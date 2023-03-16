Detrás de cada título, una historia: la UOC celebra en Madrid la graduación de más de 400 estudiantesLa universidad celebrará el 12 de diciembre en Barcelona los próximos actos de graduación
“Terminar la carrera mientras tenía un trabajo de jornada completa ha sido duro, pero gratificante”, explica Carla González, graduada en Comunicación. “Volver a estudiar no ha sido fácil, ha habido momentos difíciles, pero hoy estoy muy feliz de haberlo conseguido”, cuenta Camila Kowalczy, del máster de Innovación y Transformación de Empresa”. “Me siento orgullosa de mí misma”, resume Laura Contreras al recordar el esfuerzo de compaginar los estudios con su vida personal.
Estos son los comentarios de algunos de los más de 400 estudiantes que ayer se graduaron en los dos actos celebrados por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Las celebraciones reunieron a cerca de 1.300 personas, entre graduados, familiares y acompañantes, tanto de forma presencial como en línia.
Una historia diferente detrás de cada birrete
Profesionales que buscaban impulsar su carrera, personas que decidieron reinventarse tras décadas de experiencia laboral, estudiantes que compaginaron los estudios con el trabajo y la crianza de sus hijos, o graduados que encontraron en la formación en línea una oportunidad para seguir aprendiendo.
Una de esas historias es la de Marta Acosta, quien conoce bien el esfuerzo que hay detrás de un título. Ha completado el grado de Administración y Dirección de Empresas trabajando y siendo madre. «Conciliar el trabajo, la familia y los estudios no ha sido fácil. Ha supuesto muchos sacrificios, madrugar y acostarse tarde», recuerda. Marta llegó incluso a defender su trabajo final de grado estando embarazada y reconoce que el apoyo de su marido fue fundamental para poder completar sus estudios.
Juan Carlos Gallego, graduado del máster de Salud Digital, vivió la experiencia de una forma poco habitual: estudiando el mismo programa que su hija. Farmacéutico de formación, encontró en este ámbito una manera de actualizar sus conocimientos; ella, enfermera, buscaba seguir avanzando en su trayectoria académica. Lo que empezó con una recomendación acabó convirtiéndose en una competición familiar amistosa por las notas: “Hemos competido pero nos hemos ayudado el uno al otro”, explica.
Y para Carla González, el grado de Comunicación no es solo una meta alcanzada después de compaginar años de estudio con un empleo a jornada completa. Es también el impulso de una iniciativa propia: El Sustómetro, un proyecto online sobre cine de terror que desarrolla en las redes sociales. “Ha sido muy gratificante porque han sido muchos trabajos muy prácticos, sobre todo este último año con el TFG”, explica. Ahora trata de aplicar los conocimientos adquiridos a esa iniciativa.
Lo que una inteligencia artificial no puede contar
Las historias personales también fueron el hilo conductor del discurso de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, que se preguntó cómo expresar el orgullo de una graduación de una manera que no pudiera reproducir una inteligencia artificial. Un algoritmo, señaló, podría enumerar los datos: 13.420 graduados y graduadas entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, repartidos entre grados, másteres y otras titulaciones. Pero no conoce lo que hay detrás de cada título.
“La IA procesa datos, pero desconoce vuestros empeños, vuestras ilusiones, vuestras alegrías”, afirmó Fitó. Tampoco conoce, añadió, las horas robadas al sueño, las renuncias ni “el alivio profundo y compartido al entregar la última PEC”. La rectora evocó la perseverancia de Neus Vidales, que pasó de trabajar como barrendera a acceder a la universidad mientras trabajaba y criaba a tres hijos, y hoy se gradúa en Comunicación, además de finalizar un máster. También recordó a José María Diez Cervantes, doctor en Ciencias Biológicas que decidió estudiar Humanidades a los 52 años para sumar una mirada humanística a su trayectoria profesional.
La comunidad UOC: estudiantes, familias y profesorado
En las celebraciones de Madrid, los protagonistas no fueron solo quienes recibían un título, también las personas que los habían acompañado. Las intervenciones espontáneas dejaron momentos muy emotivos: una pareja contó que había tenido un hijo mientras ambos estudiaban y que ese día se graduaban los dos; una niña expresó su orgullo por su padre, que recibía su título, y dijo que de mayor quería ser como él; y unos padres tomaron la palabra para expresar el orgullo que sentían por su hijo y darle las gracias.
También hubo palabras de orgullo entre hermanas. Jackelin recordó que a Erlinda Fernandez le dijeron cuando tenía 15 años que no valía para estudiar. Hoy, según relató, tiene tres carreras. «Estoy muy orgullosa», expresó Jackelin.
Daniel Cotillas, graduado del máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos, habló de su voluntad de seguir aprendiendo y de acercar la filosofía a la vida cotidiana. Desde su vínculo con el barrio madrileño de Aluche, evocó proyectos para reflexionar sobre cómo construir una vida mejor en el barrio. «El máster me ha servido para seguir pensando», señaló.
También hubo espacio para quienes siguieron las celebraciones desde lejos. En una conexión en directo con la sede la UOC en Colombia, conducida por la periodista Angélica Pérez, Juan Martín Rocha, graduado del Máster Universitario en Ciudad y Urbanismo, compartió su emoción por haber alcanzado la meta. Describió su paso por la UOC como un camino exigente, lleno de motivación y perseverancia, y agradeció poder sentirse parte de la comunidad universitaria pese a la distancia.
Son escenas que explican por qué las graduaciones fueron mucho más que una entrega de diplomes y lanzamiento de birretes. Entre los aplausos y los agradecimientos se recordó el papel de las familias, las amistades, el profesorado y los compañeros. La propia rectora lo resumió así: “Los grandes viajes de aprendizaje son siempre personales, nunca son individuales”.
Las celebraciones dejaron también una invitación a mirar hacia lo que viene, siempre, con el lema de este año de fondo Abiertos al futuro. “Hoy cerráis una etapa académica. Y graduarse es abrir una nueva puerta”, recordó Fitó, que animó a los nuevos graduados a mantener su vínculo con la universidad como alumni y a contribuir, con sus conocimientos y experiencias, a construir el futuro.