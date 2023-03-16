La UOC debuta entre les millors universitats del món en dretEl rànquing de la Times Higher Education per àmbits de coneixement situa la UOC entre els deu millors grups d'universitats de l'Estat en dret, ciències socials, arts i humanitats, psicologia, clínica i salut, informàtica i economia i empresa
Si la UOC debutava en la llista de les millors universitats del món en salut en el rànquing de les millors universitats del món per àmbits de coneixement de la revista Times Higher Education (THE) del 2024, en l'edició del 2025 ho fa destacant entre les millors universitats del món en dret. A més, el prestigiós rànquing, que ha publicat avui les dades noves, també situa la UOC entre els deu millors grups d'universitats de l'Estat en ciències socials, arts i humanitats, psicologia, clínica i salut, informàtica i economia i empresa.
És la primera vegada que el THE inclou la UOC entre les millors universitats del món en dret. Concretament, ho fa en la franja 301+ a escala mundial i en el setè grup a escala estatal, i coincideix en el mateix grup amb la UNED, la UNIR i la Universitat Rovira i Virgili, entre d'altres. La Universitat de Stanford és la número u a escala global en l'àmbit del dret.
Entre les 400 millors del món en ciències socials
El THE World University Rankings 2025 situa la UOC en la franja 301-400 mundial i en el quart grup de les millors universitats de l'Estat en ciències socials. Comparteix franja amb la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Granada. Les institucions que encapçalen la llista mundial són l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i, a escala estatal, ho fa la Universitat Autònoma de Barcelona, en 75è. lloc.
Entre les 600 millors del món en arts i humanitats
El THE també situa la UOC en la franja 501-600 mundial i en el desè grup de les deu millors universitats de l'Estat en arts i humanitats. Encapçalen la llista general l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i, en l'àmbit estatal, la Universitat Autònoma de Barcelona, que està en 68è. lloc.
Entre les 600 millors del món en psicologia
El THE inclou la UOC entre les 501-600 millors universitats del món en psicologia. A escala estatal, se situa en el conjunt d'universitats que ocupen el sisè lloc, on també hi ha universitats com la UNED i la UNIR, entre d'altres. Encapçala la llista estatal la Universitat de Barcelona, en la franja 101-125, i a la mundial trobem la Universitat de Stanford.
Entre les 800 millors del món en clínica i salut
Pel que fa a l'àmbit clínic i de salut, en què la UOC va debutar fa un any, la UOC se situa en la franja 601-800 de les millors universitats del món. Des del punt de vista estatal, se situa dins el grup d'universitats que ocupen el vuitè lloc, al mateix nivell que la Universitat Jaume I i la Universitat Rovira i Virgili, entre d'altres. Encapçala la llista estatal la Universitat de Barcelona, en 73è. lloc, i en l'àmbit mundial, el primer lloc de la classificació l'ocupa la Universitat d'Oxford.
Entre les 800 millors del món en informàtica
El THE situa la UOC en la franja 601-800 de les millors universitats del món en l'àmbit de la informàtica. A escala estatal, la Universitat es troba en el grup d'universitats que ocupen el cinquè lloc, al mateix nivell que la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Miguel Hernández d'Elche, la Universitat Pública de Navarra, la Universitat Rovira i Virgili, la UNIR, la Universitat d'Alcalá, la Universitat de Màlaga, la Universitat de Múrcia, la Universitat de Salamanca, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Universitat de València. La Universitat de Granada és la millor posicionada de l'Estat en aquest àmbit, en la franja 251-300, i és la Universitat d'Oxford qui encapçala la llista mundial.
Entre les 800 millors del món en economia i empresa
Pel que fa a l'àmbit de l'economia i empresa, la UOC se situa en la franja 601-800 de les millors universitats del món. Des del punt de vista estatal, se situa dins el grup d'universitats que ocupen el vuitè lloc, al mateix nivell que la Universitat Jaume I i la Universitat Rovira i Virgili, entre d'altres. Encapçala la llista estatal la Universitat Pompeu Fabra, en 82è. lloc, i en l'àmbit mundial, el primer lloc de la classificació l'ocupa l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT).
El THE situa la UOC entre les deu millors universitats de l'Estat
Fa uns mesos, el THE feia públic el rànquing general de les millors universitats del món, en què la UOC apareixia per setena vegada. En aquesta edició, corresponent al 2025, la UOC està en la franja 601-800 de les més de 2.000 institucions de tot el món analitzades. A escala estatal, aquesta dada situa la UOC en el setè grup de les deu millors universitats d'Espanya. El THE World University Rankings és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior.