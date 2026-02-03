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Màster universitari Online en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Presentació

El màster universitari online de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes aposta per l'ensenyament a partir de contextos reals que facilita el desenvolupament de les competències clau de la professió docent. 
El teu màster, per menys de 2.600 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

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Més informació

 

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster. Quan hagis obtingut la plaça podràs fer la matrícula a la UOC.

El màster només es pot cursar en 1 curs acadèmic (temps complet) distribuït en 2 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS, o màxim en 2 cursos acadèmics (temps parcial) distribuïts en 4 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Per aquest màster no es preveu cap tipus de convalidació, cal cursar totes les assignatures.

Les pràctiques són sempre presencials a centres docents d'educació secundària i formació professional de Catalunya, certificats i autoritzats com a centres formadors de pràctiques pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster. Quan hagis obtingut la plaça podràs fer la matrícula a la UOC.

El màster només es pot cursar en 1 curs acadèmic (temps complet) distribuït en 2 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS, o màxim en 2 cursos acadèmics (temps parcial) distribuïts en 4 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

Per aquest màster no es preveu cap tipus de convalidació, cal cursar totes les assignatures.

Les pràctiques són sempre presencials a centres docents d'educació secundària i formació professional de Catalunya, certificats i autoritzats com a centres formadors de pràctiques pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La UOC ofereix aquestes 6 especialitats:

  • Formació i Orientació Laboral

  • Orientació Educativa

  • Llengua i Literatura Catalana i Castellana

  • Anglès

  • Matemàtiques

  • Tecnologia

Per què estudiar el màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes?

Formem professorat competent per donar resposta als reptes educatius que planteja l'educació secundària i el batxillerat en l'àmbit de l'especialitat escollida, a partir d'una base teòrica sòlida, fonamentada en la recerca i d'un coneixement teòric i pràctic de les didàctiques pròpies de l'àmbit, especialment les que incorporen l'ús de la tecnologia per millorar l'aprenentatge o l'experiència de l'alumnat.

El nostre propòsit és formar docents amb una actitud de millora i actualització constants que siguin capaços, sempre des d'una mirada inclusiva, de detectar necessitats i proposar millores i innovacions que hi donin resposta, en l'àmbit del seu ensenyament.

El màster a distància aposta metodològicament per l'aprenentatge basat en projectes, que permet treballar amb un model curricular globalitzat i reflexiu en situacions properes al context d'aplicació professional.

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que n'imparteixen alguna de les especialitats.

Aquest organisme publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i fa el repartiment de places.

La preinscripció l'heu de formalitzar al portal d'accés a la universitat dins el període establert per la convocatòria corresponent. S'estableixen titulacions universitàries preferents per accedir-hi. 

Més informació dels requisits i preferències per cada especialitat 

Més informació sobre el procés de preinscripció i calendari

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català

  • Titulació oficial

Consulta els detalls de la preinscripció

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Presentació del màster video link

Presentació del màster

Sessió informativa video link

Sessió informativa

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pla d'estudis

60
ECTS
25
ECTS
Optativa
15
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
14
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Especialitats

Especialitat d'Orientació Educativa

 

Assignatures ObligatòriesCrèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius10
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Pràctiques externes14
Treball final de màster6

 

Assignatures OptativesCrèdits
Projecte Assessorament i intervenció psicopedagògica10
Projecte Educació inclusiva i atenció a la diversitat10
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

 

 

 

Especialitat de Formació i Orientació Laboral

 

Assignatures ObligatòriesCrèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius10
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Pràctiquess externes14
Treball final de màster6

 

Assignatures OptativesCrèdits
Projecte Metodologies didàctiques de FOL10
Projecte Ensenyar i aprendre FOL10
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

 

 

 

Especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Castellana

 

Assignatures ObligatòriesCrèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius10
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Pràctiques externes14
Treball final de màster6

 

Assignatures OptativesCrèdits
Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana / Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellana5
Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura catalana / Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura castellana10
Didàctica de la llengua i la literatura catalana / Didàctica de la llengua i la literatura castellana5
Seminari de recersa educativa aplicada a la innovació5

 

Especialitat d'Anglès

 

Assignatures ObligatòriesCrèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius10
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Pràctiques externes*14
Treball final de màster*6

 

Assignatures OptativesCrèdits
Les aproximacions pedagògiques a l'ensenyament i l'aprenentage d'anglès*5
Projecte Ensenyar i aprendre anglès*10
Lingüística aplicada a la llengua anglesa*5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

* L'idioma de la docència és en anglès.

