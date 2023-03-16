Un proyecto emprendedor para una educación en línea más accesible formará a un millar de personas refugiadasLevelab quiere evitar la frustración que originan las dificultades tecnológicas en la formación en línea
La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo y el estudiantado puede utilizar el software instantáneamente, sin descargas ni configuraciones
Más de 600 millones de estudiantes en todo el mundo se enrolan en cursos en línea que a menudo requieren el uso de herramientas digitales específicas. Situaciones de desigualdad social y dificultades técnicas acaban provocando que solo el 13 % del estudiantado complete esta formación en línea, según datos del informe Coursera Global Skills Report 2022. Precisamente para cambiar esta situación, un equipo de ingenieros y expertos en educación ha desarrollado la plataforma Levelab, ganador del premio del jurado 2025 del programa de emprendimiento SpinUOC, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Àlex Rius presentando Levelab en el SpinUOC el pasado 26 de junio
Levelab colabora con entidades que trabajan para proteger los derechos de las personas refugiadas en España y en los próximos meses prevé formar a un millar para ayudarlas a mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo capacitándolas en el uso de las herramientas digitales más demandadas en el mercado laboral. El equipo desarrollador expone que están haciendo pruebas piloto con universidades y academias en línea con el objetivo de que "el aprendizaje práctico en línea sea una realidad muy pronto". Hasta ahora, 400 alumnos ya han realizado la formación con Levelab y se les han entregado más de 1.200 lecciones prácticas.
“Queremos transformar la educación práctica haciéndola accesible, eficiente y efectiva”
Las dificultades técnicas en los cursos en línea
El líder del proyecto, Àlex Rius —quien también participó en el programa de emprendimiento edtech de la UOC, EduTECH Emprèn—, explica que la iniciativa nace de una situación que muchas personas han experimentado: "Mucha gente ha hecho cursos en línea en los que han tenido que usar herramientas digitales, descargar, instalar y configurar programas en los propios equipos, además de obtener una licencia para hacer uso de estos". Este hecho dificulta el acceso a las personas con menos recursos, remarca Rius, además de que, en el supuesto de que alguien haya tenido dudas, habrá tenido que esperar a que un profesor lo asistiera, o bien buscar una solución en internet.
Levelab quiere acabar con estas malas experiencias, y por eso, el equipo que lo ha desarrollado ha diseñado una tecnología de aprendizaje para dotar al estudiantado de experiencia práctica en herramientas digitales. La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo y el estudiantado puede utilizar el software instantáneamente, sin descargas ni configuraciones. Los promotores de la plataforma garantizan que "todo está a punto desde el primer clic". De hecho, la plataforma dispone de un sistema de apoyo personalizado para ofrecer orientación y explicaciones ajustadas a las necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta cuál es su progreso y las necesidades únicas que puede tener.
Experiencia de aprendizaje en constante evolución
Levelab también analiza continuamente las métricas de aprendizaje y utiliza estos datos para mejorar tanto el contenido como la eficacia del apoyo proporcionado, garantizando una experiencia de aprendizaje en constante evolución. El estudiantado se dota de habilidades digitales prácticas fundamentales para el éxito profesional. Asimismo, se beneficia de un entorno flexible y atractivo diseñado para adaptarse a sus horarios y objetivos particulares. Rius explica que, como han experimentado este contexto "frustrante", su equipo decidió fundar Levelab "para cambiar la situación y poner la mejor experiencia educativa al alcance de todo el mundo".
Una metodología inclusiva ante las desigualdades
El líder del proyecto detalla que, tras dedicar un tiempo a analizar este reto, se pudieron identificar varios problemas, "desde la desigualdad digital hasta la falta de motivación del alumnado". Sin embargo, el nexo común que impide aplicar soluciones didácticas, comenta, "es la ausencia de una herramienta que permita ofrecer sesiones prácticas en línea de forma efectiva". Rius considera que con la tecnología que han desarrollado, "el estudiantado puede acceder a Levelab y en un solo clic encontrar todas las herramientas y los contenidos preparados para utilizarlos desde el primer momento".
Rius indica que con Levelab el estudiantado puede demostrar sus habilidades "en retos desafiantes" y contar con el apoyo necesario "para evitar frustraciones" y mantener de este modo la motivación. Los promotores del proyecto defienden su valor transformador: "Transformaremos la educación práctica haciéndola accesible, eficiente y efectiva", subraya Rius.
Ronda de inversión abierta
Actualmente, según manifiesta Rius, el equipo promotor del proyecto ha abierto una ronda de inversión con el objetivo de "captar socios que quieran generar impacto con nosotros".
Levelab favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, y 10. Reducción de las desigualdades.
La investigación de la UOC
La UOC investiga, con una marcada especialización en el ámbito digital, para incidir en la construcción de la sociedad del futuro y contribuir a las transformaciones necesarias para hacer frente a los desafíos globales.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a cinco unidades de investigación para abordar cinco misiones: Cultura para una sociedad crítica, Educación a lo largo de la vida, Salud digital y bienestar planetario, Tecnología ética y humana y Transición digital y sostenibilidad.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento de la UOC. Más información: research.uoc.edu.