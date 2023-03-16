L'ocultació de les dones en la història cultural, centre del 25-N a la UOCL'esdeveniment girarà al voltant de la criptogínia, l'ocultació premeditada de les dones en la història i la cultura
Autores de prestigi com l'escriptora Marta Marín-Dòmine i la poeta Begonya Pozo intervindran en l'acte
El Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (25-N) denuncia les violències masclistes i vol conscienciar sobre la lluita col·lectiva contra aquesta xacra tan estesa. Majoritàriament, solem associar la violència masclista amb violència física i psicològica, tot i que n'hi ha d'altres tipus que poden passar desapercebudes. Una és la invisibilització i l'ocultació de les dones en la cultura, que els poders fàctics han portat a terme de manera deliberada al llarg de la història.
Denunciar i reflexionar sobre aquest tipus de violència és el centre de l'acte institucional de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb motiu del 25-N: Desvelar la violència simbòlica. De la criptogínia a l'escriptura de la memòria, que tindrà lloc el 26 de novembre a la seu de Can Jaumandreu (16 hores), amb la participació d'investigadores i autores de prestigi. L'esdeveniment ha estat organitzat per la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió, el grup GRESOL i els Estudis d'Arts i Humanitats.
Rosa Panades, directora en funcions de la Unitat d'Igualtat, obrirà l'acte i, a continuació, la Dra. Begonya Pozo, poeta, investigadora i professora de Filologia Italiana a la Universitat de València, oferirà la conferència "Violència simbòlica i el concepte de criptogínia", en què abordarà aquest tipus de violència cultural que existeix des dels inicis de la història i per a la qual ella mateixa, junt amb el professor de Filologia Clàssica Carles Padilla, ha creat un nou terme: criptogínia.
Pozo va veure la necessitat de "tenir un concepte per anomenar de manera clara i directa aquest fenomen, que conté dos vessants: d'una banda, l'ocultació sistemàtica i, de l'altra, l'ocultació per raó de gènere". En l'acte, que moderarà la Dra. Maria Lacueva, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats, es farà un recorregut pels mecanismes d'esborrament històric de les dones en el coneixement fins a arribar a l'empoderament mitjançant la paraula com a espai de resistència, testimoniatge i denúncia.
Violència simbòlica: base per a la violència física
Per Pozo, autora premiada de diversos poemaris —l'últim, Cremen els noms, guanyador del Premi de Poesia Ciutat de València Maria Beneyto—, la criptogínia continua vigent: "És una qüestió molt difícil de combatre perquè aquesta manca de prestigi ha funcionat com a violència simbòlica i cultural durant segles. Malgrat que cada vegada és més difícil ocultar la presència de les dones, reivindicar-les com a figures de prestigi representa un esforç constant", assegura. En la seva conferència, posarà de manifest com l'estudi de les aportacions que han fet les dones i la seva visibilització són essencials per combatre aquesta tasca premeditada d'esborrament històric del gènere femení.
Per Maria Lacueva, violències simbòliques com la criptogínia són "la base de l'iceberg que acaba en la violència física que culmina amb el feminicidi. N'hi ha molts exemples en les històries de l'art, de la literatura o del cinema en què elles no apareixen. O en el menyspreu acumulat durant segles envers pràctiques culturals conreades principalment per dones, com el brodat o l'art tèxtil, que per això es consideren menors. Tot i que han estat produccions artístiques fonamentals des de l'edat mitjana, trobem aquest tipus d'art en pocs museus i gairebé no figura en les històries de l'art", explica.
Un món ignorat convertit en llibre
La segona part de l'acte oferirà la perspectiva literària d'aquesta forma de violència simbòlica i cultural, amb una conversa entre l'escriptora Marta Marín-Dòmine i la Dra. Teresa Iribarren, dels Estudis d'Arts i Humanitats. L'últim llibre de Marín-Dòmine es titula Una dona que passa (Club Editor), i és un dietari de tot un any (del setembre del 2023 al setembre del 2024) en què l'autora mostra la invisibilitat que pateixen les dones en tots els àmbits, des de la cultura i els mitjans de comunicació fins a la vida quotidiana. "El que he volgut fer palès —diu Marín-Dòmine— és un món de dones que habitualment no és tingut en compte. Més del 90 % dels moments del dietari són protagonitzats per dones: amigues, veïnes, dones que venen a fer feines a casa, col·legues, dones que apareixen als mitjans de comunicació en llocs poc destacats… Exposo tot un món al llarg d'un any que normalment hauria estat invisibilitzat. El que intento és rescatar aquestes converses, aquests esdeveniments i aquestes experiències que tinc amb dones".
L'escriptora i investigadora, que va ser directora del Born Centre de Cultura i Memòria entre el 2021 i el 2023, és una de les veus de referència dels estudis de la memòria.
Un compromís de llarg recorregut contra les violències masclistes
Iribarren i Lacueva són investigadores del grup de recerca GRESOL, que ha impulsat l'esdeveniment i que dona continuïtat a iniciatives en què ha treballat el grup de recerca per tal de visibilitzar l'autoria femenina en la cultura, com el projecte europeu Women's Legacy o la iniciativa Lectures resistents, per analitzar críticament a les aules la violència masclista present en les obres literàries. L'acte, explica la investigadora, també serà el punt de partida de DESCRIPTA, un projecte de recerca "per desarticular la criptogínia secular que ha llastrat la literatura catalana des de l'edat mitjana fins a l'actualitat".
Per assistir a l'esdeveniment, obert al públic, cal inscriure-s'hi prèviament aquí.