Especialitat de Matemàtiques

 

Assignatures ObligatòriesCrèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius10
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Pràctiques externes14
Treball final de màster6

 

Assignatures OptativesCrèdits
Fonaments per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques5
Projecte Ensenyar i aprendre matemàtiques10
Didàctica de les matemàtiques5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

 

Especialitat de Tecnologia

 

Assignatures ObligatòriesCrèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius10
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Pràctiques externes14
Treball final de màster6

 

Assignatures OptativesCrèdits
Ensenyament de la tecnologia: reptes i context5
Projecte Ensenyar i aprendre tecnologia10
Didàctica de la tecnologia5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

 

 

Temps complet. Planificació en 1 any (2 semestres)

Especialitat d'Orientació Educativa

Semestre 127 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Assessorament i intervenció psicopedagògica5
Projecte Educació inclusiva i atenció a la diversitat5
Pràctiques externes7

 

Semestre 233 Crèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Assessorament i intervenció psicopedagògica5
Projecte Educació inclusiva i atenció a la diversitat5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5
Treball final de màster6
Pràctiques externes7
Total60 crèdits

 

Especialitat de Formació i Orientació Laboral

Semestre 127 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Metodologies didàctiques de FOL5
Projecte Ensenyar i aprendre FOL5
Pràctiques externes7

 

Semestre 233 Crèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Metodologies didàctiques de FOL5
Projecte Ensenyar i aprendre FOL5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5
Treball final de màster6
Pràctiques externes7
Total60 crèdits

 

Especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Semestre 127 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació 5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura catalana / Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura castellana 5
Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana / Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellana5
Pràctiques externes7

 

Semestre 233 Crèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura catalana / Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura castellana5
Didàctica de la llengua i la literatura catalana / Didàctica de la llengua i la literatura castellana5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5
Treball final de màster6
Pràctiques externes7
Total60 crèdits

 

Especialitat d'Anglès

Semestre 127 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenya i aprendre anglès*5
Les aproximacions pedagògicas a l'ensenyament i l'aprenentatge d'anglès*5
Pràctiques externes*7

 

Semestre 233 Crèdits
Projcte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre anglès*5
Lingüística aplicada a la llengua anglesa*5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5
Treball final de màster*6
Pràctiques externes*7
Total60 crèdits

* L'idioma de la docència és en anglès.

 

Especialitat de Matemàtiques

Semestre 127 Crèdits
Desenvolupament, aprenentagee i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre matemàtiques5
Fonaments per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques5
Pràctiques externes7

 

Semestre 233 Crèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre matemàtiques5
Didàctica de les matemàtiques5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5
Treball final de màster6
Pràctiques externes7
Total60 crèdits

 

Especialitat de Tecnologia

Semestre 127 Crèdits
Desenvolupament, aprenentage i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre tecnologia5
Ensenyament de la tecnologia: reptes i context5
Pràctiques externes7

 

Semestre 233 Crèdits
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyar i aprendre tecnologia5
Didàctica de la tecnologia5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5
Treball final de màster6
Pràctiques externes7
Total 60 crèdits

 

 

Temp parcial. Planificació en 2 anys (4 semestres)

Especialitat d'Orientació Educativa

Semestre 115 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Assessorament i intervenció psicopedagògica5

Semestre 215 Crèdits
Projecte Assessorament i intervenció psicopedagògica5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

