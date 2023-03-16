Comunicación entre médicos y pacientes sordos: cuando la salud está en juegoUna investigación de la Universitat Oberta de Catalunya mejorará la comunicación entre el personal médico y los pacientes con pérdida auditiva o pocos conocimientos de la lengua
Una mala comprensión de un diagnóstico o de un tratamiento puede causar morbilidad y mortalidad en estos colectivos
El proyecto, que llevará a cabo una investigadora con pérdida auditiva, ha recibido financiación de la ONCE
La comunicación entre médico y paciente es fundamental para garantizar una buena atención médica y para asegurar que el paciente esté informado y se empodere para mejorar su salud. Las organizaciones sanitarias ya llevan tiempo formando a los profesionales en habilidades comunicativas, pero existen algunos sectores de la población para los que esta comunicación es un reto importante, como las personas con pérdida auditiva o con conocimientos limitados de la lengua local. Una mala comunicación puede tener consecuencias serias, que van desde errores a la hora de tomar la medicación hasta casos de mortalidad de los pacientes.
La investigadora Amy Dara Hochberg, del grupo GRIAL (Grupo de Investigación Interuniversitario en Lingüística Aplicada) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se ha propuesto conseguir que la información médica sea comprensible para las personas sordas y para los pacientes extranjeros que no dominen la lengua propia. Hochberg, que sufre una pérdida auditiva profunda, ha conseguido la financiación de la beca ONCE Investiga para desarrollar el proyecto Accesibilidad textual en la comunicación sanitaria multilingüe: transcripción en tiempo real y estrategias de lenguaje claro para una comunicación inclusiva.
El objetivo de la investigación es la elaboración de guías para los profesionales sanitarios y de un marco práctico de accesibilidad textual para ayudar a los pacientes con dificultades de comprensión de la lengua oral a mejorar la comprensión en el ámbito de la sanidad.
“Una mala comunicación en el ámbito sanitario puede tener consecuencias graves, incluso de vida o muerte.”
La angustia de malentender un diagnóstico
El método más habitual utilizado por las personas sordas para facilitar la comunicación en el entorno sanitario son los sistemas de transcripción automática de voz a texto. Sin embargo, en muchas ocasiones producen errores o generan textos demasiado largos que dificultan la lectura, especialmente para los pacientes con un nivel de alfabetización sanitaria inferior. "Los sistemas pueden perder partículas negativas —la negación— o interpretarlas incorrectamente. Esto puede generar ansiedad innecesaria o malentendidos graves", explica la investigadora, que ha sufrido personalmente las graves implicaciones de no entender un diagnóstico médico. "Tuve un susto por un posible cáncer. El médico dijo 'la prueba no indica cáncer', y la transcripción mostró 'la prueba indica cáncer'. Afortunadamente, la masa era benigna, pero tuve que exigir al profesional que me dejara leer los resultados del laboratorio de patología. Yo tengo conocimientos médicos, pero muchos pacientes no podrían hacerlo", explica.
Su caso es uno de muchos en el ámbito de la comunicación sanitaria para personas con pérdida auditiva en el que pueden darse malentendidos críticos: entender "es necesario operar", cuando el médico dice "no es necesario operar", o confundir términos como amoxilina en lugar de amoxicilina o vibración auricular en lugar de fibrilación auricular, a causa de transcripciones erróneas.
El resultado del trabajo de la investigadora se materializará en guías para los profesionales sanitarios y los equipos técnicos, que serán de acceso abierto y estarán disponibles en español, catalán e inglés. Previamente, habrán sido validadas por personas sordas, personas con pérdida auditiva y hablantes no nativos. El objetivo principal es reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en estos colectivos.
Barreras más allá del ámbito sanitario
En su vida profesional, la investigadora, traductora de formación, ha tenido que superar numerosos obstáculos: desde tener dificultades para encontrar trabajo hasta recibir un sueldo inferior al de sus compañeros con el mismo cargo por el hecho de tener pérdida auditiva. A pesar de sus excelentes resultados académicos, ha tenido dificultades importantes para encontrar salidas profesionales, especialmente, explica, en los Estados Unidos, su país de origen.
"A menudo, las medidas de accesibilidad que permitirían aprovechar plenamente las capacidades de una persona sorda se perciben como un gasto innecesario, en lugar de como una inversión inteligente", asegura. "Mi lema es: '¿Cómo puedo ayudar?'. Me di cuenta de que este proyecto beneficiaría a diferentes sectores de la población, más allá de la comunidad sorda, de la que formo parte. Este fue el factor decisivo para llevarlo a cabo", dice.
Mejorar la comunicación en entornos delicados
La investigación de Hochberg se alinea con la misión de GRIAL (del centro UOC-TRÀNSIC) de utilizar la lingüística aplicada para mejorar la comunicación en entornos delicados y para las personas de colectivos vulnerables. Albert Morales, investigador del grupo y profesor de los Estudios de Artes y Humanidades, destaca que la ayuda de la ONCE —una de las cuatro únicas becas posdoctorales otorgadas en toda España— es un reconocimiento "al compromiso del grupo y de la UOC con una investigación que tiene una aplicación social real y es transformadora". "La ciencia solo es excelente si es plenamente inclusiva y diversa", afirma.
La investigación de Hochberg será fundamental para transformar y hacer más accesibles algunos rasgos de la comunicación sanitaria especializada y la terminología médica compleja. "Esto no solo garantiza el derecho a la información de los colectivos vulnerables, como las personas sordas o extranjeras, sino que también fomenta la autonomía real y segura en un entorno tan crítico como el sanitario", asegura Morales. El uso de la transcripción en tiempo real y la aplicación de estrategias de lenguaje claro (plain language) son una línea prioritaria para el grupo GRIAL, que ha impulsado proyectos, o ha colaborado en ellos, para simplificar trámites administrativos, mejorar la accesibilidad a las redes sociales o analizar la comunicación sanitaria en lengua de signos.
"Esta financiación es un gran trampolín para traducir la investigación académica en transferencia directa a la sociedad. Nos impulsa a consolidar la universidad como un referente en el uso de la inteligencia artificial, la lingüística aplicada y el procesamiento del lenguaje natural con fines sociales", dice Morales.
Esta investigación se incluye dentro de las misiones estratégicas de la UOC sobre salud y bienestar planetario y sobre tecnología y ética humana, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 10, reducción de las desigualdades.
Proyecto de referencia:
Accesibilidad textual en la comunicación sanitaria multilingüe: transcripción en tiempo real y estrategias de lenguaje claro para una comunicación inclusiva. Financiado por la Fundación ONCE (ONCE Investiga) con 30.000 euros. Duración: febrero de 2026 - febrero de 2027.
Investigación con impacto y vocación transformadora
En la UOC entendemos la investigación como una herramienta estratégica para avanzar hacia una sociedad de futuro más crítica, responsable e inconformista. Desde esta visión, desarrollamos una investigación aplicada, interdisciplinaria y conectada con los grandes retos sociales, tecnológicos y educativos.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y los más de 50 grupos de investigación de la UOC trabajan alrededor de cinco unidades de investigación centradas en cinco misiones: educación a lo largo de la vida, tecnología ética y humana, transición digital y sostenibilidad, cultura para una sociedad crítica, y salud digital y bienestar planetario.
Además, la universidad impulsa la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Más información: https://www.uoc.edu/es/investigacion