Empower Digi Teach: un projecte per impulsar la competència digital del professoratLa gamificació afavoreix que el desenvolupament professional dels docents sigui més atractiu, interactiu i motivador
La UOC participa en un projecte europeu per empoderar digitalment el professorat
Encara que innovacions com la intel·ligència artificial (IA) s'estan introduint en la nostra vida, els sistemes educatius encara presenten llacunes de coneixement quan han de proporcionar recursos educatius digitals innovadors a l'estudiantat. Segons diversos estudis, el professorat manifesta que manca de la confiança necessària per crear recursos d'aprenentatge i de les habilitats suficients per avaluar en contextos digitals, i tampoc sap com utilitzar tecnologies emergents com la IA en l'entorn educatiu.
Davant aquest repte, el projecte internacional Empower Digi Teach, en el qual participa la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), emergeix com una plataforma que empoderarà professorat i experts en educació europeus per augmentar les seves competències digitals. L'equip de la UOC és dirigit per Elena Barberà, catedràtica dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, membre de la unitat de recerca sobre Educació i E-learning i investigadora del grup Indiv - B d'investigadors individuals d'Educació i E-learning. Formen part de l'equip els investigadors Muhammad Zaheer Asghar, Silvia Alcaraz-Domínguez, Amir Narimani i Iria Balayo. La iniciativa permetrà al professorat formar-se perquè sigui capaç de dissenyar i implementar materials d'aprenentatge en línia innovadors i inclusius amb l'ús de noves eines digitals.
“La UOC té una sòlida tradició i lideratge internacional en l'educació en línia i a distància i una àmplia experiència en el desenvolupament de models d'aprenentatge d'última generació, per la qual cosa ha assumit un paper de lideratge en àrees de treball ”
"La UOC té una sòlida tradició i lideratge internacional en l'educació en línia i a distància i una àmplia experiència en el desenvolupament de models d'aprenentatge d'última generació, per la qual cosa ha assumit un paper de lideratge en àrees de treball clau del projecte", explica Amir Narimani,doctorand del programa d'Educació i TIC (E-learning)de la UOC.
A més de la UOC,en Empower Digi Teach —projecte finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea— participen quatre universitats més: les turques Universitat de Dokuz Eylül —com a coordinadora— i Universitat Kastamonu,la portuguesa Universitat del Minho i la romanesa Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente.
Gràcies a la col·laboració entre aquestes institucions, s'ha desenvolupat un sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS, per la sigla en anglès) per millorar les competències digitals de la docència. El rol de la UOC s'ha centrat a liderar el desenvolupament de materials d'aprenentatge en línia i de directrius pedagògiques, a més de dur a terme diversos projectes pilot a Espanya per provar l'eficàcia dels materials dissenyats i proporcionar l'evidència científica per a l'adaptació dels recursos al professorat.
Els destinataris principals d'aquesta plataforma són professorat d'educació primària i secundària, formació professional i educació superior, com també personal de formació de docents i responsables de polítiques educatives.
Gamificació i microcredencials
Mantenir la motivació sempre és una de les dificultats de qualsevol entorn educatiu. En el cas d'Empower Digi Teach, la gamificació s'erigeix en un pilar fonamental perquè els docents se sentin implicats i motivats en tot el procés. "La gamificació exerceix un paper fonamental, atès que fa que el desenvolupament professional dels docents sigui més atractiu, interactiu i motivador. Mitjançant l'ús de punts, insígnies i nivells, l'LMS d'Empower Digi Teach ajuda els docents a fer un seguiment del seu progrés, mantenir el seu compromís i celebrar els seus assoliments", assegura Narimani, investigador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
La plataforma utilitza un sistema de microcredencials per reconèixer les habilitats adquirides pels professors, que amb els diferents cursos aconsegueixen certificats digitals alineats amb DigCompEdu, un marc científic europeu basat en l'evidència que estableix les habilitats que han de tenir els educadors per ser competents digitalment.
Cada mòdul i taller d'Empower Digi Teach està vinculat a competències específiques, i el professorat pot acumular microcredencials —certificats de competències— per crear un portafolis personalitzat que demostri els diferents coneixements i habilitats adquirits. Entre els cursos que ja estan disponibles hi ha els de digital storytelling; buscar, modificar i crear recursos digitals; modelatge en 3D; estratègies d'avaluació, accessibilitat i inclusió en l'aprenentatge, i excel·lència pedagògica.
La flexibilitat en l'adquisició dels coneixements, el reconeixement del progrés i el fet que s'ofereixin habilitats que s'ha constatat que són necessàries per a l'ensenyament en el món actual són alguns dels pilars que aporten valor al projecte. "Aquestes característiques, i el fet que el projecte creï un espai de col·laboració entre professors europeus —explica Narimani—, ajuden a mantenir el compromís del personal docent i promouen una cultura d'aprenentatge permanent. Que el professorat tingui l'oportunitat de compartir i debatre pràctiques amb altres companys també l'ajuda a mantenir la motivació".
Un dels valors afegits del projecte és la forta col·laboració entre institucions de diferents països: "Aquest model cooperatiu enriqueix el projecte amb perspectives variades i garanteix que els resultats siguin inclusius i adaptables a diversos contextos educatius", explica el doctorand de la UOC. A més, el projecte promou comunitats de pràctica interactives i ofereix oportunitats per a la col·laboració contínua entre professors i institucions un cop s'acabi el projecte com a tal, la qual cosa promourà la formació d'una xarxa de professionals a escala europea.
Del pilot a la realitat
Empower Digi Teach ha dut a terme estudis pilot i esdeveniments multiplicadors, tant a Espanya com als altres països que participen en el projecte, i els primers resultats han estat positius, amb un feedback molt encoratjador per part dels docents.
Es pot accedir al web del projecte Empower Digi Teach i al sistema de gestió de l'aprenentatge d'Empower Digi Teach a través dels enllaços següents i consultar els resultats del projecte. A més, tot el contingut del web del projecte i del sistema de gestió de l'aprenentatge està disponible en anglès i en els idiomes dels països socis.
Web del projecte: https://www.empowerdigiteach.eu/
LMS: https://lms.empowerdigiteach.eu/education/
Aquesta recerca s'emmarca en les missions de recerca de la UOC següents: ‘Educació al llarg de la vida’ i ‘Tecnologia ètica i humana’. A més, afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 4, Educació de qualitat, i 10, Reducció de les desigualtats.
La recerca de la UOC
La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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