Semestre 312 Crèdits
Projecte Educació inclusiva i atenció a la diversitat5
Pràctiques externes - OE7
  

Semestre 418 Crèdits
Projecte Educació inclusiva i atenció a la diversitat5
Treball final de màster OE6
Pràctiques externes - OE7
Total60 crèdits

 

Especialitat de Formació i Orientació Laboral

Semestre 115 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Projecte Ensenyr i aprendre FOL5

Semestre 215 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre FOL5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

Semestre 312 Crèdits
Projecte Metodologies didàctiques de FOL5
Pràctiques externes - FOL7

Semestre 418 Crèdits
Projecte Metodologies didàctiques de FOL5
Treball final de màster FOL6
Pràctiques externes - FOL7
Total60 crèdits

 

Especialitat de Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Semestre 115 Crèdits
Desenvolupament, aprenentage i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura catalana / Contextos i recursos per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellana 5

Semestre 215 Crèdits
Didàctica de la llengua i la literatura catalana / Didàctica de la llengua i la literatura castellana 5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

Semestre 312 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura catalana / Projecte Ensenyar i aprender llengua i literatura castellana 5
Pràctiques externes - Català/Espanyol7

Semestre 418 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura catalana / Projecte Ensenyar i aprendre llengua i literatura castellana  5
Treball final de màster Català/Espanyol6
Pràctiques externes - Català/Espanyol7
Total60 crèdits

 

Especialitat d'Anglès

Semestre 115 Crèdits
Desenvolupament, aprenentage i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Les aproximacions pedagògiques a l'ensenyament i l'aprenentatge d'anglès*5

Semestre 215 Crèdits
Lingüística aplicada a la llengua anglesa*5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

Semestre 312 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre anglès*5
Pràctiques externes - Anglès*7

Semestre 418 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre anglès*5
Treball final de màster Anglès*6
Pràctiques externes - Anglès*7
Total60 crèdits

 * L'idioma de la docència és en anglès.

Especialitat de Matemàtiques

Semestre 115 Crèdits
Desenvolupament, aprenentatge i educació5
Projecte Societat, família y educació: processos i contextos educatius5
Fonaments per a l'ensenyament i l'aprenentage de les matemàtiques5

Semestre 215 Crèdits
Didàctica de les matemàtiques5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

Semestre 312 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre matemàtiques5
Pràctiques externes - Matemàtiques7

Semestre 418 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre matemàtiques5
Treball final de màster Matemàtiques6
Pràctiques externes - Matemàtiques7
Total60 crèdits

 

Especialitat de Tecnologia

Semestre 115 Crèdits
Desenvolupament, aprenentage i educació5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Ensenyament de la tecnologia: reptes i context  5

Semestre 215 Crèdits
Didàctica de la tecnologia5
Projecte Societat, família i educació: processos i contextos educatius5
Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació5

Semestre 312 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre tecnologia 5
Pràctiques externes - Tecnologia7

Semestre 418 Crèdits
Projecte Ensenyar i aprendre tecnologia5
Treball final de màster Tecnologia6
Pràctiques externes - Tecnologia7
Total60 crèdits

 

Càrrega lectiva

Per superar aquest màster online cal haver cursat i superat 60 crèdits ECTS:

Crèdits obligatoris: 15 crèdits

Crèdits optatius: 25 crèdits (ja marcats per l'especialitat escollida)

Pràctiques externes: 14 crèdits

TFM: 6 crèdits

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Obligatòria

Durada

14 crèdits ECTS, que equivalen a 350* hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars en un centre formador d'educació secundària.

*250 hores d'activitat presencial en un centre educatiu + 100 hores de treball a l'aula virtual.

Modalitat/s

Presencial. En la major part dels centres educatius les pràctiques es realitzen en horari de matí.

Requisits

Per a la modalitat a temps complet, les pràctiques comencen en el primer semestre docent.

Acompanyament

Les pràctiques seran tutoritzades i avaluades per un docent de l'àmbit corresponent, reconegut com a persona mentora de pràctiques del centre formador, i per un docent col·laborador de la universitat.

