El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25-N) denuncia las violencias machistas y quiere concienciar sobre la lucha colectiva contra esta lacra tan extendida. Mayoritariamente, solemos asociar la violencia machista con violencia física y psicológica, aunque hay otros tipos que pueden pasar desapercibidos. Una es la invisibilización y el ocultamiento de las mujeres en la cultura, que los poderes fácticos han llevado a cabo de manera deliberada a lo largo de la historia.

Denunciar y reflexionar sobre este tipo de violencia es el centro del acto institucional de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con motivo del 25-N: Desvelar la violencia simbólica. De la criptoginia a la escritura de la memoria , que tendrá lugar el 26 de noviembre en la sede de Can Jaumandreu (16 horas), con la participación de investigadoras y autoras de prestigio . El evento ha sido organizado por la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión , el grupo GRESOL y los Estudios de Artes y Humanidades .

Rosa Panades, directora en funciones de la Unidad de Igualdad, abrirá el acto y, a continuación, la Dra. Begonya Pozo , poeta, investigadora y profesora de Filología Italiana en la Universitat de València, ofrecerá la conferencia "Violencia simbólica y el concepto de criptoginia", en la que abordará este tipo de violencia cultural que existe desde los inicios de la historia y para la que ella misma, junto con el profesor de Filología Clásica Carles Padilla, ha creado un nuevo término: criptoginia .

Pozo vio la necesidad de "tener un concepto para denominar de manera clara y directa este fenómeno, que contiene dos vertientes: por un lado, el ocultamiento sistemático y, por el otro, el ocultamiento por razón de género". En el acto, que contará con la moderación de la Dra. Maria Lacueva , profesora de los Estudios de Artes y Humanidades, se realizará un recorrido por los mecanismos de borrado histórico de las mujeres en el conocimiento hasta llegar al empoderamiento mediante la palabra como espacio de resistencia, testimonio y denuncia.

Violencia simbólica: base para la violencia física

Para Pozo, autora premiada de varios poemarios —el último, Cremen els noms, ganador del Premio de Poesía Ciutat de València Maria Beneyto —, la criptoginia sigue vigente: "Es una cuestión muy difícil de combatir porque esta falta de prestigio ha funcionado como violencia simbólica y cultural durante siglos. A pesar de que cada vez es más difícil ocultar la presencia de las mujeres, reivindicarlas como figuras de prestigio representa un esfuerzo constante", asegura. En su conferencia, pondrá de manifiesto cómo el estudio de las aportaciones que han hecho las mujeres y su visibilización es esencial para combatir esta labor premeditada de borrado histórico del género femenino.

Para Maria Lacueva, violencias simbólicas como la criptoginia son "la base del iceberg que termina en la violencia física que culmina con el feminicidio. Hay muchos ejemplos en las historias del arte, de la literatura o del cine en los que ellas no aparecen. O en el desprecio acumulado durante siglos hacia prácticas culturales cultivadas principalmente por mujeres, como el bordado o el arte textil, que por eso se consideran menores. A pesar de que han sido producciones artísticas fundamentales desde la Edad Media, encontramos este tipo de arte en pocos museos y casi no figura en las historias del arte", explica.

Un mundo ignorado convertido en libro

La segunda parte del acto ofrecerá la perspectiva literaria de esta forma de violencia simbólica y cultural, con una conversación entre la escritora Marta Marín-Dòmine y la Dra. Teresa Iribarren , de los Estudios de Artes y Humanidades. El último libro de Marín-Dòmine se titula Una dona que passa (Club Editor), y es un dietario de todo un año (de septiembre de 2023 a septiembre de 2024) en el que la autora muestra la invisibilidad que sufren las mujeres en todos los ámbitos, desde la cultura y los medios de comunicación hasta la vida cotidiana. "Lo que he querido hacer patente —dice Marín-Dòmine— es un mundo de mujeres que habitualmente no es tenido en cuenta. Más del 90 % de los momentos del dietario son protagonizados por mujeres: amigas, vecinas, mujeres que vienen a trabajar en casa, colegas, mujeres que aparecen en los medios de comunicación en lugares poco destacados… Expongo todo un mundo a lo largo de un año que normalmente habría sido invisibilizado. Lo que intento es rescatar esas conversaciones, esos acontecimientos y esas experiencias que tengo con mujeres".

La escritora e investigadora, que fue directora del Born Centro de Cultura y Memoria entre 2021 y 2023, es una de las voces de referencia en los estudios de la memoria.

Un compromiso de largo recorrido contra las violencias machistas

Iribarren y Lacueva son investigadoras del grupo de investigación GRESOL , que ha impulsado el evento y que da continuidad a iniciativas en las que ha trabajado el grupo de investigación para visibilizar la autoría femenina en la cultura, como el proyecto europeo Women's Legacy o la iniciativa Lectures resistents , para analizar críticamente en las aulas la violencia machista presente en las obras literarias. El acto, explica la investigadora, también será el punto de partida de DESCRIPTA, un proyecto de investigación "para desarticular la criptoginia secular que ha lastrado la literatura catalana desde la Edad Media hasta la actualidad".