllà de l'aprenentatge en línia estàndard, s'hi ha incorporat la realitat virtual. En aquest sentit, Romeu defensa que "l'experiència en nombrosos projectes de naturalesa molt diversa ens ensenya que les estratègies, les metodologies i les eines educatives milloren quan són diverses i es complementen". L'experta apunta que la introducció de la realitat virtual "és un afegit de motivació per a l'alumnat", ja que aporta tot un camp de coneixement sobre el qual treballar: "És útil de manera específica en molts cicles formatius relacionats especialment amb la informàtica o les arts visuals, però també per treballar amb simuladors en cicles formatius relacionats amb la salut, sense oblidar l'arquitectura o el disseny".
Els reptes d'un projecte internacional
En la creació de la guia de la UOC, hi han participat experts de països tan diversos com Alemanya, Itàlia i Lituània. La catedràtica Montse Guitert ressalta que un dels principals reptes ha estat "aconseguir que tots els socis aportessin les seves experiències sobre Digital WBL mantenint la riquesa del context local dins d'uns marges comuns tant conceptuals com pràctics". D'altra banda, la participació proactiva dels socis és el que ha permès que projectes internacionals com aquest siguin possibles, tenint en compte que "les diferències culturals o de maneres de treballar són sempre un repte interessant que, alhora, genera un aprenentatge per a tothom", destaca la coordinadora del grup de recerca Edul@b, adscrit al Centre de Recerca en els Futurs de l'Educació en l'Era Digital (UOC-FuturEd).
L'FP dual a Espanya i a la resta d'Europa
Segons el Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP), organisme de referència internacional en FP, el WBL es pot definir com "totes les formes d'aprenentatge que tenen lloc en un entorn laboral real, que proporcionen a les persones les habilitats necessàries per obtenir i mantenir llocs de treball amb èxit i progressar en el seu desenvolupament professional". Suïssa és on més desenvolupat està el WBL, amb un 90,6 % d'alumnat d'FP el 2022 formant-se en modalitat dual (tant a la institució educativa com a l'empresa). A Espanya, l'FP dual sumava el 2024 un total de 53.385 estudiants. Montse Guitert recorda que, a l'Estat espanyol, l'FP ja és dual per llei des del curs passat i assegura que "ara interessa més conèixer la implantació real i, sobretot, la qualitat d'aquesta modalitat, entenent per qualitat que respongui al que en cada context aquesta formació ha de poder respondre".
Aquest projecte s'alinea amb les missions de recerca de la UOC Educació del futur i Tecnologia ètica i humana, i s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 4, educació de qualitat, i 8, treball decent i creixement econòmic.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
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