Què passa quan el progrés supera els límits del planeta?La UOC estrena «Els límits de la Terra», un reportatge multimèdia interactiu amb anàlisi experta, vídeos i un joc per explorar els reptes de la doble transició ecològica i digital
Com s'enfronta la nostra societat als reptes de la crisi climàtica i la digitalització accelerada? Quins són els límits materials del planeta? I quin paper han de tenir els algorismes en la distribució dels recursos i el funcionament de la democràcia?
Per aprofundir en aquestes qüestions, la UOC presenta "Els límits de la Terra", un reportatge digital i interactiu que dona continuïtat a les reflexions de la lliçó inaugural i amplia el debat sobre els desafiaments de la doble transició ecològica i digital.
Disponible en català i castellà, el reportatge proposa un recorregut multimèdia que combina anàlisi experta, vídeos breus i recursos interactius. A través de diferents perspectives, explora la relació entre els recursos disponibles, l'impacte de l'activitat humana, les polítiques públiques i les transformacions tecnològiques que condicionen el futur de les nostres societats.
Quatre mirades per entendre la complexitat global
Què implica viure en un planeta amb recursos finits? Com condiciona la competència pels recursos naturals l'economia global? I qui decideix com s'utilitzen i com es reparteixen? Quatre professors i investigadors de la UOC aborden aquestes qüestions des de la filosofia, l'economia, l'ecologia i la ciència política, i posen el focus en les dimensions materials, geopolítiques i socials de la doble transició ecològica i digital.
Ignasi Gozalo, professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigador del grup de recerca MUSSOL (UOC-TRÀNSIC), aporta el marc d'anàlisi sobre la necessitat de reconfigurar les nostres estructures enfront de les grans transformacions socials i tecnològiques.
Zora Kovacic, investigadora del grup de recerca TURBA Lab (UOC-TRÀNSIC), explora la petjada material de la tecnologia digital i les desigualtats de les cadenes globals de producció, i convida a repensar la relació entre tecnologia, desenvolupament i equilibri ecològic.
Núria Franco, professora de Dret i Ciència Política i investigadora de TURBA Lab, posa el focus en les relacions de poder i les desigualtats en l'accés i l'ús dels recursos naturals, i reivindica el paper de la política, l'ètica i la justícia global en les decisions sobre com gestionar-los.
Josep Lladós, professor d'Economia i Empresa i investigador del grup de recerca DigiBiz (UOC-DIGIT), analitza les tensions geopolítiques vinculades als recursos crítics i les dependències que generen les cadenes de subministrament globals, des de l'extracció de matèries primeres fins al control de les rutes comercials.
Posem-ho a prova: un joc interactiu sobre decisions algorítmiques
Com a novetat destacada, el reportatge també convida a passar de la reflexió a l'acció amb un joc interactiu creat amb Genially, una proposta que convida qui llegeix a prendre decisions i reflexionar sobre el paper de la intel·ligència artificial en qüestions que afecten la vida de les persones.