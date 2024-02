El campus de la UOC, situat al Poblenou de Barcelona, disposa d'una instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum en xarxa des del 17 de febrer. El sistema, encara en període d'ajustos, consta de 417 plaques de 550 Wp cadascuna, en total 230 KWp. La previsió d'estalvi és d'uns 305 MWh/any, que equival al consum mitjà de 94 habitatges.

A més, s'han unificat els quatre subministraments dels edificis del campus (tres en baixa tensió i un en alta tensió) a un únic subministrament en alta tensió, fet que permet la reducció de l'import de compra del preu de l'energia.

Aquest projecte s'emmarca dins les accions del Pla estratègic encaminades a vetllar per la sostenibilitat mediambiental i la sostenibilitat econòmica de la Universitat, afavorint l'autoconsum d'energia renovable i reduint les emissions de CO 2 . També respon a les polítiques energètiques aprovades per la Generalitat de Catalunya i la Directiva del Parlament Europeu relativa a fomentar l'ús d'energia procedent de fonts renovables.

La UOC, amb la sostenibilitat ambiental

Amb l'objectiu de revertir l'emergència climàtica actual, l'any 2021 la UOC va signar uns compromisos d'acció climàtica i es va adherir al Programa d'acords voluntaris de la Generalitat de Catalunya, un pas important en la lluita contra el canvi climàtic.

L'Agenda 2030 és una oportunitat per ressituar el paper de la Universitat en la societat i incorporar altres agents a les seves activitats. La UOC busca promoure noves formes de treballar i abordar una realitat complexa de manera cooperativa, integral i transversal, a més d'esdevenir un centre de treball responsable i sostenible.