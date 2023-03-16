La profesora Teresa Romeu destaca que la guía "ofrece varias maneras de abordar el uso de nuevas metodologías, ya sea para su misma práctica o para su reflexión" e incluye "ejemplos de buenas prácticas de diferentes contextos". Romeu afirma que es "una herramienta útil, rápida y clara para la evaluación, ya que incorpora criterios generales y profundiza en los elementos que, en el transcurso del proyecto, se han revelado como fundamentales para una FP digital de calidad". La utilidad de la guía se ha podido constatar mientras se desarrollaba el proyecto haciendo pruebas con profesorado que participó en los pilotos.

Un mapa de competencias para formadores de FP

La participación del Edul@b se ha concretado en la creación del mapa de competencias para formadores de FP. Romeu explica que este mapa organiza los elementos más importantes para el Digital WBL en diez competencias, algunas de carácter más práctico o específico y otras, más transversales o generales. "Es importante destacar que la FP es una etapa educativa con alumnado en formación académica, laboral y, sobre todo, personal, por lo que el mapa contempla competencias como la cooperación o la mentalidad del Digital WBL", subraya la investigadora.

Como parte del objetivo del proyecto de ir más allá del aprendizaje en línea estándar, se ha incorporado la realidad virtual. En este sentido, Romeu defiende que "la experiencia en numerosos proyectos de naturaleza muy diversa nos enseña que las estrategias, las metodologías y las herramientas educativas mejoran cuando son diversas y se complementan". La experta apunta que la introducción de la realidad virtual "es un añadido de motivación para el alumnado", ya que aporta todo un campo de conocimiento sobre el que trabajar: "Es útil de manera específica en muchos ciclos formativos relacionados especialmente con la informática o las artes visuales, pero también para trabajar con simuladores en ciclos formativos relacionados con la salud, sin olvidar la arquitectura o el diseño".

Los retos de un proyecto internacional

En la creación de la guía de la UOC han participado expertos de países tan diversos como Alemania, Italia y Lituania. La catedrática Montse Guitert recalca que uno de los principales retos ha sido "conseguir que todos los socios aportaran sus experiencias sobre Digital WBL manteniendo la riqueza del contexto local dentro de unos márgenes comunes tanto conceptuales como prácticos". Por otro lado, la participación proactiva de los socios es lo que ha permitido que proyectos internacionales como este sean posibles, teniendo en cuenta que "las diferencias culturales o de maneras de trabajar son siempre un reto interesante que, a la vez, genera un aprendizaje para todo el mundo", destaca la coordinadora del grupo de investigación Edul@b, adscrito al Centro de Investigación en los Futuros de la Educación en la Era Digital (UOC-FuturEd).

La FP dual en España y en el resto de Europa

Según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), organismo de referencia internacional en FP, el WBL se puede definir como "todas las formas de aprendizaje que tienen lugar en un entorno laboral real, que proporcionan a las personas las habilidades necesarias para obtener y mantener puestos de trabajo con éxito y progresar en su desarrollo profesional". Suiza es donde más desarrollado está el WBL, con un 90,6 % de alumnado de FP en 2022 formándose en modalidad dual (tanto en la institución educativa como en la empresa). En España, la FP dual sumaba en 2024 un total de 53.385 estudiantes. Montse Guitert recuerda que, en el Estado español, la FP ya es dual por ley desde el curso pasado y asegura que "ahora interesa más conocer la implantación real y, sobre todo, la calidad de esta modalidad, entendiendo por calidad que responda a lo que en cada contexto esta formación tiene que poder responder".

Este proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC Educación del futuro y Tecnología ética y humana, y se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 4, educación de calidad, y 8, trabajo decente y crecimiento económico.