El artículo con los resultados del estudio, publicado en abierto en el Journal of Communication Disorders, revela que la prosodia por sí sola facilita la comprensión de significados más simples, como las preguntas, pero cuando el significado es más complejo, como por ejemplo cuando se hacen peticiones indirectas, las pistas gestuales tienen un papel determinante. "Usar los gestos también es útil para la infancia con desarrollo típico, pero el beneficio es más marcado en menores con dificultades lingüísticas", asegura Giberga.

Inclinaciones de cabeza y gestos con las manos para comprender significados más complejos

En el estudio, participaron 45 niños con desarrollo típico y 34 niños con trastorno de desarrollo del lenguaje de entre cinco y diez años, todos bilingües catalanohablantes y castellanohablantes que viven en Cataluña. Tomaron parte en dos experimentos en los que veían y oían una historia mientras permanecían sentados delante de una pantalla. Además de analizar sus respuestas, también se les hizo un seguimiento ocular(eye-tracking),que registraba dónde miraban los niños y niñas cuando oían y veían una palabra o una frase. Este instrumento permite saber qué están pensando las personas en tiempo real y cómo están procesando la información.

En el primer experimento, los menores debían entender cuándo el interlocutor hacía o no una pregunta, y se observó que solo con la prosodia o melodía del habla ya se facilitaba la comprensión. En el segundo experimento, los niños y niñas debían comprender significados más complicados y no literales, como las peticiones indirectas. Por ejemplo, como cuando alguien dice "hace frío aquí", con la intención implícita de que se cierre una ventana. Los resultados mostraron que, cuando el significado requiere inferencia, los gestos pueden llegar a ser determinantes para facilitar la comprensión en poblaciones con dificultades lingüísticas.

"Ya hace décadas que sabemos que la prosodia del habla es importante para la comprensión del lenguaje, y ahora más recientemente está creciendo el interés también por otras pistas, como los gestos, que antes se consideraban fuera del lenguaje. Cada vez existen más evidencias de que también tienen un papel clave, especialmente para entender mensajes complejos, porque nos ayudan a desambiguar y aclarar el significado", explica el investigador del GRECIL.

Entre los gestos que se utilizaron, había movimientos de la cabeza arriba y abajo o las cejas levantadas —empleados en el primer experimento— y otros como inclinaciones de cabeza y un gesto con ambas manos dirigido hacia el interlocutor —utilizados en el segundo experimento—, que son frecuentes cuando se transmiten estos significados en catalán. Para saber qué gestos son los que se usan más, los investigadores grabaron a diez adultos mientras pedían cosas o acciones a un familiar o amigo de forma indirecta y observaron qué gestos eran los más utilizados en hablantes de catalán.

Giberga cree que "es más que probable que los resultados sean generalizables en otros entornos culturales, dado que los mecanismos comunicativos basados en prosodia y gestualidad son universales en muchas lenguas, pero habría que investigarlo en otros contextos lingüísticos para confirmarlo".

Próximos pasos: aplicar estas herramientas en niños y niñas con autismo

Una vez obtenidos estos resultados en el marco del trastorno del desarrollo del lenguaje, los investigadores estudian ahora el papel de las pistas multimodales, es decir, mensajes que incorporen tanto la prosodia del habla como los gestos, en la comprensión de la infancia con autismo. La comprensión del lenguaje oral es uno de los componentes lingüísticos más afectados en estos menores, pero también tienen dificultades para procesar información auditiva y visual. Es por ello por lo que los investigadores evaluarán qué tipo de pistas, si prosódicas o gestuales, son las mejores para los niños y niñas con autismo. "Además de aplicar los mismos test experimentales en menores con autismo, nos interesa saber qué ocurre en la comunicación entre adultos y niños en situaciones más cotidianas, en las que padres y madres de niños y niñas con autismo aplican estas estrategias para comunicarse con sus hijas e hijos", explica Giberga.

Esta investigación se enmarca en las misiones de investigación de la UOC: Educación a lo largo de la vida y Salud digital y bienestar planetario, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU: 4, sobre educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 3, sobre salud y bienestar.