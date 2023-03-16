El segundo Foro de Inversión conecta el emprendimiento universitario con la comunidad de inversoresEl campus de la UOC en el 22@ de Barcelona acoge un nuevo encuentro entre 'start-ups' de su comunidad y expertos en inversión
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebrará el 26 de marzo —a las 17 horas, en el edificio C de su campus (rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona)— la segunda edición del Foro de Inversión, un acto para conectar el emprendimiento con el mundo de la inversión. El Foro, que hace de puente entre las start-ups y la financiación, está organizado por Hubbik, la plataforma de impulso del emprendimiento de la UOC, responsable de programas como SpinUOC y EduTECH Emprèn.
En la jornada se presentarán iniciativas que llevan el sello de la UOC y tienen potencial de crecimiento. El encuentro quiere contribuir a acelerar start-ups facilitando su acceso al mercado, a los inversores y a fuentes de financiación. Los proyectos de esta nueva convocatoria, de base tecnológica con impacto social, ofrecen soluciones en ámbitos como la educación y la tecnología educativa (EdTech), la seguridad y la logística, la inteligencia artificial y la salud digital, la accesibilidad tecnológica y el ámbito legal.
“Queremos acelerar la entrada en el mercado de los proyectos, generar conexiones estratégicas y ayudar a estas empresas a dar un salto en financiación, alianzas y crecimiento”
Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta (ATECO) de la UOC, a la que se adscribe Hubbik, explica que en esta edición se quiere consolidar el Foro como un espacio de alto valor que ponga en contacto al talento emprendedor de la comunidad UOC con inversores que apuestan por iniciativas en fases pre-seed, seed y early stage: "Queremos acelerar la entrada en el mercado de los proyectos, generar conexiones estratégicas y ayudar a estas empresas a dar un salto en financiación, alianzas y crecimiento".
El Foro forma parte del conjunto de servicios que se ofrecen desde Hubbik para impulsar iniciativas innovadoras dentro de la comunidad UOC y en el vertical EdTech. "Nuestro objetivo es que estas start-ups se conviertan en soluciones útiles para la sociedad y que el emprendimiento sea también una palanca de empleabilidad, talento y oportunidades", señala Riera.
En la primera edición se presentaron seis iniciativas ante treinta inversores. "Lo más relevante es que se generaron dieciséis reuniones bilaterales y dieciocho intereses directos de inversión", destaca Riera, que añade que la encuesta de satisfacción a inversores y emprendedores obtuvo una valoración media de 4,56 sobre 5. La experiencia de la primera edición ha permitido hacer ajustes para el encuentro de este año, "todavía más orientado a generar conexiones de calidad".
La importancia de captar capital
Riera subraya que la captación de fondos "es determinante porque marca la capacidad de un proyecto para avanzar con velocidad: validar el producto, incorporar talento, acceder al mercado y escalar". Ahora bien, también señala que "el capital no es solo una cuestión de dinero; también es una puerta a conocimiento, redes y alianzas". La directora de la ATECO explica que es importante estar preparado para captar capital con "una propuesta de valor clara, un modelo de negocio sólido y un relato convincente". La UOC —a través de Hubbik— acompaña a las start-ups para que den este salto. "Lo hacemos con mentorías, preparando el pitch y los materiales, y generando espacios de conexión como este foro, en el que los proyectos pueden hablar con inversores que encajan con su fase y su ámbito", concluye Riera.
Inscripción abierta a profesionales de las inversiones
Las personas que se dediquen profesionalmente al mundo de las inversiones y la aceleración de start-ups pueden apuntar-se al encuentro del 26 de marzo en la UOC a través de este enlace.