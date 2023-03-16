El ranking CYD muestra el compromiso social y medioambiental de la UOC

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha publicado el primer ranking de universidades sostenibles , que profundiza en las dimensiones social y medioambiental al incluir dieciséis indicadores. Se trata de la primera herramienta de evaluación comparativa y con enfoque cuantitativo desarrollada en el sistema universitario español. Los resultados muestran el posicionamiento de las universidades en relación con su compromiso social y ambiental y la combinación de ambos.

El ranking analiza dos dimensiones por separado: el compromiso social, con diez indicadores relacionados con equidad, diversidad, inclusión, bienestar universitario e impacto en la comunidad, y el compromiso medioambiental, con seis indicadores sobre eficiencia energética, gestión de residuos, movilidad sostenible e innovación para la sostenibilidad. A su vez, muestra una valoración general, combinando ambas dimensiones. La mitad de los indicadores de la UOC tienen un rendimiento elevado o intermedio en todas las dimensiones.

La Fundación destaca cómo el compromiso de las universidades con la sostenibilidad, la inclusión y la responsabilidad social se sitúa cada vez más como un eje central, no solo para la comunidad universitaria, sino también para la sociedad en conjunto, las administraciones públicas y los organismos internacionales. En este sentido, su enfoque se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular aquellos relacionados con la reducción de desigualdades, la igualdad de género, la salud y el bienestar, y la acción por el clima y la sostenibilidad.

El Ranking CYD de universidades sostenibles 2025 se integra dentro del Ranking CYD , compartiendo el enfoque metodológico y los criterios de análisis. Su objetivo es ofrecer una visión integral del ejercicio de las universidades españolas, para permitir identificar buenas prácticas y áreas de mejora en ambos ámbitos.

La UOC, comprometida con la sostenibilidad

El compromiso con la sostenibilidad de la UOC está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En la investigación y en los programas académicos se integran estos objetivos para asegurar que las iniciativas generadas tengan un impacto positivo y tangible. Por ejemplo, contribuye directamente a los ODS 7. Energía asequible y no contaminante, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Producción y consumo responsables y 13. Acción por el clima.

Con el objetivo de revertir la emergencia climática actual, en 2021 la UOC firmó unos compromisos de acción climática y se adhirió al Programa de acuerdos voluntarios de la Generalitat de Cataluña, un paso importante en la lucha contra el cambio climático.

El campus de la UOC, situado en el Poblenou de Barcelona, dispone de una instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en red desde 2024. El sistema consta de 417 placas de 550 Wp cada una, en total 230 kWp, y el ahorro es de unos 305 MWh/año, que equivale al consumo medio de 94 viviendas.

Además, la universidad pone a disposición de la sociedad titulaciones para formarse en este ámbito, tales como:

Grado online de Gestión de la Sostenibilidad, Transformación Digital y Medio Ambiente . Un programa pionero en España diseñado para responder a las necesidades de una sociedad en plena transición ecológica y digital. Se fundamenta en tres pilares esenciales. En el ámbito institucional y político, refleja el compromiso de la UOC con los retos globales impulsados por iniciativas como el Pacto Verde Europeo. En el terreno laboral y profesional, prepara al estudiantado para asumir nuevos roles vinculados a los desafíos de la emergencia climática y los cambios socioeconómicos. Y desde una perspectiva transversal, está pensado para ser aplicable en todas las áreas funcionales de las organizaciones, garantizando una formación práctica y global.

Máster universitario online de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social . La responsabilidad social representa una gestión integral e integrada de las cinco dimensiones de impacto de las organizaciones (económica, social, medioambiental, laboral y de buen gobierno), tanto en el ámbito interno como en el externo, y tanto a corto como medio y largo plazo. Contribuye a un desarrollo del todo sostenible, que garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y la preservación del medio ambiente.