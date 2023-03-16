Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta (ATECO) de la UOC, a la que se adscribe Hubbik, explica que en esta edición se quiere consolidar el Foro como un espacio de alto valor que ponga en contacto al talento emprendedor de la comunidad UOC con inversores que apuestan por iniciativas en fases pre-seed, seed y early stage: "Queremos acelerar la entrada en el mercado de los proyectos, generar conexiones estratégicas y ayudar a estas empresas a dar un salto en financiación, alianzas y crecimiento".

El Foro forma parte del conjunto de servicios que se ofrecen desde Hubbik para impulsar iniciativas innovadoras dentro de la comunidad UOC y en el vertical EdTech. "Nuestro objetivo es que estas start-ups se conviertan en soluciones útiles para la sociedad y que el emprendimiento sea también una palanca de empleabilidad, talento y oportunidades", señala Riera.

En la primera edición se presentaron seis iniciativas ante treinta inversores. "Lo más relevante es que se generaron dieciséis reuniones bilaterales y dieciocho intereses directos de inversión", destaca Riera, que añade que la encuesta de satisfacción a inversores y emprendedores obtuvo una valoración media de 4,56 sobre 5. La experiencia de la primera edición ha permitido hacer ajustes para el encuentro de este año, "todavía más orientado a generar conexiones de calidad".

La importancia de captar capital

Riera subraya que la captación de fondos "es determinante porque marca la capacidad de un proyecto para avanzar con velocidad: validar el producto, incorporar talento, acceder al mercado y escalar". Ahora bien, también señala que "el capital no es solo una cuestión de dinero; también es una puerta a conocimiento, redes y alianzas". La directora de la ATECO explica que es importante estar preparado para captar capital con "una propuesta de valor clara, un modelo de negocio sólido y un relato convincente". La UOC —a través de Hubbik— acompaña a las start-ups para que den este salto. "Lo hacemos con mentorías, preparando el pitch y los materiales, y generando espacios de conexión como este foro, en el que los proyectos pueden hablar con inversores que encajan con su fase y su ámbito", concluye Riera.

Inscripción abierta a profesionales de las inversiones

Las personas que se dediquen profesionalmente al mundo de las inversiones y la aceleración de start-ups pueden apuntar-se al encuentro del 26 de marzo en la UOC a través de este enlace.