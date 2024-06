Y las zonas verdes, ¿qué relación tienen con la salud de las personas?

Está claro que las zonas verdes urbanas mejoran la salud. Los espacios verdes se asocian a mejoras en el bienestar psicológico y la reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares o de mortalidad por todas las causas.

Todo ello se puede atribuir a diferentes factores: los espacios verdes urbanos promueven la actividad física y, por lo tanto, reducen el riesgo de enfermedades asociadas a la vida sedentaria, como la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, los niveles de contaminación ambiental, especialmente la contaminación del aire y la contaminación acústica, son menores en las zonas verdes. La exposición a la naturaleza también tiene un efecto positivo sobre el bienestar al reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Socialmente, los espacios verdes fomentan la participación comunitaria y la interacción social, contribuyendo a la formación de lazos sociales sólidos y redes de apoyo.

¿Qué medidas se podrían tomar para combatir el aumento de enfermedades no transmisibles bajo el prisma de la salud planetaria?

Un concepto clave en la salud planetaria es el de cobeneficios, es decir, que aquellas medidas que son buenas para mejorar la salud de los humanos lo tienen que ser también para mejorar la salud de los sistemas naturales, y a la inversa. Hay varios ejemplos de políticas para reducir las enfermedades no transmisibles que tienen un efecto positivo sobre los sistemas naturales. Una de las medidas más sencillas es la adopción de dietas saludables y sostenibles, basadas en productos de origen vegetal. Este tipo de dietas comportan la emisión de menos gases de efecto invernadero y menos deforestación y destrucción de hábitats, y consumen menos agua. Al mismo tiempo, están asociadas a una menor mortalidad prematura y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

¿Por qué crees que es importante la investigación en salud planetaria y el máster universitario de Salud Planetaria de la UOC, la UPF y el ISGlobal?

Pienso que la investigación en salud planetaria es clave en el contexto de crisis climática y ambiental en que nos encontramos, que representa un riesgo sin precedentes para la salud y el bienestar de la humanidad. Por un lado, tenemos que entender los efectos de la crisis climática y ambiental sobre la salud humana, y, por el otro, debemos buscar de manera urgente soluciones innovadoras para mitigar los efectos y adaptarnos a estos nuevos riesgos. Es importante recordar que es necesario que la investigación en salud planetaria sea interdisciplinaria, puesto que los retos a los que debemos dar respuesta transcienden los límites de cualquier disciplina científica y profesional, son complejos y requieren la integración de diferentes visiones y campos de conocimiento.

Además, el máster universitario de Salud Planetaria es esencial para formar de manera urgente una nueva generación de profesionales preparados para buscar soluciones en el reto de la emergencia climática. Esta necesidad la han destacado varios organismos internacionales, como se plasma en el informe "The Future is Now" de las Naciones Unidas, que hace un llamamiento a las universidades para que promuevan la sostenibilidad, o en el llamamiento a la acción "Our Planet, Our Future", firmado por más de un centenar de premios Nobel, que incita a las universidades a incorporar urgentemente el concepto de custodia planetaria en todos los planes de estudios. Estoy muy contenta del papel que estamos desempeñando en la promoción de la educación en salud planetaria en el ámbito global. Somos uno de los primeros másteres en esta temática, hecho que nos ha posicionado como referentes a escala internacional.

¿Crees que hay suficiente conciencia ambiental en nuestra sociedad? ¿Qué hay que hacer para que haya más responsabilidad en este ámbito?

Creo que hay una creciente preocupación sobre la crisis climática y ambiental, y que esta preocupación irá aumentando a medida que sus efectos tengan una repercusión más directa en nuestro día a día. Sin embargo, creo que esta preocupación creciente no se traduce en políticas suficientemente valientes para implementar los cambios que necesitamos de manera urgente. En la pasada campaña electoral vimos que las cuestiones ambientales estaban presentes en la mayoría de los programas, pero las propuestas concretas de mitigación y adaptación quedaban muy alejadas de lo que sería necesario.