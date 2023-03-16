La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un factor decisivo que impulsa numerosos campos, pero también en una nueva frontera para el desarrollo de las neurotecnologías. Más allá de su popularización en ámbitos como la automatización, la generación de contenidos o el análisis de datos, su aplicación al estudio y la intervención sobre el cerebro humano plantea importantes debates éticos y morales sobre el potencial de estas herramientas y su relación con los derechos y las libertades fundamentales.

Ahora, un estudio reciente elaborado por un investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analiza este cruce entre innovación y ética en el marco de la regulación europea de la IA y su impacto en el desarrollo de las neurotecnologías. "Ahora mismo, todas estas tecnologías están avanzando muchísimo, y lo que está en riesgo es la esencia de lo que nos hace ser humanos: la capacidad de pensar y de decidir", afirma Miguel Ángel Elizalde, coordinador del Grupo de Estudios en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional (GERD) y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política.

El trabajo, publicado en acceso abierto, analiza las preocupaciones éticas emergentes y advierte de posibles vulneraciones de derechos humanos vinculadas a la privacidad mental, la libertad de pensamiento y la autonomía individual. Además, se examina si el marco jurídico actual es suficiente o si será necesario articular nuevos derechos específicos ante una tecnología que puede llegar a influir en los procesos mentales de las personas.

Innovación en las neurotecnologías

Se entiende por neurotecnologías aquellos instrumentos y aplicaciones que sirven para medir y registrar señales cerebrales de distintos tipos, como eléctricas, magnéticas, ópticas, acústicas o mecánicas, y también las tecnologías que permiten intervenir en los procesos neuronales.

Durante décadas, estas tecnologías han tenido un desarrollo principalmente clínico y experimental, centrado en el diagnóstico de enfermedades neurológicas o en la investigación científica. Sin embargo, la incorporación de la IA permite explorar los límites para ir más allá y transformar por completo este campo.

Hasta ahora, no existía una herramienta capaz de gestionar la ingente información que produce el cerebro humano en forma de señales complejas. Estos procesos resultaban imposibles de interpretar sin sistemas avanzados de procesamiento. Pero ahora el panorama ha cambiado por completo. El desarrollo de la IA y su aplicación a las neurotecnologías permiten detectar patrones, correlaciones y significados en esos datos, lo que convierte señales aparentemente caóticas en información útil y accionable.

Gracias a esta capacidad, las neurotecnologías han pasado de ser simples herramientas de observación a convertirse en sistemas capaces de interactuar con la mente, especialmente cuando las tecnologías de neuroimagen se apoyan en otros avances. Se trata de un conjunto de tecnologías orientadas a estudiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Por su parte, las tecnologías de neurointervención están diseñadas para actuar directamente sobre los procesos neuronales mediante la estimulación o la modulación de la actividad cerebral, como hacen ciertos dispositivos neuroestimuladores cerebro-ordenador y otros aparatos.

Estos dispositivos cerebro-ordenador pueden funcionar tanto en un bucle abierto como en un bucle cerrado, ya que traducen las señales cerebrales recibidas e incluso también las envían, lo que permite modificar o ajustar las acciones. "Por ejemplo, un avión controlado por un dispositivo cerebro-ordenador informa sobre el estado del viento, la presión, etc., directamente al cerebro, lo que permite ajustar la dirección", explica Elizalde, que también es investigador adscrito al Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT).