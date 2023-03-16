Las dificultades técnicas en los cursos en línea

El líder del proyecto, Àlex Rius —quien también participó en el programa de emprendimiento edtech de la UOC, EduTECH Emprèn—, explica que la iniciativa nace de una situación que muchas personas han experimentado: "Mucha gente ha hecho cursos en línea en los que han tenido que usar herramientas digitales, descargar, instalar y configurar programas en los propios equipos, además de obtener una licencia para hacer uso de estos". Este hecho dificulta el acceso a las personas con menos recursos, remarca Rius, además de que, en el supuesto de que alguien haya tenido dudas, habrá tenido que esperar a que un profesor lo asistiera, o bien buscar una solución en internet.

Levelab quiere acabar con estas malas experiencias, y por eso, el equipo que lo ha desarrollado ha diseñado una tecnología de aprendizaje para dotar al estudiantado de experiencia práctica en herramientas digitales. La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo y el estudiantado puede utilizar el software instantáneamente, sin descargas ni configuraciones. Los promotores de la plataforma garantizan que "todo está a punto desde el primer clic". De hecho, la plataforma dispone de un sistema de apoyo personalizado para ofrecer orientación y explicaciones ajustadas a las necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta cuál es su progreso y las necesidades únicas que puede tener.

Experiencia de aprendizaje en constante evolución

Levelab también analiza continuamente las métricas de aprendizaje y utiliza estos datos para mejorar tanto el contenido como la eficacia del apoyo proporcionado, garantizando una experiencia de aprendizaje en constante evolución. El estudiantado se dota de habilidades digitales prácticas fundamentales para el éxito profesional. Asimismo, se beneficia de un entorno flexible y atractivo diseñado para adaptarse a sus horarios y objetivos particulares. Rius explica que, como han experimentado este contexto "frustrante", su equipo decidió fundar Levelab "para cambiar la situación y poner la mejor experiencia educativa al alcance de todo el mundo".

Una metodología inclusiva ante las desigualdades

El líder del proyecto detalla que, tras dedicar un tiempo a analizar este reto, se pudieron identificar varios problemas, "desde la desigualdad digital hasta la falta de motivación del alumnado". Sin embargo, el nexo común que impide aplicar soluciones didácticas, comenta, "es la ausencia de una herramienta que permita ofrecer sesiones prácticas en línea de forma efectiva". Rius considera que con la tecnología que han desarrollado, "el estudiantado puede acceder a Levelab y en un solo clic encontrar todas las herramientas y los contenidos preparados para utilizarlos desde el primer momento".

Rius indica que con Levelab el estudiantado puede demostrar sus habilidades "en retos desafiantes" y contar con el apoyo necesario "para evitar frustraciones" y mantener de este modo la motivación. Los promotores del proyecto defienden su valor transformador: "Transformaremos la educación práctica haciéndola accesible, eficiente y efectiva", subraya Rius.

Ronda de inversión abierta

Actualmente, según manifiesta Rius, el equipo promotor del proyecto ha abierto una ronda de inversión con el objetivo de "captar socios que quieran generar impacto con nosotros".



Levelab favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, y 10. Reducción de las desigualdades.