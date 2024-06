La pandèmia de la covid-19 va posar més que mai en evidència l’estreta connexió que hi ha entre la salut humana i la del planeta. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és una de les pioneres en recerca i docència de salut planetària a escala internacional. La professora Cristina O'Callaghan Gordo, codirectora del màster universitari de Salut Planetària de la UOC, la Universitat Pompeu Fabra i l'ISGlobal, ens parla dels reptes globals a què haurem de fer front per mantenir la salut global en l’actual context de crisi climàtica i ambiental causada per l'activitat humana i per què és necessari formar professionals i fer recerca en salut planetària. O'Callaghan és investigadora principal del nou grup de recerca BITAL - Barcelona Interdisciplinary Research Group on Planetary Health.

D'on ve el teu interès per la salut planetària?

Tot i que el terme salut planetària és relativament nou —apareix el 2015 amb la publicació de l'article de la Rockefeller Foundation-Lancet Commission on Planetary Health—, el meu interès per contribuir a la conservació de la natura i millorar la salut de les persones ve d'abans.

Vaig estudiar Biologia per contribuir a la conservació dels espais naturals, especialment el medi marí, que m'apassionava des de petita —veia tots els documentals de Jacques Cousteau! A la carrera em vaig acabar interessant més per la salut humana. Després de llicenciar-me, vaig col·laborar en un projecte amb comunitats indígenes de l'Amazònia peruana afectades per la contaminació causada per l'extracció de petroli. Allà vaig veure l'estreta relació que hi ha entre la salut dels sistemes naturals i la salut humana. Vaig entendre que aquesta relació s'altera per factors socioeconòmics i que els efectes negatius els pateixen les comunitats més vulnerables. Així va començar el meu interès per la salut planetària.

Quins són els objectius del grup de recerca BITAL de la UOC?

Ens centrem a estudiar quins efectes tenen les alteracions antropogèniques dels sistemes naturals sobre la salut humana. El nostre objectiu és proposar solucions per millorar la salut de les persones a escala global. Utilitzem un enfocament interdisciplinari per poder analitzar no només les causes biològiques i ambientals de les malalties, sinó també les causes socials i econòmiques, que sovint impulsen canvis en els sistemes naturals. L'equitat i la justícia ambientals també són temes transversals de la nostra recerca.

Quin impacte espereu tenir a curt i mitjà termini?

Fa pocs mesos que ens hem organitzat com a grup. Jo vaig començar a la UOC el 2020 i l'altra investigadora sènior, Margarita Triguero-Mas, s'ha incorporat fa un any. Hem crescut força en aquests mesos i esperem que la recerca de la UOC en salut planetària aviat tingui impacte.

En el darrer any hem començat dos projectes europeus que esperem que tinguin força impacte. El primer és el projecte GreenMe, que investiga com les teràpies basades en la natura i un marc de prescripció verda es poden escalar per millorar la salut mental i el benestar de les persones, tot aportant beneficis socioecològics. El segon, CATA-Earth (Catalysing Transformative Change in Planetary Health Education), té per objectiu dissenyar programes d'educació en salut planetària que siguin liderats per la comunitat en regions del sud-est asiàtic vulnerables a la crisi climàtica.

Un dels teus focus de recerca és la contaminació que pateixen les comunitats indígenes per causa de la industrialització. Com els està afectant?

Fins ara he treballat amb comunitats indígenes que viuen en zones d'extracció de petroli, concretament al nord de l'Amazònia peruana, on els nivells de contaminació ambiental són molt elevats. Aquestes poblacions depenen de l'agricultura de subsistència, la caça i la pesca; per tant, la contaminació del seu territori posa en risc la seva salut i el seu benestar.

Ja l'any 2006 una avaluació feta pel govern peruà va informar que els nivells de plom en sang i cadmi en orina de la població eren molt elevats a la població d'aquesta zona. El 2013 es va declarar l'emergència ambiental i el 2024, l'emergència sanitària. Els efectes negatius sobre la salut i el benestar d'aquestes comunitats són molt extensos i van més enllà de la contaminació ambiental. Per exemple, la presència de la indústria extractiva ha comportat l'entrada de l'alcohol (abans pràcticament inexistent) i ha disparat la prevalença d'alcoholisme a les comunitats. L'arribada de treballadores sexuals ha incrementat la incidència del VIH i altres malalties de transmissió sexual. Aquests problemes són especialment greus en poblacions que tenen un accés molt limitat als serveis de salut.

Jo m'he centrat a estudiar els nivells de metalls pesants en la població local i analitzar les possibles vies d'exposició. Les polítiques de remediació ambiental han fet disminuir aquests nivells, tot i que continuen sent elevats. També hem observat que, tot i que l'extracció de petroli és la font principal d'exposició al plom, n'hi ha d'altres, com l'ús de bales de plom per a la caça. Arran d'aquesta troballa, ara comencem un projecte (finançat pel programa de Projectes de Generació de Coneixement del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats) per avaluar l'impacte que té la introducció d'armes de foc per caçar en els nivells de plom de les comunitats caçadores-recol·lectores i en el medi natural.

També has investigat la influència de les altes temperatures en diferents malalties, més concretament en les patologies del ronyó. Què en sabem?

L'exposició a altes temperatures s'associa amb la mortalitat general i amb diversos problemes de salut. Entre altres coses, augmenten els ingressos hospitalaris per malaltia renal. Les patologies renals, com els càlculs renals, la lesió renal aguda i la malaltia renal crònica, estan relacionades amb la deshidratació recurrent i l'estrès per calor. Diversos estudis realitzats amb treballadors agrícoles de zones amb climes tropicals indiquen que l'estrès per calor s'associa a una major incidència de problemes renals. S'estima que un 15 % dels treballadors que estan exposats sovint a l'estrès per calor pateixen malaltia renal.

Una de les meves línies de recerca està centrada a veure si els treballadors agrícoles de diferents zones d'Espanya també presenten canvis en la funció renal per causa de les altes temperatures ambientals.