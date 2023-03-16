"La UOC tiene sólida tradición y liderazgo internacional en la educación en línea y a distancia y una amplia experiencia en el desarrollo de modelos de aprendizaje de última generación, por lo que ha asumido un papel de liderazgo en áreas de trabajo clave del proyecto", explica Amir Narimani,doctorando del programa de Educación y TIC(E-learning) de la UOC.

Además de la UOC,en Empower Digi Teach —proyecto financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea— participan otras cuatro universidades: las turcas Universidad de Dokuz Eylül —como coordinadora— y Universidad Kastamonu,la portuguesa Universidad del Miño y la rumana Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente.

Gracias a la colaboración entre estas instituciones se ha desarrollado un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por su sigla en inglés) para mejorar las competencias digitales de la docencia. El rol de la UOC se ha centrado en liderar el desarrollo de materiales de aprendizaje en línea y de directrices pedagógicas, además de conducir varios proyectos piloto en España para probar la eficacia de los materiales diseñados y proporcionar la evidencia científica para la adaptación de los recursos al profesorado. Los principales destinatarios de esta plataforma son profesorado de educación primaria y secundaria, formación profesional y educación superior, así como personal de formación de docentes y responsables de políticas educativas.

Gamificación y microcredenciales

Mantener la motivación es siempre una de las dificultades de todo entorno educativo. En el caso de Empower Digi Teach, la gamificación se erige como un pilar fundamental para que los docentes se sientan implicados y motivados en todo el proceso. "La gamificación desempeña un papel fundamental, pues hace que el desarrollo profesional de los docentes sea más atractivo, interactivo y motivador. Mediante el uso de puntos, insignias y niveles, el LMS de Empower Digi Teach ayuda a los docentes a realizar un seguimiento de su progreso, mantener su compromiso y celebrar sus logros", asegura Narimani, investigador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

La plataforma utiliza un sistema de microcredenciales para reconocer las habilidades adquiridas por los profesores, que con los diferentes cursos consiguen certificados digitales alineados con DigCompEdu, un marco científico europeo basado en la evidencia que establece las habilidades que deben tener los educadores para ser digitalmente competentes.

Cada módulo y taller de Empower Digi Teach está vinculado a competencias específicas, y el profesorado puede acumular microcredenciales —certificados de competencias— para crear un portafolio personalizado que demuestre los diferentes conocimientos y habilidades adquiridos. Entre los cursos ya disponibles se encuentran los de digital storytelling; buscar, modificar y crear recursos digitales; modelaje en 3D; estrategias de evaluación, accesibilidad e inclusión en el aprendizaje, y excelencia pedagógica.

La flexibilidad en la adquisición de los conocimientos, el reconocimiento del progreso y el hecho de que se ofrezcan habilidades que se ha constatado que son necesarias para la enseñanza en el mundo actual son algunos de los pilares que aportan valor al proyecto. "Estas características, y el hecho de que el proyecto cree un espacio de colaboración entre profesores europeos —explica Narimani—, ayudan a mantener el compromiso del personal docente y promueven una cultura de aprendizaje permanente. Que el profesorado tenga oportunidad de compartir y debatir prácticas con otros compañeros también les ayuda a mantener la motivación".

Uno de los valores añadidos del proyecto es la fuerte colaboración entre instituciones de distintos países: "Este modelo cooperativo enriquece el proyecto con perspectivas variadas y garantiza que sus resultados sean inclusivos y adaptables a diversos contextos educativos", explica el doctorando de la UOC. Además, el proyecto promueve comunidades de práctica interactivas y ofrece oportunidades para la colaboración continua entre profesores e instituciones una vez finalice el proyecto como tal, lo que promoverá la formación de una red de profesionales a nivel europeo.

Del piloto a la realidad

Empower Digi Teach ha realizado estudios piloto así como eventos multiplicadores, tanto en España como en los otros países que participan en el proyecto, y los primeros resultados han sido positivos, con un feedback muy alentador por parte de los docentes.

Puede accederse a la web del proyecto Empower Digi Teach y al sistema de gestión del aprendizaje de Empower Digi Teach a través de los enlaces siguientes y consultar los resultados del proyecto. Además, todo el contenido de la web del proyecto y del sistema de gestión del aprendizaje está disponible en inglés y en los idiomas de los países socios.

Web del proyecto: https://www.empowerdigiteach.eu/

LMS: https://lms.empowerdigiteach.eu/education/

Esta investigación se enmarca en las siguientes misiones de investigación de la UOC: ‘Educación a lo largo de la vida’ y ‘Tecnología ética y humana’. Además favorece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: 4. Educación de calidad y 10. Reducción de las desigualdades.