Un projecte emprenedor per a una educació en línia més accessible formarà un miler de persones refugiadesLevelab vol evitar la frustració que originen les dificultats tecnològiques en la formació en línia
La plataforma és accessible des de qualsevol dispositiu i l'estudiantat pot utilitzar el programari instantàniament, sense descàrregues ni configuracions
Més de 600 milions d'estudiants arreu del món s'enrolen en cursos en línia que sovint requereixen l'ús d'eines digitals específiques. Situacions de desigualtat social i dificultats tècniques acaben fent que només el 13 % de l'estudiantat completi aquesta formació en línia, segons dades de l'informe Coursera Global Skills Report 2022. Precisament per capgirar aquesta situació, un equip d'enginyers i experts en educació ha desenvolupat la plataforma Levelab, guanyador del premi del jurat de l’edició 2025 del programa d'emprenedoria SpinUOC, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Àlex Rius presentant Levelab a l'SpinUOC el passat 26 de juny
Levelab col·labora amb entitats que treballen per protegir els drets de les persones refugiades a Espanya i en els mesos vinents preveu formar-ne un miler per ajudar-les a millorar les seves possibilitats de trobar feina capacitant-les en l'ús de les eines digitals més sol·licitades al mercat laboral. L'equip desenvolupador exposa que estan fent proves pilot amb universitats i acadèmies en línia amb l'objectiu que "l'aprenentatge pràctic en línia sigui una realitat ben aviat". Fins ara, 400 alumnes ja han fet la formació amb Levelab, als quals se'ls han lliurat més de 1.200 lliçons pràctiques.
“Volem transformar l'educació pràctica fent-la accessible, eficient i efectiva”
Les dificultats tècniques en els cursos en línia
El líder del projecte, Àlex Rius —qui també va participar en el programa d'emprenedoria edtech de la UOC, EduTECH Emprèn—, explica que la iniciativa neix d'una situació que moltes persones han experimentat: "Molta gent ha fet cursos en línia en els quals han hagut de fer servir eines digitals, descarregar, instal·lar i configurar programes en els mateixos equips, a més a més d'obtenir una llicència per fer-ne ús." Això dificulta l'accés a les persones amb menys recursos, remarca Rius, a banda que, en el cas que algú hagi tingut dubtes, s'haurà vist obligat a esperar que un professor l'assistís o bé cercar una solució a internet.
Levelab vol eliminar aquestes males experiències, i per això, l'equip que l'ha desenvolupat ha dissenyat una tecnologia d'aprenentatge per dotar l'estudiantat d'experiència pràctica en eines digitals. La plataforma és accessible des de qualsevol dispositiu i l'estudiantat pot utilitzar el programari instantàniament, sense descàrregues ni configuracions. Els promotors de la plataforma garanteixen que "tot està a punt des del primer clic". De fet, la plataforma disposa d'un sistema de suport personalitzat per oferir orientació i explicacions ajustades a les necessitats de cada estudiant, tenint en compte quin és el seu progrés i les necessitats úniques que pot tenir.
Experiència d'aprenentatge en evolució constant
Levelab també analitza contínuament les mètriques d'aprenentatge i utilitza aquestes dades per millorar tant el contingut com l'eficàcia del suport proporcionat, garantint una experiència d'aprenentatge en evolució constant. L'estudiantat es dota d'habilitats digitals pràctiques fonamentals per a l'èxit professional. Així mateix, es beneficia d'un entorn flexible i atractiu dissenyat per adaptar-se als seus horaris i objectius particulars. Rius explica que, com que han experimentat aquesta conjuntura "frustrant", el seu equip va decidir fundar Levelab "per canviar la situació i posar la millor experiència educativa a l'abast de tothom".
Una metodologia inclusiva davant les desigualtats
El líder del projecte detalla que, després de dedicar un temps a analitzar aquest repte, es van poder identificar diversos problemes, "des de la desigualtat digital fins a la manca de motivació de l'alumnat". El nexe comú, però, que impedeix aplicar solucions didàctiques, comenta, "és l'absència d'una eina que permeti oferir sessions pràctiques en línia de manera efectiva". Rius considera que amb la tecnologia que han desenvolupat, "l'estudiantat pot accedir a Levelab i en un sol clic trobar totes les eines i els continguts preparats per fer servir des del primer moment".
Rius indica que amb Levelab l'estudiantat pot demostrar les seves habilitats "en reptes desafiants" i disposar del suport necessari "per tal d'evitar frustracions" i mantenir d'aquesta manera la motivació. Els promotors del projecte defensen el seu valor transformador: "Transformarem l'educació pràctica fent-la accessible, eficient i efectiva", subratlla Rius.
Ronda d'inversió oberta
Actualment, segons manifesta Rius, l'equip promotor del projecte ha obert una ronda d'inversió amb l'objectiu de "captar socis que vulguin generar impacte amb nosaltres".
Levelab afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU: 4. Educació de qualitat, 5. Igualtat de gènere, 8. Treball decent i creixement econòmic i 10. Reducció de les desigualtats.
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