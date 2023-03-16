Las lluvias torrenciales que recientmente golpearon diversas zonas de España y el segundo aniversario de la dana de Valencia han vuelto a llenar las pantallas de imágenes de calles inundadas. Escenas como un incendio o noticias sobre animales amenazados pueden despertar miedo, tristeza o rabia en los niños. Hablar de la crisis climática con los niños exige adaptar la información a su edad y acompañar sus emociones, sin transmitirles que la solución del problema depende de ellos.

Andrea del Carmen Corres Gallardo, profesora de los Estudios de Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e investigadora del grupo TURBA Lab, del centro UOC-TRÀNSIC ,recomienda combinar explicaciones comprensibles con oportunidades de participar en acciones colectivas y de comprobar que los adultos también actúan.

Qué es la ecoansiedad infantil

La ecoansiedad infantil no es un trastorno ni una enfermedad mental, explica la experta, sino una respuesta emocional que puede considerarse "saludable y lógica ante un problema que es real". Abarca el miedo, la tristeza o la rabia ante lo que los adultos hacen o dejan de hacer, y expresa interés por el entorno. La señal de alarma aparece cuando ese malestar paraliza o dificulta la vida cotidiana.

Una encuesta publicada en The Lancet Planetary Health en 2021, con 10.000 participantes de entre 16 y 25 años de diez países, encontró que el 59 % estaba muy o extremadamente preocupado por el cambio climático. Más del 45 % afirmó que esos sentimientos afectaban negativamente a su vida diaria. Las cifras se refieren a adolescentes mayores y adultos jóvenes, no a niños pequeños.

A qué edad aparece y cuándo pedir ayuda

Según Corres, estas preocupaciones pueden aparecer incluso desde los tres años, aunque son más frecuentes entre los cinco y los nueve. A esa edad se centran en cuestiones concretas, como la supervivencia de los osos polares o de un animal cercano. Hacia los diez o los doce años, el pensamiento sobre el futuro plantea preguntas sobre lo que les sucederá y también les genera frustración. En la adolescencia, una comprensión más sistémica del problema convive con un mayor acceso a las noticias y a las redes sociales, que amplifican el impacto emocional.

Cuando la preocupación impide ir a la escuela, altera el sueño, provoca aislamiento, hace que el niño entre en bucle o se acompaña de ataques de pánico, Corres aconseja buscar apoyo profesional. El Hospital Sant Joan de Déu también incluye las pesadillas frecuentes entre las señales que conviene atender.

Cómo acompañar tras una inundación o un incendio

Haber vivido una catástrofe, como una inundación o un incendio, puede provocar respuestas traumáticas, duelo ecológico o solastalgia. La solastalgia es el dolor profundo de ver destruido un entorno seguro que forma parte de la propia identidad.

Lo primero es validar lo que sienten: decir "no pasa nada" o "no llores" invalida lo que el niño acaba de vivir. Lo segundo: transmitir seguridad, que perciba que los adultos están presentes, se coordinan y le cuidan. Las explicaciones teóricas sobre el calentamiento global y las cifras a diez años vista pueden esperar. La prioridad es recuperar las rutinas y reconstruir algo juntos. Por ejemplo, separando lo que se ha salvado de lo que no sirve y viendo que el vecindario también colabora.

Corres desaconseja atribuir a la naturaleza una voluntad de hacer daño: a diferencia de un ataque en una guerra, un río que se desborda no actúa contra nadie. Propone recuperar un contacto tranquilo con la naturaleza, incluso volver al mismo río y observarlo en calma, sin calificarlo como bueno o malo. Así, el entorno no queda asociado únicamente a una amenaza.

Imágenes de catástrofes y redes sociales: filtrar y acompañar

La experta defiende que los niños tengan el menor acceso posible a las redes sociales. Ver imágenes trágicas en bucle, el llamado doomscrolling, acerca tanto la catástrofe como la impotencia. Puede desembocar en ecoparálisis, un bloqueo que también afecta a los adultos.

Corres recomienda filtrar y graduar la exposición y ver la información con ellos. También aconseja preguntarles qué dudas tienen y desmontar ideas erróneas, como la de que el desastre ocurrió "porque somos malos". Tras una imagen muy trágica, propone compensarla con varias historias esperanzadoras, lo que exige que los adultos elijan con ojo crítico qué periodismo consumen.

