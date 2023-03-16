“Terminar la carrera mientras tenía un trabajo de jornada completa ha sido duro, pero gratificante”, explica Carla González, graduada en Comunicación. “Volver a estudiar no ha sido fácil, ha habido momentos difíciles, pero hoy estoy muy feliz de haberlo conseguido”, cuenta Camila Kowalczy, del máster de Innovación y Transformación de Empresa”. “Me siento orgullosa de mí misma”, resume Laura Contreras al recordar el esfuerzo de compaginar los estudios con su vida personal.

Estos son los comentarios de algunos de los más de 400 estudiantes que ayer se graduaron en los dos actos celebrados por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid. Las celebraciones reunieron a cerca de 1.300 personas, entre graduados, familiares y acompañantes, tanto de forma presencial como en línia.

Una historia diferente detrás de cada birrete

Profesionales que buscaban impulsar su carrera, personas que decidieron reinventarse tras décadas de experiencia laboral, estudiantes que compaginaron los estudios con el trabajo y la crianza de sus hijos, o graduados que encontraron en la formación en línea una oportunidad para seguir aprendiendo.

Una de esas historias es la de Marta Acosta, quien conoce bien el esfuerzo que hay detrás de un título. Ha completado el grado de Administración y Dirección de Empresas trabajando y siendo madre. «Conciliar el trabajo, la familia y los estudios no ha sido fácil. Ha supuesto muchos sacrificios, madrugar y acostarse tarde», recuerda. Marta llegó incluso a defender su trabajo final de grado estando embarazada y reconoce que el apoyo de su marido fue fundamental para poder completar sus estudios.

Juan Carlos Gallego, graduado del máster de Salud Digital, vivió la experiencia de una forma poco habitual: estudiando el mismo programa que su hija. Farmacéutico de formación, encontró en este ámbito una manera de actualizar sus conocimientos; ella, enfermera, buscaba seguir avanzando en su trayectoria académica. Lo que empezó con una recomendación acabó convirtiéndose en una competición familiar amistosa por las notas: “Hemos competido pero nos hemos ayudado el uno al otro”, explica.

Y para Carla González, el grado de Comunicación no es solo una meta alcanzada después de compaginar años de estudio con un empleo a jornada completa. Es también el impulso de una iniciativa propia: El Sustómetro, un proyecto online sobre cine de terror que desarrolla en las redes sociales. “Ha sido muy gratificante porque han sido muchos trabajos muy prácticos, sobre todo este último año con el TFG”, explica. Ahora trata de aplicar los conocimientos adquiridos a esa iniciativa.