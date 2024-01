Formació autodidacta

Més de la meitat dels professionals, el 53,1 %, assegura haver rebut formació en aspectes digitals. Ara bé, una gran majoria reconeix que va ser de manera autodidacta. Les altres vies d'adquisició de competències han estat a través de familiars i amics, activitats professionals, sistema educatiu i acadèmies. Per als autors de l'estudi, els resultats de l'enquesta reforcen la necessitat de desenvolupar "una proposta formativa sobre tecnologies digitals adaptada als professionals de l'educació social", en la línia del que ja es fa en el grau d'Educació Social de la UOC.

L'estudi indica que els resultats "apunten al fet que hi ha una predisposició" entre aquests professionals "a adquirir les competències digitals necessàries per incorporar les tecnologies digitals a la pràctica professional". En realitat, quan aquests professionals incorporen les eines, ho fan perquè hi ha un ús quotidià, tant en l'àmbit personal com professional, i un esforç autodidacte. Per això, també valoren positivament la formació que reben en l'àmbit laboral.

En resum, l'estudi mostra que els professionals enquestats tenen un domini limitat de les competències digitals. Tot i que fan servir dispositius, eines i serveis tecnològics, manifesten límits a l'hora d'incorporar-los a la pràctica professional. En conseqüència, els autors de l'estudi opinen que això és "un incentiu per desenvolupar propostes formatives en tecnologies digitals en l'àmbit de l'educació social, especialment dedicades a fomentar l'acostament a la població jove i a promoure'n la participació cívica".

De fet, la hipòtesi inicial del projecte de recerca parteix del supòsit que certs usos d'internet i els mitjans digitals podrien potenciar una ciutadania activa i la participació política dels joves. En aquest sentit, els autors de l'estudi consideren necessari crear marcs i eines per entendre i fer servir críticament les TIC a través de la participació en el disseny i la implementació d'aquestes tecnologies. L'estudi aposta per "explorar la funció i les possibilitats de l'educació social en l'ús d'internet i les tecnologies digitals entre els joves i, més específicament, en el desenvolupament de la seva competència digital per estimular una ciutadania activa".