Nueve de cada diez graduados de la UOC trabaja

Los resultados de la encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios elaborada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU Catalunya) 2026 confirman que la inmensa mayoría de las personas tituladas de la UOC encuentran trabajo en un periodo de unos tres años después de finalizar los estudios: el 88,8 % en el caso de los grados, el 94,4 % en los másteres y el 100 % entre los doctores y doctoras encuestados. Actualmente, la cifra de alumnis de la UOC es de 140.600 graduados y graduadas; y los más recientes, los 13.400 que acabaron los estudios el curso pasado, serán los protagonistas de los próximos actos de graduación, que se celebrarán en Madrid el 12 de noviembre y en Barcelona el 12 de diciembre.

Hablamos de cifras muy altas, pero que incluyen a personas con historias únicas. Es el caso de Rubén Pérez Cabas, alumni del grado de Lengua y Literatura Catalanas y uno de los protagonistas del acto de graduación de Barcelona, al cual asistirá para celebrar su título. Camionero de profesión, se matriculó en la UOC después de ser padre. "Ganaba mucho dinero, pero solo veía a mi hijo una hora al día". Aquel punto de inflexión lo llevó a tomar una decisión laboral importante y a hacer realidad lo que siempre había querido ser: profesor de catalán.

Trabajo relacionado con los estudios

Según el estudio de AQU Catalunya, el 70 % de las personas tituladas de grado que trabajan ejercen funciones específicas de su titulación. En cuanto a los másteres, la cifra sube hasta el 84,9 %, si se tiene en cuenta tanto a quienes ejercen funciones propias del máster cursado como a quienes ejercen las de la titulación previa que exige su puesto de trabajo. Entre los doctores y doctoras, el 54,8 % ejerce funciones específicas de su titulación.

Rubén ahora está haciendo su sueño realidad, pero de más joven no tuvo el apoyo que esperaba. Recuerda a sus padres diciéndole que debía hacer algo con lo que ganara dinero, y no dedicarse a las letras. Pero él quería ser profesor de catalán. Y es curioso, porque a pesar de que Rubén nació en Cataluña, se crio íntegramente en castellano, ya que su familia es migrante, de Ceuta. Pero la vida de un pueblo del Vallès Oriental le cambió la perspectiva: "En Riells del Fai descubrí el territorio en el que vivimos, la gente hablaba en catalán; la toponimia de las montañas, los bosques y las pozas era en catalán; los nombres de las masías abandonadas en los Cingles de Bertí y los documentos que encontraba sobre ellas eran en catalán. Y así fue que, con el paso de los años, el territorio me atrapó", explica. De hecho, su trabajo final de grado trata esta temática.