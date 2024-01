Mensajes de apoyo con información personalizada



Después de la evaluación de cada actividad de aprendizaje, el sistema calcula la probabilidad de pasar de curso e informa a profesores y alumnos mediante unos indicadores con los colores de un semáforo (rojo, amarillo o verde). Simultáneamente, todos los estudiantes reciben información personalizada a través de un correo electrónico sobre cómo mejorar la próxima actividad, con recomendaciones como por ejemplo contactar con el profesor para resolver dudas o repasar el contenido previo para orientarlo de cara a la siguiente actividad.

Además, estos mensajes se pueden activar automáticamente o con las acciones de los profesores, y también cambian según los motivos por los que los estudiantes son clasificados en un nivel de riesgo u otro. "Uno de los aspectos distintivos del sistema es que todos los alumnos, tanto aquellos que tienen más riesgo de suspender (rojo) como los que tienen menos (verde), reciben mensajes adaptados a su situación", explica la investigadora.

Para averiguar el impacto de estos mensajes en los resultados académicos, los investigadores analizaron los resultados académicos en la asignatura del grupo que utilizó el sistema LIS y los compararon con los estudiantes que la cursaron con los mecanismos de comunicación habituales en la UOC, y también con un tercer grupo, el de los estudiantes matriculados el semestre anterior, cuando todavía no se había puesto en marcha la nueva tecnología. "Los resultados del grupo que usó el sistema LIS superaron a los otros dos grupos, y se demostró que este tipo de retroalimentación, combinada con el panel del Campus Virtual del alumno, tuvo un impacto positivo y complementó los mecanismos regulares de retroalimentación disponibles en los cursos", explica Ana Elena Guerrero.

En este sentido, los investigadores destacan la importancia del acompañamiento de los alumnos, especialmente en el caso de la enseñanza en línea. "Sabemos que los estudiantes tienden a dejar los cursos cuando se sienten desmotivados, inseguros por aprobar el curso o desbordados por las tareas o competencias que deben adquirir. Especialmente en los entornos en línea, en que el aislamiento o la carencia de información es una de las razones principales que provoca el abandono académico. En este contexto, estos mensajes son la piedra angular para motivar a los alumnos y hacer un mejor seguimiento durante todo el proceso de aprendizaje", subrayan.

Una nueva herramienta al servicio del profesorado



Desde la perspectiva de los profesores, los investigadores señalan que el sistema LIS es una herramienta que los puede ayudar a gestionar la asignatura más eficientemente y mejorar así el apoyo a los estudiantes: "El sistema ofrece información sobre la situación de los estudiantes y permite a los profesores intervenir con más frecuencia en el proceso de aprendizaje para orientarlos en su formación. Además —siguen los investigadores—, en lugar de basar estas decisiones exclusivamente en la experiencia profesional, pudieron tomarlas a partir de los datos proporcionados por el sistema desde el principio del semestre".

Un recurso útil y eficaz para los estudiantes



Al acabar el semestre, los investigadores pasaron un cuestionario a los estudiantes que participaron en la investigación para conocer sus percepciones sobre la eficacia del sistema y su utilidad. Los resultados muestran que la mayoría de los participantes consideran que el sistema LIS proporciona "apoyo de manera eficaz y ayuda a superar el curso". De hecho, el 68,29 % manifestó su voluntad de continuar empleando el sistema en los semestres siguientes porque les resulta beneficioso.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, de educación de calidad.

Artículos de referencia

Guerrero-Roldán, A. E., Rodríguez-González, M. E., Bañeres, D. et al. Experiences in the use of an adaptive intelligent system to enhance online learners' performance: a case study in Economics and Business courses. Int J Educ Technol High Educ 18, 18, 36 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00271-0

Bañeres, D.; Rodríguez, M. E.; Guerrero-Roldán, A. E.; Karadeniz, A. (2020). An Early Warning System to Detect At-Risk Students in Online Higher Education. Applied Sciences. 2020, 10(13), 4427. https://doi.org/10.3390/app10134427

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearn Center (eLC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.