Nace el Laboratorio de Innovación Social Transformativa para abordar retos entre la investigación y el tejido socioeconómico(LIST) – OpenLab se estrena con una primera actividad a modo de campo de innovación dedicado a la accesibilidad universal
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) impulsa el Laboratorio de Innovación Social Transformativa (LIST) – OpenLab, la nueva plataforma de innovación social de la institución, que se estrena el 4 de diciembre con su primer campo de innovación dedicado a la accesibilidad universal. Este laboratorio nace para conectar la investigación con los retos sociales, económicos y ambientales del territorio mediante la colaboración entre Administraciones públicas, entidades, empresas y actores del conocimiento.
Un espacio estable para impulsar innovación con impacto
El LIST – OpenLab quiere constituirse como una “unidad de coordinación y apoyo a las actuaciones de investigación e innovación transformativa alineadas con la estrategia de la UOC”, señala su coordinadora, Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta (ATECO) de la universidad. Su objetivo es promover espacios de experimentación y colaboración integrando la participación de agentes de la cuádruple hélice (Administración pública, investigación, empresa y sociedad civil). A través de estos espacios, “el laboratorio trabajará para identificar retos emergentes y generar respuestas con impacto real en ámbitos como la alimentación, la energía y los recursos, la movilidad y la logística, la salud comunitaria, la industria, la educación y la generación de conocimiento y cultura”, apunta Riera.
“El laboratorio trabajará para identificar retos emergentes y generar respuestas con impacto real”
La actividad del laboratorio se desplegará a través de campos de innovación temáticos, proyectos orientados a misiones y de dinámicas colaborativas con agentes del territorio
El primer campo, dedicado a la accesibilidad universal
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el LIST – OpenLab celebra su primera actividad pública con el primer campo de innovación, que tendrá lugar el jueves 4 de diciembre, de 15.30 a 18.00 horas, en la sede de la UOC de la calle de Perú, 52 (Barcelona).
Este campo, organizado por la UOC, la Red AccessCat y la Fundación VASS, se centra en la accesibilidad universal y reunirá a representantes de la Administración pública, entidades sociales, empresas e investigadores para explorar cómo podemos garantizar que entornos, productos, servicios y tecnologías sean accesibles en los ámbitos de la educación, el arte, la salud, el deporte y digital, entre otros.
Una iniciativa que se extenderá a nuevos retos
Este campo de innovación es el primer paso de un ciclo de encuentros que el LIST – OpenLab desplegará en los próximos meses. Cada edición abordará retos prioritarios alineados con las misiones de investigación de la UOC y las necesidades emergentes del territorio. Con esta línea de trabajo, la UOC refuerza su papel como agente de innovación social transformativa.
La participación en el primer campo de innovación está abierta a la comunidad UOC y a todos los agentes del territorio interesados en impulsar la accesibilidad, a través de este formulario de inscripción, en el que se puede consultar el programa de la sesión.
Este espacio de innovación se enmarca en la RIS3CAT 2030, la estrategia para la especialización inteligente de Cataluña impulsada por la Generalitat de Cataluña con el apoyo del Programa del FEDER de Cataluña 2021–2027, cofinanciado por la Unión Europea.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion