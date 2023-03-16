Un programa completo y 100 % en línea

El programa se desarrollará del 1 de octubre al 31 de diciembre y consta de dos fases: una formativa y otra de mentoría personalizada. Todo el itinerario se hace en línea a través de la incubadora virtual de Hubbik. El plazo de inscripción es el 15 de septiembre, y las plazas son limitadas.

Durante diez semanas, las personas participantes recibirán formación tanto en aspectos de gestión empresarial, para llevar a cabo su idea, como en temas de innovación y tecnología del sector EdTech, para tener una visión más amplia del sector. Estas actividades les facilitará validar su propuesta y prepararla para futuras fases de crecimiento, inversión y aceleración.

Apoyo institucional y conexiones valiosas

EduTECH Emprèn representa "una oportunidad para ayudar a proyectos emprendedores del ámbito EdTech a hacerse realidad y conectarlos con la universidad y el sector educativo", según Jordi Castells, coordinador de Hubbik.

Laura Martín Barnadas, consejera delegada de Accessibles, participante de la última edición, subraya que el programa "ofrece apoyo y oportunidades únicas que pueden abrir puertas a ferias internacionales como el Mobile World Congress".

En la jornada de cierre de la edición anterior, Alicia Berlanga, cluster manager de Edutech Cluster, valoró esta iniciativa como "un espacio donde pueden generarse soluciones reales para las necesidades del sector educativo".

Inscripción

Más información e inscripciones, en la web de EduTECH Emprèn.

Programa subvencionado por el Departamento de Empresa y Trabajo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (ref.: SEC060/24/000010).

El programa EduTECH Emprèn contribuye a alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.