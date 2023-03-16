"Ha habido un borrado sistemático de la obra de las mujeres en la historia y la cultura"
Begonya Pozo es poeta y profesora titular de Filología Italiana en la Universitat de València. A raíz de su investigación sobre autoras literarias, detectó que había un ocultamiento sistemático de los referentes femeninos y que hacía falta un gran esfuerzo para identificar a mujeres escritoras. Esto la llevó a acuñar, junto con Carles Padilla, el término criptoginia, que describe el borrado histórico de las mujeres en la cultura a lo largo de los siglos. Con obra traducida a varios idiomas y galardonada con varios premios —su último poemario, Cremen els noms, ha sido ganador del premio de poesía Ciutat de València Maria Beneyto—, Begonya Pozo ha participado en el acto del 25N en la UOC, dedicado a la criptoginia y la violencia simbólica que han sufrido las mujeres en la memoria literaria y cultural. En esta entrevista nos explica cómo luchar para llenar este vacío que ha intentado borrar a las mujeres de la historia pública durante siglos.
¿De dónde surge tu interés por el tema de la criptoginia y cómo se te ocurrió acuñar el término?
El término lo acuñamos Carles Padilla —profesor de Filología Clásica en la Universitat de València— y yo en 2020, precisamente porque le planteé la necesidad de encontrar un término que identificara el vacío habitual al que nos enfrentamos las investigadoras cada vez que buscamos referentes y genealogías de autoras en varios ámbitos.
Este esfuerzo constante de buscar referentes era proporcional al ocultamiento sistemático que detectábamos, puesto que las aportaciones de las mujeres en todas las disciplinas han sido infravaloradas a lo largo de los siglos. Esta violencia simbólica había sido identificada, pero no se le había dado un nombre, y, como sabemos, el nombre hace la cosa.
¿Crees que tener un término para describir esta discriminación es útil para denunciarla y luchar contra ella?
Es fundamental. Hasta ahora siempre teníamos que recurrir a las perífrasis o a lo que se había denominado como "efecto Matilda" en el ámbito científico. Realmente el menosprecio de las aportaciones de las mujeres era transversal en todas las disciplinas, no solo en las científicas. Hacía falta un término que pusiera negro sobre blanco, de forma contundente, esta ausencia, profundamente injustificada y a estas alturas insostenible.
¿Qué consecuencias tiene la criptoginia en la sociedad?
Para mí, una de las fundamentales es la perpetuación de un discurso falso en el que parece que las mujeres no hayan aportado nada importante a nuestras sociedades. Esta desaparición genera, además, un desprecio constante que no atiende las múltiples formas de mirar e incidir en la realidad desde miradas diversas. En definitiva, un discurso con un sesgo machista, monolítico y reductivo que resulta peligroso porque, precisamente, se repite como un mantra y no se cuestionan sus limitaciones.
A pesar de que hemos avanzado claramente en los derechos de las mujeres, ¿la criptoginia sigue presente con la misma fuerza que en el pasado?
La criptoginia sigue presente porque es una inercia heredada y, como todas las inercias, tiene una fuerza estructural que muchas veces no se cuestiona. Ir en contra de este mecanismo de ocultamiento para poner el foco en las aportaciones de las mujeres implica un esfuerzo y una dedicación que, muchas veces, son difíciles de conseguir, porque nuestro tiempo es limitado a la hora de preparar clases y materiales nuevos, por ejemplo.
Nuestro objetivo tendría que ser transformar la criptoginia en fotoginia (como explicaba en el libro Criptogínia: fonts i metodologies publicado en 2025), para iluminar desde varios ámbitos cuáles han sido y cuáles son las aportaciones de las autoras, las científicas, las deportistas, las filósofas, las políticas, etc.
“No tenemos información sobre las mujeres que nos han precedido”
¿Hay alguna mujer de nuestra historia o cultura que simbolice especialmente este ocultamiento?
Si pienso en nuestro ámbito geográfico, a pesar de que ha habido un proceso de reconocimiento relativamente reciente, poetas como Carmelina Sánchez-Cutillas (1921-2009) o Maria Beneyto (1920-2011) no han formado parte del canon poético contemporáneo. Las hemos descubierto gracias a las indicaciones informales de otros poetas, y, desde entonces, se han convertido en eslabones de una cadena que construimos entre todas lentamente. Esta es la situación que se repite siempre: no tenemos información sobre las mujeres que nos han precedido y, por lo tanto, recibimos un saber amputado y sin referentes femeninos.
En el marco del 25N solemos asociar la violencia contra las mujeres a las agresiones físicas o psicológicas. ¿Por qué consideras importante hablar también de una violencia simbólica como la criptoginia?
Precisamente porque la violencia simbólica ha provocado la desaparición de las mujeres de las esferas visibles y públicas, y las ha arrinconado tradicionalmente en los espacios íntimos. La consecuencia directa de esta desaparición es la pérdida de valor social, puesto que las aportaciones de las mujeres se han considerado menores y de poca importancia, lo cual ha permitido excluirlas de todo lo que representaba la excelencia y el modelo. Sin embargo, estar al margen de los discursos dominantes ha sido fundamental para luchar contra esta irrelevancia impuesta.
Hablas de la escritura de la memoria. ¿Quién escribe la memoria colectiva y por qué las mujeres han quedado tradicionalmente excluidas de ella?
Las mujeres han sido excluidas de la escritura de la memoria, en mayúsculas, porque sus reflexiones no se han considerado importantes en los espacios de poder. Todo responde al mismo mecanismo: ¿quién tiene el privilegio de escribir, de imponer su subjetividad? Hasta que las mujeres no han sido las responsables de su formación y han ejercido públicamente el poder de la escritura, sus aportaciones permanecían en un espacio secundario. La historia de la literatura está llena de ejemplos de ello: las mujeres solo tenían acceso a los géneros considerados "menores" y tenían vetado el acceso a los círculos de poder hasta hace no mucho.
Los medios de comunicación tradicionalmente han contribuido a la criptoginia. ¿Pueden las redes sociales cambiar este sesgo existente?
Está claro que pueden, pero no tendríamos que renunciar tampoco a ocupar los espacios de los medios de comunicación tradicionales. La cuestión es hacer presente de forma sistemática el discurso de las mujeres, en todos los ámbitos, para manifestar la importancia de sus aportaciones.
¿Puedes decirnos acciones prácticas que podemos llevar a cabo para luchar contra la criptoginia?
Yo creo que hablar en público de nuestras referentes es clave. Siempre que sea posible, tenemos que poner ejemplos donde las mujeres sean visibles. Necesitamos modelos y referentes en todas las edades, puesto que reflejarnos en las demás nos da muchas respuestas y nos abre nuevos caminos.
¿Qué cambios pueden hacernos pensar que empezamos a vencer la criptoginia?
Que la presencia de los referentes femeninos es más sostenida y ancha. A pesar de todo, hay que insistir siempre para no ceder ninguno de los espacios que se van conquistando con tanto esfuerzo por parte de las investigadoras y de todas las mujeres implicadas en los procesos de recuperación.
Para terminar, ¿qué mensaje quieres transmitir a la ciudadanía respecto a la lucha para hacer visibles a las mujeres en el espacio público?
Que entre todas podremos con todo. Siempre desde el rigor y el entusiasmo por lo que hacemos.