Pol Moya es un atleta y corredor de medio fondo andorrano de 27 años que compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Moya prepara muy seriamente las competiciones deportivas, tanto el aspecto físico como el mental, que trabaja con una psicóloga deportiva proporcionada por el Gobierno de Andorra. Su próximo gran reto es poder participar en los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán este verano. En cuanto a los estudios, ha cursado el máster universitario de Ciencia de Datos (Data Science) en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "La libertad que me proporcionaba la UOC al ser una universidad a distancia me permitió entrenar y competir al 100 %".

¿Cuándo empezó tu pasión por el atletismo?



Empezó desde muy pequeño, incluso podríamos decir que en el vientre de mi madre. Mis padres eran atletas de nivel en Cataluña y, posteriormente, se trasladaron a Andorra. Pero no empecé a entrenar de manera regular hasta los dieciséis o diecisiete años. Hasta entonces, jugaba a hockey patines y me limitaba a participar en carreras populares. Fue entonces cuando me enganché y vi que, igual que mis padres, lo hacía bastante bien. ¡Y hasta hoy!

¿Qué hitos te marcas en esta disciplina deportiva?

Me gustaría continuar entrenando y compitiendo al máximo nivel unos cuantos años más. Tengo varios objetivos a medio-largo plazo, uno de los cuales es romper la barrera del 1:46.00 en los 800 metros y de los 3:36.00 en los 1.500. También pasar de ronda en un campeonato de Europa.

¿Cómo te preparas física y mentalmente para las competiciones importantes?

Para una competición importante, hacemos una preparación genérica para crear una base. Y después una preparación específica, que dura de cuatro a seis semanas. En cuanto a la preparación mental, trabajo específicamente cada competición con una psicóloga deportiva que me proporciona el Gobierno de Andorra.

¿Cómo es representar a tu país (Andorra) en unos Juegos Olímpicos? ¿Crees que podrás participar en los de París?

Para mí es un gran orgullo haber representado a mi país en unos Juegos Olímpicos y, sobre todo, haber sido abanderado en Tokio. De cara a París, haremos lo imposible para conseguir una plaza y poder participar en los que serían mis terceros juegos. Pero tengo que confesar que será complicado, porque estoy saliendo de una lesión muy larga que no me ha permitido entrenar en condiciones normales durante todo el invierno. Y no he podido competir desde julio del año pasado.