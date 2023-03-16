Nou de cada deu graduats de la UOC treballa

Nou de cada deu graduats de la UOC treballaEl 88,8 % de les persones titulades de grau de la UOC el 2026 treballen, un percentatge que puja al 94,4 % en els màsters i arriba al 100 % entre els doctors i doctores enquestats, segons un estudi d'AQU Catalunya
Coneix un dels alumnis recents, que ha estudiat un grau des del camió
Els resultats de l'enquesta d'inserció laboral dels titulats universitaris elaborada per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) 2026 confirmen que la immensa majoria de les persones titulades de la UOC troben feina dins d'un període d'uns tres anys després d'acabar els estudis: el 88,8 % en el cas dels graus, el 94,4 % en els màsters i el 100 % entre els doctors i doctores enquestats. Actualment, la xifra d'alumnis de la UOC és de 140.600 graduats i graduades; i els més recents, els 13.400 que van acabar els estudis el curs passat, seran els protagonistes dels pròxims actes de graduació, que se celebraran a Madrid el 12 de novembre i a Barcelona el 12 de desembre.
Parlem de xifres molt altes, però en formen part persones amb històries úniques. És el cas de Rubén Pérez Cabas, alumni del grau de Llengua i Literatura Catalanes i un dels protagonistes de l'acte de graduació de Barcelona, al qual assistirà per celebrar el seu títol. Camioner de professió, es va matricular a la UOC després de ser pare. "Guanyava molts diners, però només veia una hora al dia el meu fill". Aquell punt d'inflexió el va dur a prendre una decisió laboral important i a fer realitat el que sempre havia volgut ser: professor de català.
Feina relacionada amb els estudis
Segons l'estudi d'AQU Catalunya, el 70 % de les persones titulades de grau que treballen exerceixen funcions específiques de la seva titulació. Pel que fa als màsters, la xifra puja fins al 84,9 % si es té en compte tant qui exerceix funcions pròpies del màster cursat com qui exerceix les de la titulació prèvia que exigeix el seu lloc de treball. Entre els doctors i doctores, el 54,8 % exerceix funcions específiques de la seva titulació.
En Rubén ara està fent el seu somni realitat, però de més jove no va tenir el suport que esperava. Recorda els seus pares dient-li que havia de fer alguna cosa amb la qual guanyés diners, i no pas dedicar-se a les lletres. Però ell volia ser professor de català. I és curiós, perquè tot i que en Rubén va néixer a Catalunya, es va criar íntegrament en castellà, ja que la seva família és migrant, de Ceuta. Però la vida d'un poble del Vallès Oriental li va canviar la perspectiva: "A Riells del Fai vaig descobrir el territori en el qual vivim, la gent parlava en català; la toponímia de les muntanyes, els boscos i els gorgs era en català; els noms de les masies abandonades als Cingles de Bertí i els documents que trobava eren en català. I així va ser que, amb el pas dels anys, em vaig empeltar del territori", explica. De fet, el seu treball final de grau tracta aquesta temàtica.
“Mitjançant el Bluetooth del camió, no només em vaig escoltar la gran majoria dels recursos d'aprenentatge, sinó pràcticament totes les lectures.”
Compaginar feina i estudis
Com s'ho fa un camioner amb jornades laborals de dotze hores per estudiar en línia el grau de Llengua i Literatura Catalanes? Amb enginy, tecnologia i molta voluntat. "Vaig descobrir una aplicació que em llegia en veu alta qualsevol document. Així, mitjançant el Bluetooth del camió, no només em vaig escoltar la gran majoria dels recursos d'aprenentatge, sinó pràcticament totes les lectures. Després, a l'hora de dinar, obria l'ordinador portàtil dins la cabina del camió i avançava feina. Un cop a casa, quan ja tothom dormia, continuava fent feina fins a les dotze de la nit o la una."
Aquestes llargues jornades laborals compaginant el grau de la UOC i les poques hores de son "van ser molt dures i no ho hagués pogut aconseguir sense l'ajuda i la comprensió de la meva dona", reconeix en Rubén.
Actualment forma part de la borsa per ser professor de català interí a secundària i batxillerat, alhora que estudia el màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes a la UOC. I és que, en un futur, vol presentar-se a les oposicions per ser docent.
Una universitat amb una alta inserció laboral
Entre les 1.485 persones titulades de grau de la UOC enquestades per AQU Catalunya (graduades els cursos 2021-2022 i 2022-2023), el 88,8 % treballen, un 6,6 % estan a l'atur i un 4,6 % són inactives. En els màsters, la xifra és més alta: el 94,4 % de les 4.143 persones enquestades treballen. I entre els doctors i doctores, el 100 % de les 31 persones enquestades tenen feina, tot i que es tracta d'una mostra petita.
Pel que fa al tipus de contracte, AQU Catalunya constata que la contractació indefinida es recupera després d'anys de descens. Entre les persones titulades de grau que treballen, el 78,3 % tenen un contracte fix o indefinit, l'11,1 % són personal temporal i el 10,1 % treballen com a autònoms. Aquest percentatge de contractació indefinida havia baixat de manera continuada des del 80,3 % del 2008 fins a un mínim del 71,8 % el 2020, i ara torna a pujar fins al 78,3 % actual.
Pel que fa als màsters, el 77,4 % de les persones ocupades tenen un contracte indefinit, el 13,8 % és temporal i el 7,8 % treballa per compte propi. Entre els doctors i doctores, la contractació indefinida és una mica més baixa (64,5 %), amb més pes de la temporalitat (25,8 %).
Aquest article recull les dades pròpies de la UOC de l'Enquesta d'inserció laboral 2026 d'AQU Catalunya, corresponents a 1.485 persones titulades de grau, 4.143 de màster i 31 de doctorat. L'enquesta, que es repeteix cada tres anys entre titulats de totes les universitats catalanes, ha recollit en aquesta novena edició prop de 49.000 respostes de persones que van acabar els estudis entre els cursos 2020 i 2023. Per a una visió completa del sistema universitari català, es pot consultar l'informe complet d'AQU Catalunya.