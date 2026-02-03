Máster universitario Online en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Presentación
El máster universitario online de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas apuesta por la educación a partir de contextos reales que facilita el desarrollo de las competencias clave de la profesión docente.
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La Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya es la responsable del proceso de preinscripción al máster. Cuando hayas obtenido la plaza podrás hacer la matrícula en la UOC.
El máster únicamente se puede cursar en 1 curso académico (tiempo completo) distribuido en 2 cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS, o en máximo 2 cursos académicos (tiempo parcial) distribuidos en 4 cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS.
Para este máster online no se prevé ningún tipo de convalidación, es necesario cursar todas las asignaturas.
Las prácticas son siempre presenciales en centros docentes de educación secundaria y formación profesional de Cataluña, certificados y autorizados como centros formadores de prácticas por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
La Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya es la responsable del proceso de preinscripción al máster. Cuando hayas obtenido la plaza podrás hacer la matrícula en la UOC.
El máster únicamente se puede cursar en 1 curso académico (tiempo completo) distribuido en 2 cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS, o en máximo 2 cursos académicos (tiempo parcial) distribuidos en 4 cuatrimestres, con una carga total de 60 créditos ECTS.
Para este máster online no se prevé ningún tipo de convalidación, es necesario cursar todas las asignaturas.
Las prácticas son siempre presenciales en centros docentes de educación secundaria y formación profesional de Cataluña, certificados y autorizados como centros formadores de prácticas por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.
La UOC ofrece estas 6 especialidades:
- Formación y Orientación Laboral
- Orientación Educativa
- Lengua y Literatura Catalana y Castellana
- Inglés
- Matemáticas
- Tecnología
¿Porqué estudiar el máster universitario de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñaza de Idiomas?
Formamos profesorado competente para dar respuesta a los retos educativos que plantea la educación secundaria y el bachillerato en el ámbito de la especialidad, a partir de una base teórica sólida, fundamentada en la investigación y de un conocimiento teórico y práctico de las didácticas propias del ámbito, especialmente las que incorporan el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje o la experiencia del alumnado.
Nuestro propósito es formar docentes con una actitud de mejora y actualización constantes que sean capaces, siempre desde una mirada inclusiva, de detectar necesidades y proponer mejoras e innovaciones que les den respuesta, en el ámbito de su enseñanza.
El máster a distancia apuesta metodológicamente por el aprendizaje basado en proyectos, que permite trabajar con un modelo curricular globalizado y reflexivo en situaciones próximas al contexto de aplicación profesional.
La Oficina de Acceso a la Universidad de la Generalitat de Cataluña es la responsable del proceso de preinscripción al máster de secundaria para todas las universidades catalanas que imparten alguna de sus especialidades.
Este organismo publica anualmente los requisitos de acceso a cada especialidad y realiza el reparto de plazas.
La preinscripción debéis formalizarla en el portal de acceso a la universidad dentro del periodo establecido por la correspondiente convocatoria. Se establecen titulaciones universitarias preferentes para acceder.
Más información de los requisitos y preferencias para cada especialidad
Más información sobre el proceso de preinscripción y calendario
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.