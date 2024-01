Missatges de suport amb informació personalitzada



Després de l'avaluació de cada activitat d'aprenentatge, el sistema calcula la probabilitat de passar el curs i n'informa professors i alumnes mitjançant uns indicadors amb els colors d'un semàfor (vermell, groc o verd). Simultàniament, tots els estudiants reben informació personalitzada per mitjà d'un correu electrònic sobre com millorar la propera activitat, amb recomanacions com ara contactar amb el professor per resoldre dubtes o repassar el contingut previ per orientar-lo de cara a l'activitat vinent.

A més, aquests missatges es poden activar automàticament o mitjançant les accions dels professors, i també canvien segons els motius pels quals els estudiants són classificats en un nivell de risc o un altre. "Un dels aspectes distintius del sistema és que tots els alumnes, tant aquells que tenen més risc de suspendre (vermell) com els que en tenen menys (verd), reben missatges adaptats a la seva situació", explica la investigadora.

Per esbrinar l'impacte d'aquests missatges en els resultats acadèmics, els investigadors van analitzar els resultats acadèmics en l'assignatura del grup que va utilitzar el sistema LIS i els va comparar amb els estudiants que la van fer amb els mecanismes de comunicació habituals a la UOC, i també amb un tercer grup, el dels estudiants matriculats el semestre anterior, quan encara no s'havia posat en marxa la nova tecnologia. "Els resultats del grup que va fer servir el sistema LIS va superar els altres dos grups, i va demostrar que aquesta mena de retroalimentació, combinada amb el panell del Campus Virtual de l'alumne, va tenir un impacte positiu i va complementar els mecanismes regulars de retroalimentació disponibles als cursos", explica Ana Elena Guerrero.

En aquest sentit, els investigadors destaquen la importància de l'acompanyament dels alumnes, especialment en el cas de l'ensenyança en línia. "Sabem que els estudiants tendeixen a deixar els cursos quan se senten desmotivats, insegurs per aprovar el curs o desbordats per les tasques o competències que han d'adquirir. Especialment en els entorns en línia, on l'aïllament o la manca d'informació és una de les raons principals que provoca l'abandonament acadèmic. En aquest context, aquests missatges són la pedra angular per motivar els alumnes i fer un més bon seguiment durant tot el procés d'aprenentatge", subratllen.

Des de la perspectiva dels professors, els investigadors assenyalen que el sistema LIS és una eina que els pot ajudar a gestionar l'assignatura més eficientment i millorar així el suport als estudiants: "El sistema ofereix informació sobre la situació dels estudiants i permet als professors d'intervenir amb més freqüència en el procés d'aprenentatge per orientar-los en la seva formació. A més —continuen els investigadors—, en lloc de basar aquestes decisions exclusivament en l'experiència professional, van poder prendre-les a partir de les dades proporcionades pel sistema des del començament del semestre".

Després d'acabar el semestre, els investigadors van passar un qüestionari als estudiants que van participar en la recerca per conèixer les seves percepcions sobre l'eficàcia del sistema i la seva utilitat. Els resultats mostren que la majoria dels participants consideren que el sistema LIS proporciona "suport de manera eficaç i ajuda a superar el curs". De fet, el 68,29 % va manifestar la seva voluntat de continuar emprant el sistema en els semestres següents perquè els resulta beneficiós.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, d'educació de qualitat.