La persona mentora del centre guiarà i supervisarà l'exercici de l'estudiant al llarg de les tres fases del pràcticum:

Pràctiques


Tipologia de l'assignatura

Obligatòria

Durada

14 crèdits ECTS, que equivalen a 350* hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars en un centre formador d'educació secundària.

*250 hores d'activitat presencial en un centre educatiu + 100 hores de treball a l'aula virtual.

Modalitat/s

Presencial. En la major part dels centres educatius les pràctiques es realitzen en horari de matí.

Requisits

Per a la modalitat a temps complet, les pràctiques comencen en el primer semestre docent.

Acompanyament

Les pràctiques seran tutoritzades i avaluades per un docent de l'àmbit corresponent, reconegut com a persona mentora de pràctiques del centre formador, i per un docent col·laborador de la universitat.

La persona mentora del centre guiarà i supervisarà l'exercici de l'estudiant al llarg de les tres fases del pràcticum: fase d'observació, fase d'intervenció acompanyada i fase d'intervenció autònoma.

El docent de la universitat farà el seguiment de les pràctiques de l'estudiant en coordinació amb la persona mentora del centre i vetllarà perquè la teoria i la pràctica, l'acció i la reflexió es complementin mútuament mitjançant les activitats d'avaluació contínua de l'aula virtual, on l'estudiant analitzarà la seva activitat al centre, relacionant-la amb les competències corresponents de l'especialització.

Empreses col·laboradores

Les pràctiques es duran a terme en centres docents d'educació secundària i formació professional de Catalunya, certificats i autoritzats com a centres formadors de pràctiques pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

NOTA IMPORTANT

En relació amb els centres de pràctiques i en vista del caràcter voluntari en l'admissió d'estudiants per part dels centres, la UOC no pot garantir una plaça de proximitat per a tots els estudiants.

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual. El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

Llegeix el document de preguntes freqüents sobre el Pràcticum

Consulta l'adaptació de pràctiques per a estudiants que treballen a centres educatius

Treball final

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el treball final té 6 crèdits ECTS

El treball final de màster consisteix en el desenvolupament d'una recerca relacionada amb un aspecte específic de millora o innovació en l'àmbit del centre educatiu o de l'aula. L'objectiu fonamental del TFM és que l'estudiantat integri els coneixements adquirits i posi en pràctica les competències vinculades amb la recerca amb l'objectiu de millorar les pràctiques educatives a partir d'un tema o problema identificat en el període de pràctiques. Per poder matricular-se del TFM s'ha d'haver superat les assignatures de primer semestre (en cas que el màster es faci a temps complet), o de primer, segon i tercer semestre (si es fa a temps parcial), i només tenir pendents les assignatures anuals de què s'ha fet matrícula i les semestrals que finalitzen en el darrer semestre (segon semestre si és a temps complet, i quart semestre si és a temps parcial).

Treball final


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el treball final té 6 crèdits ECTS

El treball final de màster consisteix en el desenvolupament d'una recerca relacionada amb un aspecte específic de millora o innovació en l'àmbit del centre educatiu o de l'aula. L'objectiu fonamental del TFM és que l'estudiantat integri els coneixements adquirits i posi en pràctica les competències vinculades amb la recerca amb l'objectiu de millorar les pràctiques educatives a partir d'un tema o problema identificat en el període de pràctiques. Per poder matricular-se del TFM s'ha d'haver superat les assignatures de primer semestre (en cas que el màster es faci a temps complet), o de primer, segon i tercer semestre (si es fa a temps parcial), i només tenir pendents les assignatures anuals de què s'ha fet matrícula i les semestrals que finalitzen en el darrer semestre (segon semestre si és a temps complet, i quart semestre si és a temps parcial). 

