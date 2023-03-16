"Hi ha hagut un esborrament sistemàtic de l'obra de les dones en la història i la cultura"
Begonya Pozo és poeta i professora titular de Filologia Italiana a la Universitat de València. Arran de la seva recerca sobre autores literàries, va detectar que hi havia una ocultació sistemàtica dels referents femenins i que calia un gran esforç per identificar dones escriptores. Això la va portar a encunyar, juntament amb Carles Padilla, el terme criptogínia, que descriu l'esborrament històric de les dones en la cultura al llarg dels segles. Amb obra traduïda a diversos idiomes i guardonada amb diversos premis —l'últim poemari, Cremen els noms, ha estat guanyador del premi de poesia Ciutat de València Maria Beneyto—, Begonya Pozo ha participat en l'acte del 25N a la UOC, dedicat a la criptogínia i la violència simbòlica que han patit les dones en la memòria literària i cultural. En aquesta entrevista ens explica com lluitar-hi per omplir aquest buit que ha intentat esborrar les dones de la història pública durant segles.
D'on sorgeix el teu interès pel tema de la criptogínia i com se't va acudir encunyar el terme?
El terme el vàrem encunyar Carles Padilla —professor de Filologia Clàssica a la Universitat de València— i jo l'any 2020, precisament perquè li vaig plantejar la necessitat de trobar un terme que identificara el buit habitual al qual ens enfrontem les investigadores cada volta que busquem referents i genealogies d'autores als diversos àmbits.
Aquest esforç constant de cercar referents era proporcional a l'ocultació sistemàtica que detectàvem, ja que les aportacions de les dones a totes les disciplines han estat infravalorades al llarg dels segles. Aquesta violència simbòlica havia estat identificada, però no anomenada, i, com sabem, el nom fa la cosa.
Creus que tenir un terme per descriure aquesta discriminació és útil per denunciar-la i lluitar-hi?
És fonamental. Fins ara sempre havíem de recórrer a les perífrasis o a allò que s'havia denominat com a "efecte Matilda" a l'àmbit científic. Realment el menysteniment de les aportacions de les dones era transversal a totes les disciplines, no només les científiques. Calia un terme que posara negre sobre blanc, de forma contundent, aquesta absència, profundament injustificada i a hores d'ara insostenible.
Quines conseqüències té la criptogínia en la societat?
Per a mi, una de les fonamentals és la perpetuació d'un discurs fals en què sembla que les dones no hagin aportat res d'important a les nostres societats. Aquesta desaparició genera, a més, un menyspreu constant que no atén les múltiples formes de mirar i incidir en la realitat des de mirades diverses. Tot plegat, un discurs amb un biaix masclista, monolític i reductiu que es converteix en perillós perquè, precisament, es repetix com un mantra i no se'n qüestionen les limitacions.
Malgrat que hem avançat clarament en els drets de les dones, la criptogínia continua present amb la mateixa força que en el passat?
La criptogínia continua present perquè és una inèrcia heretada i, com totes les inèrcies, té una força estructural que moltes vegades no es qüestiona. Anar contra aquest mecanisme d'ocultació per tal de posar el focus en les aportacions de les dones implica un esforç i una dedicació que, moltes vegades, són difícils d'aconseguir perquè el nostre temps és limitat a l'hora de preparar classes i materials nous, per exemple.
El nostre objectiu hauria de ser transformar la criptogínia en fotogínia (com explicava al llibre Criptogínia: fonts i metodologies publicat l'any 2025), per tal d'il·luminar des dels diversos àmbits quines han estat i quines són les aportacions de les autores, les científiques, les esportistes, les filòsofes, les polítiques, etc.
“No tenim informació sobre les dones que ens han precedit”
Hi ha alguna dona de la nostra història o cultura que simbolitzi especialment aquesta ocultació?
Si pense en el nostre àmbit geogràfic, tot i que hi ha hagut un procés de reconeixement relativament recent, poetes com Carmelina Sánchez-Cutillas (1921-2009) o Maria Beneyto (1920-2011) no han format part del cànon poètic contemporani. Les hem descobert gràcies a les indicacions informals d'altres poetes i, des de llavors, s'han convertit en baules d'una cadena que construïm entre totes a poc a poc. Aquesta és la situació que es repetix sempre: no tenim informació sobre les dones que ens han precedit i, per tant, rebem un saber amputat i sense referents femenins.
En el marc del 25N solem associar la violència contra les dones a les agressions físiques o psicològiques. Per què consideres important parlar també d'una violència simbòlica com la criptogínia?
Precisament perquè la violència simbòlica ha provocat la desaparició de les dones de les esferes visibles i públiques, i les ha arraconat tradicionalment als espais íntims. La conseqüència directa d'aquesta desaparició és la pèrdua de valor social, ja que les aportacions de les dones s'han considerat menors i de poca importància, fet que ha permès excloure-les de tot allò que representava l'excel·lència i el model. Estar al marge dels discursos dominants, però, ha estat fonamental per a lluitar contra aquesta irrellevància imposada.
Parles de l'escriptura de la memòria. Qui escriu la memòria col·lectiva i per què les dones n'han quedat tradicionalment excloses?
Les dones han estat excloses de l'escriptura de la memòria, en majúscules, perquè no s'han considerat importants les seues reflexions als espais de poder. Tot respon al mateix mecanisme: qui té el privilegi d'escriure, d'imposar la seua subjectivitat? Fins que les dones no han estat les responsables de la seua formació i han exercit públicament el poder de l'escriptura, les seues aportacions romanien en un espai secundari. La història de la literatura n'és plena d'exemples: les dones només tenien accés als gèneres considerats "menors" i tenien vetat l'accés als cercles de poder fins fa no gaire.
Els mitjans de comunicació tradicionalment han contribuït a la criptogínia. Poden les xarxes socials canviar aquest biaix existent?
És clar que poden, però no hauríem de renunciar tampoc a ocupar els espais dels mitjans de comunicació tradicionals. La qüestió és fer present de forma sistemàtica el discurs de les dones, en tots els àmbits, per tal de manifestar la importància de les seues aportacions.
Pots dir-nos accions pràctiques que podem portar a terme per lluitar contra la criptogínia?
Jo crec que parlar en públic de les nostres referents és clau. Sempre que siga possible, hem de posar exemples on les dones siguen visibles. Necessitem models i referents a totes les edats, ja que emmirallar-nos en les altres ens dona moltes respostes i ens obri nous camins.
Quins canvis ens poden fer pensar que comencem a vèncer la criptogínia?
Que la presència dels referents femenins és més sostinguda i ampla. Malgrat tot, cal insistir sempre per a no cedir cap dels espais que es van conquerint amb tant d'esforç per part de les investigadores i de totes les dones implicades en els processos de recuperació.
Per acabar, quin missatge vols transmetre a la ciutadania respecte a la lluita per fer visibles les dones en l'espai públic?
Que entre totes ho podrem tot. Sempre des del rigor i l'entusiasme per allò que fem.