Una revisión de 69 estudios, publicada en Nature Mental Health en 2025, identificó la exposición mediática y la percepción de inacción gubernamental como factores asociados de forma consistente con la ecoansiedad en niños y jóvenes. Los autores advierten sobre limitaciones metodológicas y el predominio de estudios del norte global.

Cinco consejos para hablar de la crisis climática en familia

1. Validar lo que sienten: frases como "entiendo que te dé miedo esta noticia" o "a mí también me preocupa" muestran que la preocupación es compartida. "Es normal que nos importe el planeta", recuerda la experta. Conviene evitar respuestas como "no pienses en eso" o "eres muy pequeño", y ajustar la explicación a su edad, dejando espacio para sus preguntas.

2. Actuar con otras personas: un huerto comunitario, un aula de sostenibilidad del barrio o las colectas de alimentos de Espigoladors permiten comprobar que hay gente implicada y que el niño no está solo ante el problema. Usar la bicicleta o separar los residuos puede explicarse desde su aporte positivo, sin cargarles de culpa: nada de "si no reciclas, se mueren los osos polares".

3. Mantener el contacto con la naturaleza: basta con un parque cercano para observar árboles, escuchar pájaros, dibujar o respirar con calma, sin grandes excursiones ni gastos. Estos ratos regulan el sistema nervioso y reducen el estrés.

4. Mostrar referentes que aportan soluciones: los niños necesitan ver a científicas, jóvenes y comunidades que restauran bosques, limpian ríos o investigan cómo mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Si los adultos no saben la respuesta, pueden investigarla juntos con materiales adecuados para su edad. Así se construye la esperanza sin ocultar la gravedad del problema.

5. Aclarar quién tiene la responsabilidad: las grandes decisiones corresponden a los adultos y las instituciones. "Los niños, por supuesto, tienen derecho a opinar e involucrarse", afirma Corres, pero el desenlace de la crisis no recae en sus hábitos individuales. Su compromiso debe dejar espacio para el juego y el disfrute cotidiano.

Ecoansiedad en la escuela: de los datos a la participación

Corres propone superar una educación ambiental limitada a la transmisión de datos sobre el desastre, un reto que implica a docentes, museos y otros espacios educativos. "El componente emocional en la educación ambiental tiene que estar ahí", sostiene. Los diarios climáticos, el arte o la filosofía para niños permiten trabajar el miedo, la tristeza o la rabia en lugar de reprimirlos. Los proyectos reales en el barrio, por su parte, permiten que los niños formulen propuestas, sean escuchados y vean cambios.

La experta advierte que las charlas alarmistas y la culpabilización individual pueden resultar contraproducentes. Pueden llevar al alumnado a desentenderse del tema e incluso a dar por válidos los discursos negacionistas, que a menudo nacen de la incomodidad de asumir la gravedad del problema.

Los patios renaturalizados, como los de los programas de refugios climáticos y transformación de patios de Barcelona, sirven para aprender cualquier disciplina y regular las emociones. Si no los hay, las salidas permiten aprender al aire libre. La investigadora plantea que "la naturaleza también sea como un coprofesor".

Para el profesorado, Corres cita las formaciones que ofrece el grupo de trabajo Salut Psicoambiental del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (del cual forma parte), los materiales de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea para entender y atender la ecoansiedad en estudiantes, y los del proyecto europeo liderado por la UOC COOLSCHOOLS sobre el uso pedagógico de los patios renaturalizados. También recomienda el recurso de la editorial Text sobre lluvias torrenciales, publicado en octubre de 2026 en El món a l'aula. Propone conversar sobre las emociones que despiertan las inundaciones y construir un pluviómetro; las familias pueden usarlo para aprender con sus hijos sin necesidad de dominar previamente todas las explicaciones científicas.

Para la experta, aprender sobre la crisis climática debe incluir oportunidades para actuar junto con otros y comprobar que las propias propuestas cuentan. Así se construye una esperanza basada en experiencias concretas de cuidado y colaboración.