El treball final és un treball individual i en casos justificats pot arribar a ser en parelles d'acord amb els requeriments que s'exposen en el pla docent de l'assignatura. El treball es desenvolupa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat de fer el seguiment del projecte, d'orientar l'estudiant, i d'assessorar-lo en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

Per elaborar el TFM l'estudiant tindrà el suport del Seminari de recerca educativa aplicada a la innovació, en què se li facilitaran les estratègies per elaborar la formulació del problema, els objectius de la recerca, la definició de la metodologia i del treball de camp, l'anàlisi i la presentació de resultats.

El treball final conclou amb una defensa pública davant d'una comissió d'avaluació integrada per tres membres, que són la persona que ha tutoritzat el treball, un professor propi o professora pròpia de la universitat i un tercer membre que és un mentor o mentora del centre de pràctiques. La defensa té dues fases: una primera d'exposició oral asíncrona i pública, i una segona de formulació de preguntes per part de la comissió d'avaluació de forma síncrona a les quals l'alumnat ha de donar resposta. 

La nota final del treball es calcula prenent en consideració els elements següents: 

a. El procés d'elaboració.

b. La memòria o producte final.

c. La presentació i defensa del TFM.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El màster universitari a distància de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té una durada mínima estimada d'1 any acadèmic (temps complet) distribuït en 2 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS, i una durada màxima de 2 anys acadèmics (temps parcial) distribuïts en 4 quadrimestres, amb una càrrega total de 60 crèdits ECTS.

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari i cicle formatiu de grau superior pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en educació
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de l'educació: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en l'educació i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

Per a aquest màster no s'estableix cap tipus de reconeixement.

Avaluació d'estudis previs

No es preveuen.

Reconeixement academic de l'experiència profesisional

No es preveuen.

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Professorat

Direcció d'estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Sortides professionals

Sortides professionals

El màster s'adreça a persones amb titulació universitària que volen exercir la docència en els àmbits següents:
  • Educació secundària obligatòria i batxillerat

  • Formació professional.

  • Ensenyament d'idiomes

Objectius

L'objectiu d'aquest màster de professorat és formar docents capaços de donar resposta als reptes educatius que planteja l'educació secundària i el batxillerat en l'àmbit de l'especialitat.

El programa té com a objectiu fonamental desenvolupar professionals compromesos, capaços de reflexionar de manera crítica sobre els seus aprenentatges, la seva pràctica docent i de detectar oportunitats de millora. Els graduats de les diferents especialitats, a través de la competència d'autoregulació, mantindran una actitud de millora i actualització constant, des d'una perspectiva global i basada en la recerca, tant de l'àmbit com de les estratègies i les metodologies per a l'ensenyament i l'aprenentatge. Així mateix, seran capaços, sempre des d'una mirada inclusiva, de detectar necessitats i de proposar millores i innovacions que hi donin resposta, en l'àmbit del seu ensenyament i fent un ús intensiu de la tecnologia, i de proposar sistemes d'avaluació d'aquestes millores o innovacions que permetin la presa de decisions basades en l'evidència.

Objectius


L'objectiu d'aquest màster de professorat és formar docents capaços de donar resposta als reptes educatius que planteja l'educació secundària i el batxillerat en l'àmbit de l'especialitat.

El programa té com a objectiu fonamental desenvolupar professionals compromesos, capaços de reflexionar de manera crítica sobre els seus aprenentatges, la seva pràctica docent i de detectar oportunitats de millora. Els graduats de les diferents especialitats, a través de la competència d'autoregulació, mantindran una actitud de millora i actualització constant, des d'una perspectiva global i basada en la recerca, tant de l'àmbit com de les estratègies i les metodologies per a l'ensenyament i l'aprenentatge. Així mateix, seran capaços, sempre des d'una mirada inclusiva, de detectar necessitats i de proposar millores i innovacions que hi donin resposta, en l'àmbit del seu ensenyament i fent un ús intensiu de la tecnologia, i de proposar sistemes d'avaluació d'aquestes millores o innovacions que permetin la presa de decisions basades en l'evidència.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster s'adreça a persones amb titulació universitària que volen exercir la docència en els àmbits següents:

  • Educació secundària obligatòria i batxillerat. 

