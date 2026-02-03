• Planificar y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro, potenciando procesos educativos que faciliten el desarrollo de competencias propias de las respectivas enseñanzas, teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiantado y su orientación, aprovechando el potencial de las tecnologías digitales.

• Analizar la profesión docente en la sociedad digital a través de su evolución histórica y de la realidad social de cada época.

• Seleccionar y gestionar la información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) para aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la materia de la especialización cursada.

• Reconocer la normativa y la organización institucional del sistema educativo y los modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

• Dominar los procesos de interacción y comunicación en el aula.

• Reconocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los respectivos procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al final de la titulación, el estudiante será capaz de:

Resultados de aprendizaje

Al final de la titulación, el estudiante será capaz de:

Conocimientos o contenidos

• Reconocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los respectivos procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Dominar los procesos de interacción y comunicación en el aula.

• Reconocer la normativa y la organización institucional del sistema educativo y los modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

Habilidades o destrezas

• Seleccionar y gestionar la información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) para aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la materia de la especialización cursada.

• Analizar la profesión docente en la sociedad digital a través de su evolución histórica y de la realidad social de cada época.

Competencias

• Planificar y desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro, potenciando procesos educativos que faciliten el desarrollo de competencias propias de las respectivas enseñanzas, teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiantado y su orientación, aprovechando el potencial de las tecnologías digitales.

• Evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes del centro, teniendo en cuenta los conocimientos previos del estudiantado y su orientación haciendo uso de las tecnologías digitales.

• Concretar el currículo en el centro docente a través de la realización de la programación correspondiente participando en la planificación colectiva de dicho currículo.

• Diseñar y aplicar metodologías didácticas grupales e individuales teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes usando el potencial de las tecnologías.

• Diseñar e implementar espacios de aprendizaje físicos y virtuales desde una perspectiva ética en que se tiene en cuenta la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respecto de los derechos humanos, espacios que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

• Desarrollar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover la capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y para desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza y la iniciativa personales.

• Desarrollar las habilidades comunicativas y sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y abordar problemas de disciplina y conflictos en el aula.

• Diseñar e implementar actividades formales y no formales que contribuyan a integrar el centro al entorno donde esté ubicado.

• Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada con todos los profesionales implicados.

• Proponer e implementar mejoras e innovaciones educativas individualmente y en colaboración con el potencial de las tecnologías mediante procesos de evaluación y de investigación sistemáticos o teniéndolo en cuenta.

• Asesorar a las familias sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de los hijos.

• Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional.

En el caso de la especialidad de orientación educativa, la formación recibida permitirá, además:

Competencias

• Llevar a cabo evaluaciones psicopedagógicas y elaborar los informes correspondientes considerando las características psicopedagógicas del alumnado y la normativa de referencia.

• Aplicar las técnicas necesarias para asesorar adecuadamente a las familias sobre el proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

Conocimientos o contenidos

• Identificar las medidas de atención a la diversidad que son adecuadas para el asesoramiento en cada caso.

• Identificar los servicios públicos y las entidades comunitarias con que pueda colaborar el centro para mejorar la atención al alumnado.

Habilidades o destrezas

• Analizar la organización y el funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar