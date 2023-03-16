La UOC lidera una guía europea para digitalizar la FP dual con realidad virtualEl proyecto Digital WBL, de Erasmus+, ha reunido durante tres años a expertos de ocho centros de cinco países europeos
El grupo de investigación Edul@b de la UOC ha participado activamente en la creación de un mapa de competencias para formadores de FP
Una guía europea sobre diseño de actividades digitales de aprendizaje liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ve la luz para contribuir a la digitalización de la formación profesional (FP). Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación europeo Digital WBL, financiado por el programa Erasmus+ y destinado a la transformación digital del aprendizaje en el puesto de trabajo (WBL, por sus siglas en inglés). El proyecto ha sido desarrollado a lo largo de tres años por un consorcio internacional de cinco países (con ocho centros expertos en la materia) que ha trabajado en la búsqueda de nuevas metodologías de aprendizaje en línea que integren la realidad virtual.
Por parte de la UOC, han participado en Digital WBL cuatro miembros del grupo de investigación en Educación y TIC (Edul@b): los catedráticos Montse Guitert y Albert Sangrà y la profesora Teresa Romeu, los tres de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, además del investigador Pablo Baztán. Aparte de la UOC, han participado la Universidad Estatal Cooperativa de Baden-Württemberg (DHBW), de Alemania, y la Universidad de Ciencias Aplicadas Panevėžys (PANKO), de Lituania, así como las organizaciones empresariales Sistemi Formativi Confindustria (SFC), que coordina el consorcio de Digital WBL, y Scuola per la gestione d'impresa (CIS), de Italia; la Asociación Húngara de Cooperativas Artesanales (IPOSZ); la red de pequeñas y medianas empresas Hanse-Parlament, de Alemania, y la empresa italiana Dinamo3D.
“La guía es una herramienta útil, rápida y clara para la evaluación, con criterios generales y que profundiza en los elementos fundamentales para una FP digital de calidad”
La profesora Teresa Romeu destaca que la guía "ofrece varias maneras de abordar el uso de nuevas metodologías, ya sea para su misma práctica o para su reflexión" e incluye "ejemplos de buenas prácticas de diferentes contextos". Romeu afirma que es "una herramienta útil, rápida y clara para la evaluación, ya que incorpora criterios generales y profundiza en los elementos que, en el transcurso del proyecto, se han revelado como fundamentales para una FP digital de calidad". La utilidad de la guía se ha podido constatar mientras se desarrollaba el proyecto haciendo pruebas con profesorado que participó en los pilotos.
Un mapa de competencias para formadores de FP
La participación del Edul@b se ha concretado en la creación del mapa de competencias para formadores de FP. Romeu explica que este mapa organiza los elementos más importantes para el Digital WBL en diez competencias, algunas de carácter más práctico o específico y otras, más transversales o generales. "Es importante destacar que la FP es una etapa educativa con alumnado en formación académica, laboral y, sobre todo, personal, por lo que el mapa contempla competencias como la cooperación o la mentalidad del Digital WBL", subraya la investigadora.
Como parte del objetivo del proyecto de ir más allá del aprendizaje en línea estándar, se ha incorporado la realidad virtual. En este sentido, Romeu defiende que "la experiencia en numerosos proyectos de naturaleza muy diversa nos enseña que las estrategias, las metodologías y las herramientas educativas mejoran cuando son diversas y se complementan". La experta apunta que la introducción de la realidad virtual "es un añadido de motivación para el alumnado", ya que aporta todo un campo de conocimiento sobre el que trabajar: "Es útil de manera específica en muchos ciclos formativos relacionados especialmente con la informática o las artes visuales, pero también para trabajar con simuladores en ciclos formativos relacionados con la salud, sin olvidar la arquitectura o el diseño".
Los retos de un proyecto internacional
En la creación de la guía de la UOC han participado expertos de países tan diversos como Alemania, Italia y Lituania. La catedrática Montse Guitert recalca que uno de los principales retos ha sido "conseguir que todos los socios aportaran sus experiencias sobre Digital WBL manteniendo la riqueza del contexto local dentro de unos márgenes comunes tanto conceptuales como prácticos". Por otro lado, la participación proactiva de los socios es lo que ha permitido que proyectos internacionales como este sean posibles, teniendo en cuenta que "las diferencias culturales o de maneras de trabajar son siempre un reto interesante que, a la vez, genera un aprendizaje para todo el mundo", destaca la coordinadora del grupo de investigación Edul@b, adscrito al Centro de Investigación en los Futuros de la Educación en la Era Digital (UOC-FuturEd).
La FP dual en España y en el resto de Europa
Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), organismo de referencia internacional en FP, el WBL se puede definir como "todas las formas de aprendizaje que tienen lugar en un entorno laboral real, que proporcionan a las personas las habilidades necesarias para obtener y mantener puestos de trabajo con éxito y progresar en su desarrollo profesional". Suiza es donde más desarrollado está el WBL, con un 90,6 % de alumnado de FP en 2022 formándose en modalidad dual (tanto en la institución educativa como en la empresa). En España, la FP dual sumaba en 2024 un total de 53.385 estudiantes. Montse Guitert recuerda que, en el Estado español, la FP ya es dual por ley desde el curso pasado y asegura que "ahora interesa más conocer la implantación real y, sobre todo, la calidad de esta modalidad, entendiendo por calidad que responda a lo que en cada contexto esta formación tiene que poder responder".
Este proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC Educación del futuro y Tecnología ética y humana, y se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 4, educación de calidad, y 8, trabajo decente y crecimiento económico.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion