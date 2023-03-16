La UOC rep més d'un milió d'euros per fer recerca amb agents socioeconòmicsEl Laboratori d'Innovació Social Transformativa de la UOC rep l'ajut dels fons FEDER en el marc del programa Regions del Coneixement del Govern
El programa de finançament forma part de l'estratègia RIS3CAT 2030
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha obtingut un finançament de més d'1,3 milions d'euros per al projecte de recerca aplicada i innovació transformativa Laboratori d'Innovació Social Transformativa (LIST) - OpenLab. L'aportació completa el finançament d'un projecte que supera els 3 milions d'euros. La Generalitat de Catalunya ha concedit l'ajut en el marc del programa Regions del Coneixement, que articula l'ecosistema de recerca perquè el coneixement i la innovació responguin als diferents reptes socials, ambientals i econòmics del territori.
Adscrit al Departament de Recerca i Universitats, el programa es cofinança amb fons FEDER i forma part de RIS3CAT 2030, l'Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya 2030, que busca transformar el model socioeconòmic per fer-lo més verd, digital, resilient i just. L'OpenLab de la UOC és un projecte centrat en iniciatives dels àmbits de cultura, educació i coneixement, indústria, salut comunitària, i transició agroecològica. La iniciativa implicarà al voltant de 15 grups de recerca i 80 investigadores i investigadors, amb el desplegament de 37 actuacions i la col·laboració de més de 260 actors territorials.
“L'OpenLab vol posar el coneixement de la UOC al servei de reptes reals i fer-ho amb administracions, empreses, entitats socials, agents culturals i altres actors del territori”
Mireia Riera, directora de l'Àrea de Transferència, Emprenedoria i Ciència Oberta (ATECO) de la UOC, que coordina el projecte, destaca que la concessió suposa "un reconeixement al paper que la Universitat pot tenir en la transformació del territori". El fet de rebre la totalitat de l'ajut sol·licitat permetrà desplegar l'OpenLab amb l'ambició amb què va ser concebut, "com un espai obert, estable i transversal per connectar el coneixement de la UOC amb els reptes socials, econòmics, culturals i ambientals del país", explica. Riera considera que el suport del programa Regions del Coneixement confirma que "la recerca i la innovació universitària han d'anar més enllà de la generació de coneixement: han de contribuir a cocrear solucions amb els agents del territori" en la línia que promou l'estratègia RIS3CAT 2030.
El finançament permetrà a la UOC desplegar l'OpenLab com una plataforma de connexió entre la recerca de la Universitat i els reptes del territori. "L'impacte serà especialment rellevant en tres àmbits on la UOC pot aportar un valor diferencial: l'educació i la generació de coneixement, la cultura com a factor de cohesió i transformació, i la indústria i els models econòmics digitals, col·laboratius i sostenibles", concreta Riera. Més enllà d’això, l'OpenLab també està pensat per contribuir a altres reptes de país, com ara la salut comunitària, la transició energètica, l'alimentació sostenible o l'ús ètic i inclusiu de les tecnologies digitals. Riera destaca també que l'impacte va més enllà de les actuacions concretes: "Esperem que aquesta relació amb administracions, empreses i entitats socials i culturals ens permeti construir aliances més estretes i desenvolupar conjuntament nous projectes en el futur. Això encaixa plenament amb la política d'aliances de la UOC, que busca generar relacions amb propòsit, valor compartit i impacte real".
Les singularitats de l'OpenLab
Sobre les singularitats de l'OpenLab, Riera destaca que és un projecte que "aprofita el que fa diferencial la UOC", és a dir, el fet de ser "una universitat digital, interdisciplinària i amb una comunitat distribuïda arreu del territori". Això, afegeix la directora de l'ATECO, "ens permet entendre el territori no només des d'una lògica física, sinó també com una xarxa de persones, comunitats, organitzacions i coneixement connectat". En aquest sentit, l'OpenLab és "una infraestructura per escoltar reptes, connectar capacitats, facilitar processos de cocreació i transformar el coneixement en impacte". Així mateix, el laboratori "permetrà relacionar unitats i grups de recerca de diferents disciplines amb reptes reals del territori, amb la incorporació de metodologies participatives, aprenentatge basat en reptes, ciència ciutadana, avaluació d'impacte i treball amb actors diversos".
Camps d'innovació
Riera fa un balanç molt positiu dels primers mesos: "Hem organitzat diferents camps d'innovació, que són precisament un dels instruments clau per activar la cocreació entre la comunitat científica i els agents del territori". L'activitat de l'OpenLab va començar a finals del 2025 i, fins ara, ja ha impulsat quatre camps d'innovació: Cap a una accessibilitat universal, organitzat a Barcelona amb la Xarxa AccessCat i la Fundació VASS; Cap a una comunitat professional preparada i resilient davant l'impacte de la IA, organitzat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) juntament amb PIMEC i el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya; Revitalització i resiliència en les ruralitats de les Terres de l'Ebre, organitzat a les Terres de l'Ebre amb l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (ARCA) i l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre, i, recentment, Adopció de la IA, cadena de valor i sostenibilitat en les mipimes del Camp de Tarragona, amb Reus Desenvolupament Econòmic, SA (REDESSA), i l'Ajuntament de Reus. L'organització d'aquests camps d'innovació ha estat i és possible gràcies a la implicació de diferents àrees de la UOC, i molt especialment de l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat.
"Tots aquests camps són exemples que mostren bé la vocació de l'OpenLab: posar el coneixement de la UOC al servei de reptes reals i fer-ho amb administracions, empreses, entitats socials, agents culturals i altres actors del territori", apunta Riera.
Els primers mesos confirmen que l'OpenLab pot esdevenir una eina estratègica no només per desenvolupar actuacions concretes en el marc de Regions del Coneixement, sinó també per construir relacions de confiança amb els agents del territori, subratlla Riera. "Aquestes relacions seran clau per establir aliances més estretes, alineades amb la política, per impulsar en el futur nous projectes conjunts amb impacte social, territorial i econòmic", conclou.
Aquest espai d'innovació s'emmarca en la Crida de Regions del Coneixement, instrument de la RIS3CAT 2030, l'estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, impulsada per la Generalitat amb el suport del Programa del FEDER de Catalunya 2021–2027, cofinançat per la Unió Europea.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc centres de recerca centrats en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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