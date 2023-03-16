Como destaca la coautora del estudio Cristina Aced, profesora colaboradora de la UOC: «Que la recomendación sea menos directa no significa que deje de orientar al votante. La capacidad de orientación continúa plenamente activa y constata que el comportamiento de los asistentes puede variar notablemente en pocos meses». Aced también advierte sobre el espejismo de la imparcialidad: «Más del 87 % de las respuestas incluyen un aviso de neutralidad, pero esto no garantiza que se mantenga hasta el final; modelos como Grok empiezan afirmando que no existe un partido objetivamente mejor y terminan decantándose abiertamente por unas siglas».

El peso de la lengua y las fuentes de consulta

La actualización de octubre reafirma la importancia del factor idiomático. La formulación de preguntas en catalán, euskera o gallego activa la presencia de formaciones soberanistas o de ámbito territorial propio, dando lugar a un mapa político mucho más descentralizado que el que emerge de las consultas en castellano.

Asimismo, el estudio constata que no existe una única «dieta informativa» para la IA. Para Víctor Gil, investigador de Science4Insights: «Es obvio que los diferentes proveedores de asistentes de IA han hecho un esfuerzo por intentar buscar una cierta neutralidad que, de por sí, es imposible, porque al final la IA se alimenta de las fuentes digitales que hay en internet, que siempre tienen un sesgo en el ámbito político». Gil remarca que «en algunas IA como Grok siguen teniendo un peso muy importante los medios de comunicación y lo que se habla en la propia red X, mientras que otros asistentes como ChatGPT han hecho un esfuerzo por buscar información que evite la desinformación; la realidad es que la IA no deja de reflejar el contenido digital de las diferentes fuentes de las que bebe».

Para el equipo investigador, estos resultados demuestran que la reputación algorítmica no es una foto fija: cambia con rapidez y depende estrechamente de la herramienta utilizada, la lengua de la consulta y las fuentes que cada modelo prioriza para construir su relato ante una cita electoral clave.