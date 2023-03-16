3/7/25 · Institucional

La UOC obre una nova edició del seu programa d'emprenedoria tecnològica en educació

EduTECH Emprèn obre una nova edició fins al 15 de setembre
Portrait of intelligent young chic woman sitting in coffee shop and following an online course or webinar on laptop while holding fresh coffee in hands.

Els interessats a participar en l'edició de 2025 poden presentar la seva sol·licitud fins al 15 de setembre (foto: Adobe)

Comunicació de la Recerca i la Transferència

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de la plataforma Hubbik, ha obert la convocatòria per a l'edició del 2025 del programa EduTECH Emprèn, una iniciativa de preacceleració pensada per a projectes emprenedors en l'àmbit de la tecnologia educativa (EdTech).

Aquest programa gratuït s'adreça a persones emprenedores amb idees que puguin transformar la manera com aprenem. EduTECH Emprèn ofereix formació, mentoria i acompanyament expert per ajudar a fer realitat iniciatives que donin resposta als reptes del sector educatiu.

“Una oportunitat per ajudar projectes emprenedors de l'àmbit EdTech a fer-se realitat i connectar-los amb la universitat i el sector educatiu”

Un programa complet i 100 % en línia

El programa es desenvoluparà de l'1 d'octubre al 31 de desembre i consta de dues fases: una de formativa i una altra de mentoria personalitzada. Tot l'itinerari es fa en línia a través de la incubadora virtual de Hubbik. El termini d'inscripció és el 15 de setembre, i les places són limitades.

Durant deu setmanes, les persones participants rebran formació tant en aspectes de gestió empresarial, per dur a terme la seva idea, com en temes d'innovació i tecnologia del sector EdTech, per tenir una visió més ampla del sector. Aquestes activitats els facilitarà validar la seva proposta i preparar-la per a futures fases de creixement, inversió i acceleració.

 

Suport institucional i connexions valuoses

EduTECH Emprèn representa "una oportunitat per ajudar projectes emprenedors de l'àmbit EdTech a fer-se realitat i connectar-los amb la universitat i el sector educatiu", segons Jordi Castells, coordinador de Hubbik.

Laura Martín Barnadas, consellera delegada d'Accessibles, participant de la darrera edició, subratlla que el programa "ofereix suport i oportunitats úniques que poden obrir portes a fires internacionals com el Mobile World Congress".

A la jornada de tancament de l'edició anterior, Alicia Berlanga, cluster manager d'Edutech Cluster, va valorar aquesta iniciativa com "un espai on es poden generar solucions reals per a les necessitats del sector educatiu".

 

Inscripció

Més informació i inscripcions, al web d'EduTECH Emprèn.

 

Programa subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus (ref.: SEC060/24/000010).

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El programa EduTECH Emprèn contribueix a aconseguir l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

La recerca de la UOC

La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.

A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

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