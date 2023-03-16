La IA entra en campaña para el 29-NUna nueva oleada del estudio con cerca de 1.500 consultas a seis asistentes analiza su comportamiento ante la convocatoria de elecciones generales
Grok y ChatGPT siguen siendo los más propensos a recomendar el voto, mientras que Gemini y Claude priorizan la neutralidad
Con la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, la orientación del voto vuelve a situarse en el centro del debate. ¿Qué ocurre si pedimos de nuevo a la inteligencia artificial (IA) que se moje ante las preocupaciones que inquietan al electorado? Nueve meses después del primer análisis, los investigadores Ferran Lalueza y Cristina Aced, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), conjuntamente con Víctor Gil (Science4Insights), han llevado a cabo una segunda oleada de su investigación para comprobar la evolución de los algoritmos.
El trabajo de campo, realizado a principios de octubre, lanzó un total de 1.464 consultas en castellano, catalán, gallego y euskera a seis plataformas: ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, Google AI Mode y Google AI Overview. Las 61 preguntas formuladas actualizaron el peso de las preocupaciones ciudadanas del CIS para este 2026, con la vivienda y la inmigración como temas capitales en las inquietudes de la sociedad.
La IA se moja menos, pero crecen las opciones conservadoras
Los resultados confirman que no se puede hablar de una respuesta homogénea de «la IA», ya que la plataforma escogida condiciona claramente el mensaje que recibe el usuario. En esta segunda oleada, solo el 10,2 % de las respuestas incluye una elección directa de partido sin condiciones, pero el contraste entre herramientas es absoluto:
Grok mantiene un perfil muy activo y elige directamente un partido en el 40,6 % de los casos.
ChatGPT se decanta directamente en el 14,3 %.
Gemini y Claude rechazan casi en su totalidad posicionarse (solo lo hacen en el 0,8 % de las consultas), mientras que las herramientas de búsqueda de IA de Google no superan el 3 % de elección directa.
Según explica Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC: «El dato más relevante es que en nueve de cada diez consultas estos asistentes de IA no hacen ninguna recomendación directa; no te dicen "vota a este partido". Ahora bien, con la actualización de datos hemos detectado que las fuerzas de derecha han experimentado un crecimiento significativo: sigue siendo el PSOE la fuerza más recomendada, pero el papel prácticamente marginal que tenían antes los partidos más conservadores ahora empieza a balancearse y consiguen, de forma clara, más recomendaciones». Lalueza añade que «en octubre Grok se convierte en el asistente de IA que más recomienda, con cerca de un 40 %, mientras que ChatGPT ha reducido mucho esta recomendación y ahora se contiene mucho más».
Recomendaciones condicionadas en ámbitos clave como la vivienda o la inmigración
Uno de los cambios más significativos respecto al estudio publicado en marzo se observa en cómo se orienta la respuesta cuando se pregunta por debates concretos como el acceso a la vivienda o la gestión de la inmigración. A unque la elección explícita cae, en un 20,1 % adicional de las respuestas ChatGPT introduce una recomendación condicionada: no señala directamente unas siglas desde el principio, pero acaba perfilando qué partido defiende propuestas más firmes en función de la preocupación expresada por el usuario, decantando así el voto según la temática consultada.
“Que la recomendación sea menos directa no significa que deje de orientar al votante. La capacidad de orientación sigue plenamente activa”
Como destaca la coautora del estudio Cristina Aced, profesora colaboradora de la UOC: «Que la recomendación sea menos directa no significa que deje de orientar al votante. La capacidad de orientación continúa plenamente activa y constata que el comportamiento de los asistentes puede variar notablemente en pocos meses». Aced también advierte sobre el espejismo de la imparcialidad: «Más del 87 % de las respuestas incluyen un aviso de neutralidad, pero esto no garantiza que se mantenga hasta el final; modelos como Grok empiezan afirmando que no existe un partido objetivamente mejor y terminan decantándose abiertamente por unas siglas».
El peso de la lengua y las fuentes de consulta
La actualización de octubre reafirma la importancia del factor idiomático. La formulación de preguntas en catalán, euskera o gallego activa la presencia de formaciones soberanistas o de ámbito territorial propio, dando lugar a un mapa político mucho más descentralizado que el que emerge de las consultas en castellano.
Asimismo, el estudio constata que no existe una única «dieta informativa» para la IA. Para Víctor Gil, investigador de Science4Insights: «Es obvio que los diferentes proveedores de asistentes de IA han hecho un esfuerzo por intentar buscar una cierta neutralidad que, de por sí, es imposible, porque al final la IA se alimenta de las fuentes digitales que hay en internet, que siempre tienen un sesgo en el ámbito político». Gil remarca que «en algunas IA como Grok siguen teniendo un peso muy importante los medios de comunicación y lo que se habla en la propia red X, mientras que otros asistentes como ChatGPT han hecho un esfuerzo por buscar información que evite la desinformación; la realidad es que la IA no deja de reflejar el contenido digital de las diferentes fuentes de las que bebe».
Para el equipo investigador, estos resultados demuestran que la reputación algorítmica no es una foto fija: cambia con rapidez y depende estrechamente de la herramienta utilizada, la lengua de la consulta y las fuentes que cada modelo prioriza para construir su relato ante una cita electoral clave.