Màster universitari Online en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Presentació
El màster universitari online de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes aposta per l'ensenyament a partir de contextos reals que facilita el desenvolupament de les competències clau de la professió docent.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.
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L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster. Quan hagis obtingut la plaça podràs fer la matrícula a la UOC.
El màster només es pot cursar en 1 curs acadèmic (temps complet) distribuït en 2 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS, o màxim en 2 cursos acadèmics (temps parcial) distribuïts en 4 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.
Per aquest màster no es preveu cap tipus de convalidació, cal cursar totes les assignatures.
Les pràctiques són sempre presencials a centres docents d'educació secundària i formació professional de Catalunya, certificats i autoritzats com a centres formadors de pràctiques pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster. Quan hagis obtingut la plaça podràs fer la matrícula a la UOC.
El màster només es pot cursar en 1 curs acadèmic (temps complet) distribuït en 2 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS, o màxim en 2 cursos acadèmics (temps parcial) distribuïts en 4 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.
Per aquest màster no es preveu cap tipus de convalidació, cal cursar totes les assignatures.
Les pràctiques són sempre presencials a centres docents d'educació secundària i formació professional de Catalunya, certificats i autoritzats com a centres formadors de pràctiques pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La UOC ofereix aquestes 6 especialitats:
Formació i Orientació Laboral
Orientació Educativa
Llengua i Literatura Catalana i Castellana
Anglès
Matemàtiques
Tecnologia
Per què estudiar el màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes?
Formem professorat competent per donar resposta als reptes educatius que planteja l'educació secundària i el batxillerat en l'àmbit de l'especialitat escollida, a partir d'una base teòrica sòlida, fonamentada en la recerca i d'un coneixement teòric i pràctic de les didàctiques pròpies de l'àmbit, especialment les que incorporen l'ús de la tecnologia per millorar l'aprenentatge o l'experiència de l'alumnat.
El nostre propòsit és formar docents amb una actitud de millora i actualització constants que siguin capaços, sempre des d'una mirada inclusiva, de detectar necessitats i proposar millores i innovacions que hi donin resposta, en l'àmbit del seu ensenyament.
El màster a distància aposta metodològicament per l'aprenentatge basat en projectes, que permet treballar amb un model curricular globalitzat i reflexiu en situacions properes al context d'aplicació professional.
L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que n'imparteixen alguna de les especialitats.
Aquest organisme publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i fa el repartiment de places.
La preinscripció l'heu de formalitzar al portal d'accés a la universitat dins el període establert per la convocatòria corresponent. S'estableixen titulacions universitàries preferents per accedir-hi.
Més informació dels requisits i preferències per cada especialitat
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.