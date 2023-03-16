Begonya Pozo es poeta y profesora titular de Filología Italiana en la Universitat de València . A raíz de su investigación sobre autoras literarias, detectó que había un ocultamiento sistemático de los referentes femeninos y que hacía falta un gran esfuerzo para identificar a mujeres escritoras. Esto la llevó a acuñar, junto con Carles Padilla, el término criptoginia, que describe el borrado histórico de las mujeres en la cultura a lo largo de los siglos. Con obra traducida a varios idiomas y galardonada con varios premios —su último poemario, Cremen els noms, ha sido ganador del premio de poesía Ciutat de València Maria Beneyto —, Begonya Pozo ha participado en el acto del 25N en la UOC , dedicado a la criptoginia y la violencia simbólica que han sufrido las mujeres en la memoria literaria y cultural. En esta entrevista nos explica cómo luchar para llenar este vacío que ha intentado borrar a las mujeres de la historia pública durante siglos.

¿De dónde surge tu interés por el tema de la criptoginia y cómo se te ocurrió acuñar el término?

El término lo acuñamos Carles Padilla —profesor de Filología Clásica en la Universitat de València— y yo en 2020, precisamente porque le planteé la necesidad de encontrar un término que identificara el vacío habitual al que nos enfrentamos las investigadoras cada vez que buscamos referentes y genealogías de autoras en varios ámbitos.

Este esfuerzo constante de buscar referentes era proporcional al ocultamiento sistemático que detectábamos, puesto que las aportaciones de las mujeres en todas las disciplinas han sido infravaloradas a lo largo de los siglos. Esta violencia simbólica había sido identificada, pero no se le había dado un nombre, y, como sabemos, el nombre hace la cosa.

¿Crees que tener un término para describir esta discriminación es útil para denunciarla y luchar contra ella?

Es fundamental. Hasta ahora siempre teníamos que recurrir a las perífrasis o a lo que se había denominado como " efecto Matilda " en el ámbito científico. Realmente el menosprecio de las aportaciones de las mujeres era transversal en todas las disciplinas, no solo en las científicas. Hacía falta un término que pusiera negro sobre blanco, de forma contundente, esta ausencia, profundamente injustificada y a estas alturas insostenible.

¿Qué consecuencias tiene la criptoginia en la sociedad?

Para mí, una de las fundamentales es la perpetuación de un discurso falso en el que parece que las mujeres no hayan aportado nada importante a nuestras sociedades. Esta desaparición genera, además, un desprecio constante que no atiende las múltiples formas de mirar e incidir en la realidad desde miradas diversas. En definitiva, un discurso con un sesgo machista, monolítico y reductivo que resulta peligroso porque, precisamente, se repite como un mantra y no se cuestionan sus limitaciones.

A pesar de que hemos avanzado claramente en los derechos de las mujeres, ¿la criptoginia sigue presente con la misma fuerza que en el pasado?

La criptoginia sigue presente porque es una inercia heredada y, como todas las inercias, tiene una fuerza estructural que muchas veces no se cuestiona. Ir en contra de este mecanismo de ocultamiento para poner el foco en las aportaciones de las mujeres implica un esfuerzo y una dedicación que, muchas veces, son difíciles de conseguir, porque nuestro tiempo es limitado a la hora de preparar clases y materiales nuevos, por ejemplo.