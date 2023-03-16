Paro académico en la UOC

A finales de julio, el Consejo de Estudiantes de la UOC comunicó formalmente la convocatoria de un paro académico entre el 15 y el 19 de octubre, mediante el mecanismo que prevé la normativa del propio Consejo de Estudiantes.

Desde la universidad agradecemos el diálogo constructivo y la buena predisposición del Consejo de Estudiantes durante las conversaciones mantenidas desde el pasado julio. Desafortunadamente, las negociaciones no han permitido desconvocar la convocatoria y el Consejo de Estudiantes mantiene el paro previsto entre el 15 y el 19 de octubre.

La movilización está motivada por la evolución del sistema de evaluación digital de la UOC, que incorpora sistemas de supervisión en línea durante las pruebas finales para garantizar la identificación del estudiantado y la autoría de las pruebas. Esta evolución ha generado debate entre el estudiantado sobre el modelo de evaluación y, en particular, sobre la aplicación y el funcionamiento de los sistemas de supervisión en línea.

La evaluación digital en la UOC



En la UOC, la evaluación se lleva a cabo en el entorno digital y se basa principalmente en la evaluación continua, a pesar de que, en aquellas asignaturas que lo requieren, también se incorpora una prueba final. Para las asignaturas que incluyen pruebas finales, se ha implementado un sistema de supervisión que permite acreditar la identidad y la autoría de cada estudiante durante la prueba. Se trata de un proceso riguroso que dispone de mecanismos para garantizar la integridad académica, aspecto especialmente relevante en el contexto actual de irrupción de la inteligencia artificial.



El sistema de supervisión incluye una fase de simulación previa a hacer la prueba, que permite comprobar el funcionamiento y verificar que los dispositivos están correctamente configurados y colocados. Durante esta fase, el estudiantado recibe apoyo y retorno para resolver cualquier incidencia y garantizar que dispone de las condiciones necesarias para llevar a cabo la prueba y acreditar su identidad y autoría.



Además, el sistema no utiliza biometría y la validación es siempre humana, sin automatismos que se apliquen directamente. Esto permite valorar de manera individual cualquier incidencia y tomar las decisiones sobre la validación de la prueba teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada situación.



El modelo de evaluación de la UOC es un modelo vivo, que evoluciona para responder a los nuevos retos de la educación digital. En el contexto actual, marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, las universidades tenemos que poder desplegar mecanismos que permitan acreditar la identidad y la autoría de cada estudiante en los procesos de evaluación digital y garantizar la integridad académica. En la UOC, esta evolución se hace poniendo al estudiante en el centro, con sistemas de supervisión que incorporan revisión humana y que permiten valorar cada situación de manera individual.

Las pruebas finales de junio de 2026



La experiencia del último semestre muestra que las pruebas finales con supervisión en línea se han llevado a cabo con normalidad. En el 95 % de las pruebas, la autoría y la identidad quedaron validadas, puesto que el estudiantado hizo la prueba cumpliendo todos los requisitos del sistema de supervisión. Sin embargo, en un número reducido de casos se detectaron conductas irregulares o situaciones que no permitían acreditar las condiciones requeridas para la evaluación, como por ejemplo una colocación incorrecta de la segunda cámara.

Una de las demandas planteadas por el Consejo de Estudiantes durante el periodo de negociación hace referencia precisamente a esta situación. El colectivo de estudiantes afectado considera que debería poder repetir la prueba y reclama medidas compensatorias para los casos en los que la evaluación no se pudo validar. Esta petición ha sido uno de los aspectos abordados en las conversaciones mantenidas entre el Consejo de Estudiantes y esta universidad.



La UOC entiende la preocupación del estudiantado, pero considera que cualquier medida en este ámbito debe preservar los criterios de calidad, rigor y equidad del sistema de evaluación. Permitir la repetición de las pruebas únicamente a las personas que no pudieron acreditar las condiciones requeridas comportaría establecer condiciones diferentes para un mismo proceso de evaluación. Por este motivo, la UOC no puede acceder a esta petición, puesto que considera necesario garantizar unas mismas condiciones de evaluación para el conjunto del estudiantado.





Mejoras fruto de la negociación

Fruto del diálogo comprometido y responsable sostenido durante los últimos meses, incorporamos algunos aspectos que, de acuerdo con la comunicación mantenida con el Consejo de Estudiantes, mejorarán la experiencia del estudiantado al afrontar la evaluación de los aprendizajes en la UOC.

● Se ampliarán y mejorarán los recursos informativos, como por ejemplo vídeos e infografías, así como las informaciones dirigidas al estudiantado, con el objetivo de proporcionar una comprensión más clara del sistema de evaluación y de los diferentes elementos y mecanismos que garantizan su rigor y robustez.

● Se mejorará el retorno del proceso de simulación que el estudiante puede hacer antes de las pruebas finales: cada estudiante podrá ver una captura de la segunda cámara, lo que ayudará a determinar si está bien colocada o hay que ponerla de otra manera. Por otro lado, mantendremos el modelo garantista de la simulación en caso de que haya discrepancia entre la simulación y la prueba: si la simulación se considera apta y se mantienen las mismas condiciones, la prueba será apta y se pasará a corregir.

● Se llevarán a cabo los desarrollos técnicos y humanos necesarios para que el estudiantado pueda recibir información de la revisión del componente de la segunda cámara en 72 horas, de modo que le sea útil en caso de que tenga pruebas posteriores a este plazo.

● En el período final del semestre, se articulará un espacio de trabajo conjunto entre esta universidad y las personas representantes del estudiantado para hacer el seguimiento operativo.

● Se buscarán espacios para compartir y debatir la evolución de diferentes aspectos de la evaluación en la UOC.

● En el marco del modelo educativo de esta universidad, analizaremos cómo se podría articular la posibilidad de contar con una convocatoria extraordinaria de recuperación.

La integridad académica

La integridad académica es un pilar fundamental para garantizar una educación universitaria de calidad y una relación de confianza entre el estudiantado y el profesorado. Coincidiendo con el nuevo curso académico 2026-2027, hemos publicado el Manifiesto por la integridad académica en la docencia y el aprendizaje en la Universitat Oberta de Catalunya , que reafirma nuestro compromiso institucional con una cultura de la integridad basada en la responsabilidad, la honestidad y la confianza, entendiendo que la integridad no se fundamenta solo en un conjunto de normas, sino en la corresponsabilidad de todos los actores del proceso de aprendizaje.

El manifiesto propone pasar de una lógica centrada en la sanción a una cultura basada en la autorregulación, la confianza y la corresponsabilidad de todos los actores del proceso de aprendizaje.

Una evaluación digital flexible, rigurosa y centrada en cada estudiante



En la UOC, la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje y se plantea de manera continua, formativa y digital. A lo largo del semestre, el estudiante recibe orientación y retroalimentación sobre su progreso a través de diferentes actividades y pruebas que le permiten aplicar los conocimientos, identificar aspectos de mejora y avanzar en su aprendizaje.

Este modelo se desarrolla en un entorno en línea diseñado específicamente para el aprendizaje. El Campus Virtual, las aulas y los recursos digitales permiten estudiar y completar las actividades de evaluación desde cualquier lugar y en diferentes momentos, con el acompañamiento del equipo docente.

Las pruebas finales forman parte de este proceso de evaluación y permiten acreditar los aprendizajes adquiridos durante el semestre. En este contexto, los sistemas de supervisión en línea tienen como objetivo garantizar la identidad y la autoría de las pruebas y asegurar que la evaluación se desarrolla con las mismas garantías para todo el estudiantado.