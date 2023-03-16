La angustia de malentender un diagnóstico

El método más habitual utilizado por las personas sordas para facilitar la comunicación en el entorno sanitario son los sistemas de transcripción automática de voz a texto. Sin embargo, en muchas ocasiones producen errores o generan textos demasiado largos que dificultan la lectura, especialmente para los pacientes con un nivel de alfabetización sanitaria inferior. "Los sistemas pueden perder partículas negativas —la negación— o interpretarlas incorrectamente. Esto puede generar ansiedad innecesaria o malentendidos graves", explica la investigadora, que ha sufrido personalmente las graves implicaciones de no entender un diagnóstico médico. "Tuve un susto por un posible cáncer. El médico dijo 'la prueba no indica cáncer', y la transcripción mostró 'la prueba indica cáncer'. Afortunadamente, la masa era benigna, pero tuve que exigir al profesional que me dejara leer los resultados del laboratorio de patología. Yo tengo conocimientos médicos, pero muchos pacientes no podrían hacerlo", explica.

Su caso es uno de muchos en el ámbito de la comunicación sanitaria para personas con pérdida auditiva en el que pueden darse malentendidos críticos: entender "es necesario operar", cuando el médico dice "no es necesario operar", o confundir términos como amoxilina en lugar de amoxicilina o vibración auricular en lugar de fibrilación auricular, a causa de transcripciones erróneas.

El resultado del trabajo de la investigadora se materializará en guías para los profesionales sanitarios y los equipos técnicos, que serán de acceso abierto y estarán disponibles en español, catalán e inglés. Previamente, habrán sido validadas por personas sordas, personas con pérdida auditiva y hablantes no nativos. El objetivo principal es reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en estos colectivos.

Barreras más allá del ámbito sanitario

En su vida profesional, la investigadora, traductora de formación, ha tenido que superar numerosos obstáculos: desde tener dificultades para encontrar trabajo hasta recibir un sueldo inferior al de sus compañeros con el mismo cargo por el hecho de tener pérdida auditiva. A pesar de sus excelentes resultados académicos, ha tenido dificultades importantes para encontrar salidas profesionales, especialmente, explica, en los Estados Unidos, su país de origen.

"A menudo, las medidas de accesibilidad que permitirían aprovechar plenamente las capacidades de una persona sorda se perciben como un gasto innecesario, en lugar de como una inversión inteligente", asegura. "Mi lema es: '¿Cómo puedo ayudar?'. Me di cuenta de que este proyecto beneficiaría a diferentes sectores de la población, más allá de la comunidad sorda, de la que formo parte. Este fue el factor decisivo para llevarlo a cabo", dice.

Mejorar la comunicación en entornos delicados

La investigación de Hochberg se alinea con la misión de GRIAL (del centro UOC-TRÀNSIC) de utilizar la lingüística aplicada para mejorar la comunicación en entornos delicados y para las personas de colectivos vulnerables. Albert Morales, investigador del grupo y profesor de los Estudios de Artes y Humanidades, destaca que la ayuda de la ONCE —una de las cuatro únicas becas posdoctorales otorgadas en toda España— es un reconocimiento "al compromiso del grupo y de la UOC con una investigación que tiene una aplicación social real y es transformadora". "La ciencia solo es excelente si es plenamente inclusiva y diversa", afirma.

La investigación de Hochberg será fundamental para transformar y hacer más accesibles algunos rasgos de la comunicación sanitaria especializada y la terminología médica compleja. "Esto no solo garantiza el derecho a la información de los colectivos vulnerables, como las personas sordas o extranjeras, sino que también fomenta la autonomía real y segura en un entorno tan crítico como el sanitario", asegura Morales. El uso de la transcripción en tiempo real y la aplicación de estrategias de lenguaje claro (plain language) son una línea prioritaria para el grupo GRIAL, que ha impulsado proyectos, o ha colaborado en ellos, para simplificar trámites administrativos, mejorar la accesibilidad a las redes sociales o analizar la comunicación sanitaria en lengua de signos.

"Esta financiación es un gran trampolín para traducir la investigación académica en transferencia directa a la sociedad. Nos impulsa a consolidar la universidad como un referente en el uso de la inteligencia artificial, la lingüística aplicada y el procesamiento del lenguaje natural con fines sociales", dice Morales.

Esta investigación se incluye dentro de las misiones estratégicas de la UOC sobre salud y bienestar planetario y sobre tecnología y ética humana, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 10, reducción de las desigualdades.