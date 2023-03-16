Nueve de cada diez graduados de la UOC trabaja

Nueve de cada diez graduados de la UOC trabajaEl 88,8 % de las personas tituladas de grado de la UOC en 2026 trabajan, un porcentaje que asciende al 94,4 % en los másteres y llega al 100 % entre los doctores y doctoras encuestados, según un estudio de AQU Catalunya
Conoce a uno de los alumnis recientes, que ha estudiado un grado desde el camión
Los resultados de la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios elaborada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya) 2026 confirman que la inmensa mayoría de las personas tituladas de la UOC encuentran trabajo en un periodo de unos tres años después de finalizar los estudios: el 88,8 % en el caso de los grados, el 94,4 % en los másteres y el 100 % entre los doctores y doctoras encuestados. Actualmente, la cifra de alumnis de la UOC es de 140.600 graduados y graduadas; y los más recientes, los 13.400 que acabaron los estudios el curso pasado, serán los protagonistas de los próximos actos de graduación, que se celebrarán en Madrid el 12 de noviembre y en Barcelona el 12 de diciembre.
Hablamos de cifras muy altas, pero que incluyen a personas con historias únicas. Es el caso de Rubén Pérez Cabas, alumni del grado de Lengua y Literatura Catalanas y uno de los protagonistas del acto de graduación de Barcelona, al cual asistirá para celebrar su título. Camionero de profesión, se matriculó en la UOC después de ser padre. "Ganaba mucho dinero, pero solo veía a mi hijo una hora al día". Aquel punto de inflexión lo llevó a tomar una decisión laboral importante y a hacer realidad lo que siempre había querido ser: profesor de catalán.
Trabajo relacionado con los estudios
Según el estudio de AQU Catalunya, el 70 % de las personas tituladas de grado que trabajan ejercen funciones específicas de su titulación. En cuanto a los másteres, la cifra sube hasta el 84,9 %, si se tiene en cuenta tanto a quienes ejercen funciones propias del máster cursado como a quienes ejercen las de la titulación previa que exige su puesto de trabajo. Entre los doctores y doctoras, el 54,8 % ejerce funciones específicas de su titulación.
Rubén ahora está haciendo su sueño realidad, pero de más joven no tuvo el apoyo que esperaba. Recuerda a sus padres diciéndole que debía hacer algo con lo que ganara dinero, y no dedicarse a las letras. Pero él quería ser profesor de catalán. Y es curioso, porque a pesar de que Rubén nació en Cataluña, se crio íntegramente en castellano, ya que su familia es migrante, de Ceuta. Pero la vida de un pueblo del Vallès Oriental le cambió la perspectiva: "En Riells del Fai descubrí el territorio en el que vivimos, la gente hablaba en catalán; la toponimia de las montañas, los bosques y las pozas era en catalán; los nombres de las masías abandonadas en los Cingles de Bertí y los documentos que encontraba sobre ellas eran en catalán. Y así fue que, con el paso de los años, el territorio me atrapó", explica. De hecho, su trabajo final de grado trata esta temática.
“Mediante el Bluetooth del camión, no solo escuché la gran mayoría de los recursos de aprendizaje, sino prácticamente todas las lecturas.”
Compaginar trabajo y estudios
¿Cómo hace un camionero con jornadas laborales de doce horas para estudiar en línea el grado de Lengua y Literatura Catalanas? Con ingenio, tecnología y mucha voluntad. "Descubrí una aplicación que me leía en voz alta cualquier documento. Así, mediante el Bluetooth del camión, no solo escuché la gran mayoría de los recursos de aprendizaje, sino prácticamente todas las lecturas. Después, a la hora de comer, encendía el ordenador portátil dentro de la cabina del camión y avanzaba trabajo. Una vez en casa, cuando ya todo el mundo dormía, seguía trabajando hasta las doce de la noche o la una".
Esas largas jornadas laborales compaginando el grado de la UOC y las pocas horas de sueño "fueron muy duras, y no lo habría podido lograr sin la ayuda y la comprensión de mi mujer", reconoce Rubén.
Actualmente forma parte de la bolsa para ser profesor de catalán interino en secundaria y bachillerato, y al mismo tiempo estudia el máster universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la UOC. Y es que, en un futuro, quiere presentarse a las oposiciones para ser docente.
Una universidad con una alta inserción laboral
Entre las 1.485 personas tituladas de grado de la UOC encuestadas por AQU Catalunya (graduadas en los cursos 2021-2022 y 2022-2023), el 88,8 % trabajan, un 6,6 % están en paro y un 4,6 % están inactivas. En los másteres, la cifra es más alta: el 94,4 % de las 4.143 personas encuestadas trabajan. Y entre los doctores y doctoras, el 100 % de las 31 personas encuestadas tienen trabajo, a pesar de que se trata de una muestra pequeña.
En cuanto al tipo de contrato, AQU Catalunya constata que la contratación indefinida se recupera después de años de descenso. Entre las personas tituladas de grado que trabajan, el 78,3 % tienen un contrato fijo o indefinido, el 11,1 % son personal temporal y el 10,1 % trabajan como autónomos. Este porcentaje de contratación indefinida había bajado de manera continuada desde el 80,3 % de 2008 hasta un mínimo del 71,8 % en 2020, y ahora aumenta de nuevo, hasta el 78,3 % actual.
En cuanto a los másteres, el 77,4 % de las personas ocupadas tienen un contrato indefinido, el 13,8 % es temporal y el 7,8 % trabaja por cuenta propia. Entre los doctores y doctoras, la contratación indefinida es algo más baja (64,5 %), con más peso de la temporalidad (25,8 %).
Este artículo recoge los datos propios de la UOC de la Encuesta de inserción laboral 2026 de AQU Catalunya, correspondientes a 1.485 personas tituladas de grado, 4.143 de máster y 31 de doctorado. La encuesta, que se repite cada tres años entre titulados de todas las universidades catalanas, reúne en esta novena edición cerca de 49.000 respuestas de personas que acabaron los estudios entre los cursos 2020 y 2023. Para una visión completa del sistema universitario catalán, puede consultarse el informe completo de AQU Catalunya.