Neix el Laboratori d'Innovació Social Transformativa per abordar reptes entre la recerca i el teixit socioeconòmicLIST – OpenLab s’estrena amb una primera activitat a mode de camp d'innovació dedicat a l'accessibilitat universal
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) impulsa el Laboratori d'Innovació Social Transformativa (LIST) – OpenLab, la nova plataforma d'innovació social de la institució, que s'estrena el 4 de desembre amb el seu primer camp d'innovació dedicat a l'accessibilitat universal. Aquest laboratori neix per connectar la recerca amb els reptes socials, econòmics i ambientals del territori mitjançant la col·laboració entre Administracions públiques, entitats, empreses i actors del coneixement.
Un espai estable per impulsar innovació amb impacte
El LIST – OpenLab vol constituir-se com una “unitat de coordinació i suport a les actuacions de recerca i innovació transformativa alineades amb l'estratègia de la UOC”, assenyala la seva coordinadora, Mireia Riera, directora de l’Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta (ATECO) de la universitat. El seu objectiu és promoure espais d'experimentació i col·laboració integrant la participació d'agents de la quàdruple hèlix -administració pública, recerca, empresa i societat civil-. A través d'aquests espais, “el laboratori treballarà per identificar reptes emergents i generar respostes amb impacte real en àmbits com l'alimentació, l'energia i els recursos, la mobilitat i la logística, la salut comunitària, la indústria, l'educació i la generació de coneixement i cultura”, apunta Riera.
“El laboratori treballarà per identificar reptes emergents i generar respostes amb impacte real”
L'activitat del laboratori es desplegarà a través de camps d'innovació temàtics, projectes orientats a missions i de dinàmiques col·laboratives amb agents del territori.
El primer camp, dedicat a l'accessibilitat universal
Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el LIST – OpenLab celebra la seva primera activitat pública amb el primer camp d'innovació, que tindrà lloc el dijous 4 de desembre, de 15.30 a 18.00 hores, a la seu de la UOC del carrer de Perú, 52 (Barcelona).
Aquest camp, organitzat per la UOC, la Xarxa AccessCat i la Fundació VASS, se centra en l'accessibilitat universal i reunirà representants de l'Administració pública, entitats socials, empreses i investigadors per explorar com podem garantir que entorns, productes, serveis i tecnologies siguin accessibles en els àmbits de l'educació, l'art, la salut, l'esport i digital, entre d'altres.
Una iniciativa que s'estendrà a nous reptes
Aquest camp d'innovació és el primer pas d'un cicle de trobades que el LIST – OpenLab desplegarà en els pròxims mesos. Cada edició abordarà reptes prioritaris alineats amb les missions de recerca de la UOC i les necessitats emergents del territori. Amb aquesta línia de treball, la UOC reforça el seu paper com a agent d'innovació social transformativa.
La participació en el primer camp d'innovació és oberta a la comunitat UOC i a tots els agents del territori interessats a impulsar l'accessibilitat, a través d’aquest formulari d'inscripció, on es pot consultar el programa de la sessió.
Aquest espai d'innovació s'emmarca en la RIS3CAT 2030, l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya impulsada per la Generalitat de Catalunya amb el suport del Programa del FEDER de Catalunya 2021–2027, cofinançat per la Unió Europea.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca