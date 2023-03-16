La actividad del laboratorio se desplegará a través de campos de innovación temáticos, proyectos orientados a misiones y de dinámicas colaborativas con agentes del territorio

El primer campo, dedicado a la accesibilidad universal

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el LIST – OpenLab celebra su primera actividad pública con el primer campo de innovación, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, de 15.30 a 18.00 horas, en la sede de la UOC de la calle de Perú, 52 (Barcelona).

Este campo, organizado por la UOC, la Red AccessCat y la Fundación VASS, se centra en la accesibilidad universal y reunirá a representantes de la Administración pública, entidades sociales, empresas e investigadores para explorar cómo podemos garantizar que entornos, productos, servicios y tecnologías sean accesibles en los ámbitos de la educación, el arte, la salud, el deporte y digital, entre otros.

Una iniciativa que se extenderá a nuevos retos

Este campo de innovación es el primer paso de un ciclo de encuentros que el LIST – OpenLab desplegará en los próximos meses. Cada edición abordará retos prioritarios alineados con las misiones de investigación de la UOC y las necesidades emergentes del territorio. Con esta línea de trabajo, la UOC refuerza su papel como agente de innovación social transformativa.

La participación en el primer campo de innovación está abierta a la comunidad UOC y a todos los agentes del territorio interesados en impulsar la accesibilidad, a través de este formulario de inscripción, en el que se puede consultar el programa de la sesión.

Este espacio de innovación se enmarca en la RIS3CAT 2030, la estrategia para la especialización inteligente de Cataluña impulsada por la Generalitat de Cataluña con el apoyo del Programa del FEDER de Cataluña 2021–2027, cofinanciado por la Unión Europea.