  • Formació professional. 

  • Ensenyament d'idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Al final de la titulació, l'estudiant serà capaç de:

Coneixements o continguts

• Reconèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.

• Dominar els processos d'interacció i comunicació a l'aula.

• Reconèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i els models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.

Habilitats o destreses

• Seleccionar i gestionar la informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia) per aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en la matèria de l'especialització cursada.

• Analitzar la professió docent en la societat digital a través de la seva evolució històrica i de la realitat social de cada època.

Competències

• Planificar i desenvolupar el procés d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre, potenciant processos educatius que facilitin el desenvolupament de competències pròpies dels ensenyaments respectius, tenint en compte els coneixements previs de l'estudiantat i la seva orientació, aprofitant el potencial de les tecnologies digitals.

Resultats d'aprenentatge


Al final de la titulació, l'estudiant serà capaç de:

Coneixements o continguts

• Reconèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.

• Dominar els processos d'interacció i comunicació a l'aula.

• Reconèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i els models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.

Habilitats o destreses

• Seleccionar i gestionar la informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia) per aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en la matèria de l'especialització cursada.

• Analitzar la professió docent en la societat digital a través de la seva evolució històrica i de la realitat social de cada època.

Competències

• Planificar i desenvolupar el procés d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre, potenciant processos educatius que facilitin el desenvolupament de competències pròpies dels ensenyaments respectius, tenint en compte els coneixements previs de l'estudiantat i la seva orientació, aprofitant el potencial de les tecnologies digitals.

• Avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents del centre, tenint en compte els coneixements previs de l'estudiantat i la seva orientació fent ús de les tecnologies digitals.

• Concretar el currículum al centre docent a través de la realització de la programació corresponent participant en la planificació col·lectiva d'aquest currículum.

• Dissenyar i aplicar metodologies didàctiques grupals i individuals tenint en compte la diversitat dels estudiants fent servir el potencial de les tecnologies.

• Dissenyar i implementar espais d'aprenentatge físics i virtuals des d'una perspectiva ètica en què es té en compte l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans, espais que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

• Desenvolupar estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure'n la capacitat per aprendre per si mateix i amb altres, i per desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personals.

• Desenvolupar les habilitats comunicatives i socials necessàries per fomentar l'aprenentatge i abordar problemes de disciplina i conflictes a l'aula.

• Dissenyar i implementar activitats formals i no formals que contribueixin a integrar el centre a l'entorn on estigui ubicat.

• Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera

col·laborativa i coordinada amb tots els professionals implicats.

• Proposar i implementar millores i innovacions educatives individualment i en col·laboració amb el potencial de les tecnologies mitjançant processos d'avaluació i de recerca sistemàtics o tenint-lo en compte.

• Assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels fills.

• Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

En el cas de l'especialitat d'orientació educativa, la formació rebuda permetrà, a més:

Competències

• Portar a terme avaluacions psicopedagògiques i elaborar els informes corresponents considerant les característiques psicopedagògiques de l'alumnat i la normativa de referència.

• Aplicar les tècniques necessàries per assessorar adequadament les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills.

Coneixements o continguts

• Identificar les mesures d'atenció a la diversitat que són adequades per a l'assessorament en cada cas.

• Identificar els serveis públics i les entitats comunitàries amb què pugui col·laborar el centre per millorar l'atenció a l'alumnat.

Habilitats o destreses

• Analitzar l'organització i el funcionament del centre per coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Requisits d'accés

Perfil d'ingrés recomanat

L'Oficina d'Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya és la responsable del procés de preinscripció al màster de secundària per a totes les universitats catalanes que n'imparteixen alguna de les especialitats.

Aquest organisme publica anualment els requisits d'accés a cada especialitat i fa el repartiment de places.

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
20,42 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
4,08 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.600,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)3.860 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.370 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

El teu màster, per menys de 2.600€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

Descomptes

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80% del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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