Mireia Riera, directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta de la UOC, que coordina el proyecto, destaca que la concesión supone "un reconocimiento al papel que nuestra universidad puede tener en la transformación del territorio". El hecho de recibir la totalidad de la ayuda solicitada permitirá desplegar el OpenLab con la ambición con la que fue concebido, "como un espacio abierto, estable y transversal para conectar el conocimiento de la UOC con los retos sociales, económicos, culturales y ambientales del país", explica. Riera considera que el apoyo del programa Regiones del Conocimiento confirma que "la investigación y la innovación universitaria deben ir más allá de la generación de conocimiento: tienen que contribuir a cocrear soluciones con los agentes del territorio" en la línea promovida por la estrategia RIS3CAT 2030.

La financiación permitirá a la UOC desplegar el OpenLab como una plataforma de conexión entre la investigación de la universidad y los retos del territorio. "El impacto será especialmente relevante en tres ámbitos en los que la UOC puede aportar un valor diferencial: la educación y la generación de conocimiento, la cultura como factor de cohesión y transformación, y la industria y los modelos económicos digitales, colaborativos y sostenibles", concreta Riera. Más allá de esto, el OpenLab también está pensado para contribuir a otros retos de país, como la salud comunitaria, la transición energética, la alimentación sostenible o el uso ético e inclusivo de las tecnologías digitales. Riera destaca también que el impacto va más allá de las actuaciones concretas: "Esperamos que esta relación con administraciones, empresas y entidades sociales y culturales nos permita construir alianzas más estrechas y desarrollar conjuntamente nuevos proyectos en el futuro. Esto encaja plenamente con la política de alianzas de la UOC, que busca generar relaciones con propósito, valor compartido e impacto real".

Las singularidades del OpenLab

Sobre las singularidades del OpenLab, Riera destaca que es un proyecto que "aprovecha los aspectos diferenciales de la UOC", es decir, el hecho de ser "una universidad digital, interdisciplinaria y con una comunidad distribuida en todo el territorio". Esto, añade la directora del Área de Transferencia, Emprendimiento y Ciencia Abierta, "nos permite entender el territorio no solo desde una lógica física, sino también como una red de personas, comunidades, organizaciones y conocimiento conectado". En este sentido, el OpenLab es "una infraestructura para escuchar retos, conectar capacidades, facilitar procesos de cocreación y transformar el conocimiento en impacto". Asimismo, el laboratorio "permitirá relacionar unidades y grupos de investigación de diferentes disciplinas con retos reales del territorio, con la incorporación de metodologías participativas, aprendizaje basado en retos, ciencia ciudadana, evaluación de impacto y trabajo con actores diversos".

Campos de innovación

Riera hace un balance muy positivo de los primeros meses: "Hemos organizado distintos campos de innovación, que son precisamente uno de los instrumentos clave para activar la cocreación entre la comunidad científica y los agentes del territorio". La actividad del OpenLab empezó a finales de 2025 y, hasta ahora, ya ha impulsado cuatro campos de innovación: Hacia una accesibilidad universal, organizado en Barcelona con la Red AccessCat y la Fundación VASS; Hacia una comunidad profesional preparada y resiliente ante el impacto de la IA, organizado en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) junto con PIMEC y el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña; Revitalización y resiliencia en las ruralidades de las Terres de l'Ebre, organizado en las Terres de l'Ebre con la Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (ARCA) y el Ateneo Cooperativo de las Terres de l'Ebre, y, recientemente, Adopción de la IA, cadena de valor y sostenibilidad en las mipimes del Camp de Tarragona, con Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA), y el Ayuntamiento de Reus. La organización de estos campos de innovación ha sido y es posible gracias a la implicación de diferentes áreas de la UOC, y muy especialmente del Área de Alianzas, Comunidad y Equidad.

"Todos estos campos son ejemplos que demuestran la vocación del OpenLab: poner el conocimiento de la UOC al servicio de retos reales y hacerlo con administraciones, empresas, entidades sociales, agentes culturales y otros actores del territorio", apunta Riera.

Los primeros meses confirman que el OpenLab puede convertirse en una herramienta estratégica no solo para desarrollar actuaciones concretas en el marco de Regiones del Conocimiento, sino también para construir relaciones de confianza con los agentes del territorio, subraya Riera. "Estas relaciones serán clave para establecer alianzas más estrechas, alineadas con la política, para impulsar en el futuro nuevos proyectos conjuntos con impacto social, territorial y económico", concluye.