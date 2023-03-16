Si la UOC debutaba en la lista de las mejores universidades del mundo en salud en el ranquin de las mejores universidades del mundo por ámbitos de conocimiento de la revista Times Higher Education (THE) de 2024, en la edición de 2025 lo hace destacando entre las mejores universidades del mundo en derecho . Además, el prestigioso ranquin, que ha publicado hoy los nuevos datos, también coloca la UOC entre los diez mejores grupos de universidades del Estado en ciencias sociales, artes y humanidades, psicología, clínica y salud, informática y economía y empresa.

Es la primera vez que el THE incluye la UOC entre las mejores universidades del mundo en derecho . Concretamente, lo hace en la franja 301+ a escala mundial y en el séptimo grupo a escala estatal, coincidiendo en el mismo grupo con la UNED, la UNIR y la Universitat Rovira i Virgili, entre otras. La Universidad de Stanford es la número uno a escala global en el ámbito del derecho.

Entre las 400 mejores del mundo en ciencias sociales

El THE World University Rankings 2025 sitúa la UOC en la franja 301-400 mundial y en el cuarto grupo de las mejores universidades del Estado en ciencias sociales . Comparte franja con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat Rovira i Virgili y la Universidad de Granada. Las instituciones que encabezan la lista mundial son el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y, a escala estatal, lo hace la Universitat Autònoma de Barcelona, en 75.º lugar.

Entre las 600 mejores del mundo en artes y humanidades

El THE también sitúa la UOC en la franja 501-600 mundial y en el décimo grupo de las diez mejores universidades del Estado en artes y humanidades . Encabezan la lista general el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y, en el ámbito estatal, la Universitat Autònoma de Barcelona, que está en 68.º lugar.

Entre las 600 mejores del mundo en psicología

El THE incluye la UOC entre las 501-600 mejores universidades del mundo en psicología . A escala estatal, se sitúa en el conjunto de universidades que ocupan el sexto lugar, donde también hay universidades como la UNED y la UNIR, entre otros. Encabeza la lista estatal la Universidad de Barcelona, en la franja 101-125, y en la mundial encontramos la Universidad de Stanford.

Entre las 800 mejores del mundo en clínica y salud

En cuanto al ámbito clínico y de salud , en el que la UOC debutó hace un año , la UOC se sitúa en la franja 601-800 de las mejores universidades del mundo. Desde el punto de vista estatal, se sitúa dentro del grupo de universidades que ocupan el octavo lugar, al mismo nivel que la Universitat Jaume I y la Universitat Rovira i Virgili, entre otros. Encabeza la lista estatal la Universidad de Barcelona, en 73.º lugar, y en el ámbito mundial, el primer lugar de la clasificación lo ocupa la Universidad de Oxford.

Entre las 800 mejores del mundo en informática

El THE sitúa la UOC en la franja 601-800 de las mejores universidades del planeta en el ámbito de la informática . A escala estatal, la UOC se encuentra en el grupo de universidades que ocupan el quinto lugar, al mismo nivel que la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Pública de Navarra, la Universitat Rovira i Virgili, la UNIR, la Universidad de Alcalà, la Universidad de Málaga, la Universidad de Murcia, la Universidad de Salamanca, la Universidade de Santiago de Compostela y la Universitat de València. La Universidad de Granada es la mejor posicionada del Estado en este ámbito, en la franja 251-300, y es la Universidad de Oxford quien encabeza la lista mundial.

Entre las 800 mejores del mundo en economía y empresa

En cuanto al ámbito de la economía y empresa , la UOC se sitúa en la franja 601-800 de las mejores universidades del mundo. Desde el punto de vista estatal, se sitúa dentro del grupo de universidades que ocupan el octavo lugar, al mismo nivel que la Universitat Jaume I y la Universitat Rovira i Virgili, entre otros. Encabeza la lista estatal la Universidad Pompeu Fabra, en el lugar 82, y en el ámbito mundial, el primer lugar de la clasificación lo ocupa el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

El THE sitúa la UOC entre las diez mejores universidades del Estado