El seu segon Fòrum d'Inversió connecta l'emprenedoria universitària amb la comunitat d'inversorsEl campus de la UOC al 22@ de Barcelona acull una nova trobada entre 'start-ups' de la seva comunitat i experts en inversió
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) celebrarà el 26 de març —a les 17 hores, a l'edifici C del seu campus (rambla del Poblenou, 154-156, Barcelona)— la segona edició del Fòrum d'Inversió, un acte per connectar l'emprenedoria amb el món de la inversió. El Fòrum, que fa de pont entre les start-ups i el finançament, està organitzat per Hubbik, la plataforma d'impuls de l'emprenedoria de la UOC, responsable de programes com SpinUOC i EduTECH Emprèn.
En la jornada es presentaran iniciatives que porten el segell de la UOC i tenen potencial de creixement. La trobada vol contribuir a accelerar start-ups facilitant-ne l'accés al mercat, als inversors i a fonts de finançament. Els projectes d'aquesta nova convocatòria, de base tecnològica amb impacte social, ofereixen solucions en àmbits com l'educació i la tecnologia educativa (EdTech), la seguretat i la logística, la intel·ligència artificial i la salut digital, l'accessibilitat tecnològica i l'àmbit legal.
“Volem accelerar l'entrada al mercat dels projectes, generar connexions estratègiques i ajudar aquestes empreses a fer un salt en finançament, aliances i creixement”
Mireia Riera, directora de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta (ATECO) de la UOC, a la qual s'adscriu Hubbik, explica que en aquesta edició es vol consolidar el Fòrum com un espai d'alt valor que posi en contacte el talent emprenedor de la comunitat UOC amb inversors que aposten per iniciatives en fases pre-seed, seed i early stage: "Volem accelerar l'entrada al mercat dels projectes, generar connexions estratègiques i ajudar aquestes empreses a fer un salt en finançament, aliances i creixement".
El Fòrum forma part del conjunt de serveis que s'ofereixen des de Hubbik per impulsar iniciatives innovadores dins la comunitat UOC i en el vertical EdTech. "El nostre objectiu és que aquestes start-ups es converteixin en solucions útils per a la societat i que l'emprenedoria sigui també una palanca d'ocupabilitat, talent i oportunitats", assenyala Riera.
A la primera edició, s'hi van presentar sis iniciatives davant de trenta inversors. "El més rellevant és que es van generar setze reunions bilaterals i divuit interessos directes d'inversió", destaca Riera, que afegeix que l'enquesta de satisfacció a inversors i emprenedors va obtenir una valoració mitjana de 4,56 sobre 5. L'experiència de la primera edició ha permès fer ajustos per a la trobada d'enguany, "encara més orientada a generar connexions de qualitat".
La importància de captar capital
Riera subratlla que la captació de fons "és determinant perquè marca la capacitat d'un projecte per avançar amb velocitat: validar el producte, incorporar talent, accedir al mercat i escalar". Ara bé, també assenyala que "el capital no és només una qüestió de diners; també és una porta a coneixement, xarxes i aliances". La directora de l'ATECO explica que és important estar preparat per captar capital amb "una proposta de valor clara, un model de negoci sòlid i un relat convincent". La UOC —a través de Hubbik— acompanya les start-ups perquè facin aquest salt. "Ho fem amb mentories, preparant el pitch i els materials, i generant espais de connexió com aquest fòrum, en què els projectes poden parlar amb inversors que encaixen amb la seva fase i el seu àmbit", conclou Riera.
Inscripció oberta a professionals de les inversions
Les persones que es dediquin professionalment al món de les inversions i l'acceleració de start-ups es poden apuntar a la trobada del 26 de març a la UOC a través d'aquest enllaç.