La UOC obre una nova edició del seu programa d'emprenedoria tecnològica en educacióEduTECH Emprèn obre una nova edició fins al 15 de setembre
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de la plataforma Hubbik, ha obert la convocatòria per a l'edició del 2025 del programa EduTECH Emprèn, una iniciativa de preacceleració pensada per a projectes emprenedors en l'àmbit de la tecnologia educativa (EdTech).
Aquest programa gratuït s'adreça a persones emprenedores amb idees que puguin transformar la manera com aprenem. EduTECH Emprèn ofereix formació, mentoria i acompanyament expert per ajudar a fer realitat iniciatives que donin resposta als reptes del sector educatiu.
“Una oportunitat per ajudar projectes emprenedors de l'àmbit EdTech a fer-se realitat i connectar-los amb la universitat i el sector educatiu”
Un programa complet i 100 % en línia
El programa es desenvoluparà de l'1 d'octubre al 31 de desembre i consta de dues fases: una de formativa i una altra de mentoria personalitzada. Tot l'itinerari es fa en línia a través de la incubadora virtual de Hubbik. El termini d'inscripció és el 15 de setembre, i les places són limitades.
Durant deu setmanes, les persones participants rebran formació tant en aspectes de gestió empresarial, per dur a terme la seva idea, com en temes d'innovació i tecnologia del sector EdTech, per tenir una visió més ampla del sector. Aquestes activitats els facilitarà validar la seva proposta i preparar-la per a futures fases de creixement, inversió i acceleració.
Suport institucional i connexions valuoses
EduTECH Emprèn representa "una oportunitat per ajudar projectes emprenedors de l'àmbit EdTech a fer-se realitat i connectar-los amb la universitat i el sector educatiu", segons Jordi Castells, coordinador de Hubbik.
Laura Martín Barnadas, consellera delegada d'Accessibles, participant de la darrera edició, subratlla que el programa "ofereix suport i oportunitats úniques que poden obrir portes a fires internacionals com el Mobile World Congress".
A la jornada de tancament de l'edició anterior, Alicia Berlanga, cluster manager d'Edutech Cluster, va valorar aquesta iniciativa com "un espai on es poden generar solucions reals per a les necessitats del sector educatiu".
Inscripció
Més informació i inscripcions, al web d'EduTECH Emprèn.
Programa subvencionat pel Departament d'Empresa i Treball i amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus (ref.: SEC060/24/000010).
El programa EduTECH Emprèn contribueix a aconseguir l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 4, garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
La recerca de la UOC
La UOC investiga, amb una marcada especialització en l'àmbit digital, per incidir en la construcció de la societat del futur i contribuir a les transformacions necessàries per fer front als desafiaments globals.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen al voltant de cinc unitats de recerca per abordar cinc missions: Cultura per a una societat crítica, Educació al llarg de la vida, Salut digital i benestar planetari, Tecnologia ètica i humana i Transició digital i sostenibilitat.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la transferència de coneixement de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.