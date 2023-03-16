El rànquing CYD mostra el compromís social i mediambiental de la UOC

El rànquing CYD mostra el compromís social i mediambiental de la UOCSegons la Fundació, les universitats es defineixen cada cop més en temes de sostenibilitat, inclusió i responsabilitat social
La Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) ha publicat el primer rànquing d'universitats sostenibles, que aprofundeix en les dimensions social i mediambiental en incloure-hi setze indicadors. Es tracta de la primera eina d'avaluació comparativa i amb enfocament quantitatiu desenvolupada al sistema universitari espanyol. Els resultats mostren el posicionament de les universitats en relació amb el seu compromís social i ambiental i la combinació de tots dos.
El rànquing analitza dues dimensions per separat: el compromís social, amb deu indicadors relacionats amb equitat, diversitat, inclusió, benestar universitari i impacte en la comunitat, i el compromís mediambiental, amb sis indicadors sobre eficiència energètica, gestió de residus, mobilitat sostenible i innovació per a la sostenibilitat. Al seu torn, mostra una valoració general, combinant totes dues dimensions. La meitat dels indicadors de la UOC tenen un rendiment elevat o intermedi en totes les dimensions.
La Fundació destaca com el compromís de les universitats amb la sostenibilitat, la inclusió i la responsabilitat social se situa cada cop més com un eix central, no només per a la comunitat universitària, sinó també per a la societat en conjunt, les administracions públiques i els organismes internacionals. En aquest sentit, el seu enfocament s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, en particular aquells objectius relacionats amb la reducció de desigualtats, la igualtat de gènere, la salut i el benestar, i l'acció pel clima i la sostenibilitat.
El Rànquing CYD d'universitats sostenibles 2025 s'integra dins del Rànquing CYD, compartint-ne l'enfocament metodològic i els criteris d'anàlisi. El seu objectiu és oferir una visió integral de l'exercici de les universitats espanyoles, per permetre identificar bones pràctiques i àrees de millora en tots dos àmbits.
La UOC, compromesa amb la sostenibilitat
El compromís amb la sostenibilitat de la Universitat està alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides. En la recerca i en els programes acadèmics s'integren aquests objectius per assegurar que les iniciatives generades tinguin un impacte positiu i tangible. Per exemple, contribueix directament als ODS 7. Energia assequible i no contaminant, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 12. Producció i consum responsables i 13. Acció pel clima.
Amb l'objectiu de revertir l'emergència climàtica actual, l'any 2021 la UOC va signar uns compromisos d'acció climàtica i es va adherir al Programa d'acords voluntaris de la Generalitat de Catalunya, un pas important en la lluita contra el canvi climàtic.
El campus de la UOC, situat al Poblenou de Barcelona, disposa d'una instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum en xarxa des del 2024. El sistema consta de 417 plaques de 550 Wp cadascuna, en total 230 kWp, i l'estalvi és d'uns 305 MWh/any, que equival al consum mitjà de 94 habitatges.
A banda, la Universitat posa a la disposició de la societat titulacions per formar-se en aquest àmbit, com ara:
- Grau online de Gestió de la Sostenibilitat, Transformació Digital i Medi Ambient. Un programa pioner a Espanya dissenyat per respondre a les necessitats d'una societat en plena transició ecològica i digital. Es fonamenta en tres pilars essencials. En l'àmbit institucional i polític, reflecteix el compromís de la UOC amb els reptes globals impulsats per iniciatives com el Pacte Verd Europeu. En el terreny laboral i professional, prepara els estudiants per assumir nous rols vinculats als desafiaments de l'emergència climàtica i els canvis socioeconòmics. I des d'una perspectiva transversal, està pensat per ser aplicable a totes les àrees funcionals de les organitzacions, garantint una formació pràctica i global.
- Màster universitari online de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social. La responsabilitat social representa una gestió integral i integrada de les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, social, mediambiental, laboral i de bon govern), tant en l'àmbit intern com en l'extern, i tant a curt com a mitjà i llarg termini. Contribueix a un desenvolupament del tot sostenible, que garanteix l'equilibri entre el creixement econòmic, el benestar social i la preservació del medi ambient.
- Microcredencial de Sostenibilitat Cultural (UOC, IEC). Davant el context d'emergència ambiental i creixement de les desigualtats socials, el sector cultural té responsabilitats, necessitats i reptes específics. Un d'aquests reptes és el de la sostenibilitat cultural. I és que les organitzacions culturals, tant públiques com privades, tenen la responsabilitat de reorientar-se cap a models més sostenibles, equitatius i justos.