¿Cómo se enfrenta nuestra sociedad a los retos de la crisis climática y la digitalización acelerada? ¿Cuáles son los límites materiales del planeta? ¿Y qué papel deben tener los algoritmos en la distribución de los recursos y el funcionamiento de la democracia?

Para profundizar en estas cuestiones, la UOC presenta "Los límites de la Tierra", un reportaje digital e interactivo que da continuidad a las reflexiones de la lección inaugural y amplía el debate sobre los desafíos de la doble transición ecológica y digital.

Disponible en catalán y español, el reportaje propone un recorrido multimedia que combina análisis experto, vídeos breves y recursos interactivos. A través de diferentes perspectivas, explora la relación entre los recursos disponibles, el impacto de la actividad humana, las políticas públicas y las transformaciones tecnológicas que condicionan el futuro de nuestras sociedades.

Cuatro miradas para entender la complejidad global

¿Qué implica vivir en un planeta con recursos finitos? ¿Cómo condiciona la competencia por los recursos naturales la economía global? ¿Y quién decide cómo se utilizan y cómo se reparten? Cuatro profesores e investigadores de la UOC abordan estas cuestiones desde la filosofía, la economía, la ecología y la ciencia política, y ponen el foco en las dimensiones materiales, geopolíticas y sociales de la doble transición ecológica y digital.

Ignasi Gozalo , profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigador del grupo de investigación MUSSOL (UOC-TRÀNSIC), aporta el marco de análisis sobre la necesidad de reconfigurar nuestras estructuras frente a las grandes transformaciones sociales y tecnológicas.

Zora Kovacic , investigadora del grupo de investigación TURBA Lab (UOC-TRÀNSIC), explora la huella material de la tecnología digital y las desigualdades de las cadenas globales de producción, e invita a repensar la relación entre tecnología, desarrollo y equilibrio ecológico.

Núria Franco , profesora de Derecho y Ciencia Política e investigadora de TURBA Lab, pone el foco en las relaciones de poder y las desigualdades en el acceso y el uso de los recursos naturales, y reivindica el papel de la política, la ética y la justicia global en las decisiones sobre cómo gestionarlos.