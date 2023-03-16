Aturada acadèmica a la UOC

A finals de juliol, el Consell d'Estudiants de la UOC va comunicar formalment la convocatòria d'una aturada acadèmica entre el 15 i el 19 d'octubre, mitjançant el mecanisme que preveu la normativa del mateix Consell d'Estudiants.
Des de la Universitat agraïm el diàleg constructiu i la bona predisposició del Consell d'Estudiants durant les converses mantingudes d'ençà del juliol passat. Malauradament, les negociacions no han permès desconvocar la convocatòria i el Consell d'Estudiants manté l'aturada prevista entre el 15 i el 19 d'octubre.
La mobilització està motivada per l'evolució del sistema d'avaluació digital de la Universitat, que incorpora sistemes de supervisió en línia durant les proves finals per garantir la identificació de l'estudiantat i l'autoria de les proves. Aquesta evolució ha generat debat entre l'estudiantat sobre el model d'avaluació i, en particular, sobre l'aplicació i el funcionament dels sistemes de supervisió en línia.
L'avaluació digital a la UOC
A la UOC, l'avaluació es duu a terme en l'entorn digital i es basa principalment en l'avaluació contínua, tot i que, en aquelles assignatures que ho requereixen, també incorpora una prova final. Per a les assignatures que inclouen proves finals, s'ha implementat un sistema de supervisió que permet acreditar la identitat i l'autoria de l'estudiant durant la prova. Es tracta d'un procés rigorós que disposa de mecanismes per garantir la integritat acadèmica, aspecte especialment rellevant en el context actual d'irrupció de la intel·ligència artificial.
El sistema de supervisió inclou una fase de simulació prèvia a fer la prova, que permet comprovar-ne el funcionament i verificar que els dispositius estan correctament configurats i col·locats. Durant aquesta fase, l'estudiantat rep suport i retorn per resoldre qualsevol incidència i assegurar que disposa de les condicions necessàries per dur a terme la prova i acreditar la seva identitat i autoria.
A més, el sistema no fa ús de biometria i la validació és sempre humana, sense automatismes que s'apliquin directament. Això permet valorar de manera individual qualsevol incidència i prendre les decisions sobre la validació de la prova tenint en compte les circumstàncies específiques de cada situació.
El model d'avaluació de la UOC és un model viu, que evoluciona per donar resposta als nous reptes de l'educació digital. En el context actual, marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial, les universitats hem de poder desplegar mecanismes que permetin acreditar la identitat i l'autoria de l'estudiant en els processos d'avaluació digital i garantir-ne la integritat acadèmica. A la UOC, aquesta evolució es fa posant l'estudiant al centre, amb sistemes de supervisió que incorporen revisió humana i que permeten valorar cada situació de manera individual.
Les proves finals de juny del 2026
L'experiència del darrer semestre mostra que les proves finals amb supervisió en línia s'han dut a terme amb normalitat. En el 95 % de les proves, l'autoria i la identitat van quedar validades, ja que l'estudiantat va fer la prova complint tots els requisits del sistema de supervisió. En un nombre reduït de casos, però, es van detectar conductes irregulars o situacions que no permetien acreditar les condicions requerides per a l'avaluació, com ara una col·locació incorrecta de la segona càmera.
Una de les demandes plantejades pel Consell d'Estudiants durant el període de negociació fa referència precisament a aquesta situació. El col·lectiu d'estudiants afectat considera que hauria de poder repetir la prova i reclama mesures compensatòries per als casos en què l'avaluació no es va poder validar. Aquesta petició ha estat un dels aspectes abordats en les converses mantingudes entre el Consell d'Estudiants i la Universitat.
La Universitat entén la preocupació de l'estudiantat, però considera que qualsevol mesura en aquest àmbit ha de preservar els criteris de qualitat, rigor i equitat del sistema d'avaluació. Permetre repetir les proves únicament a les persones que no van poder acreditar les condicions requerides comportaria establir condicions diferents per a un mateix procés d'avaluació. Per aquest motiu, la Universitat no pot accedir a aquesta petició, ja que considera necessari garantir unes mateixes condicions d'avaluació per al conjunt de l'estudiantat.
Millores fruit de la negociació
Fruit del diàleg compromès i responsable sostingut els darrers mesos, incorporem alguns aspectes que, d'acord amb la comunicació mantinguda amb el Consell d'Estudiants, milloraran l'experiència de l'estudiantat a l'hora d'afrontar l'avaluació dels aprenentatges a la UOC.
● S'ampliaran i milloraran els recursos informatius, com ara vídeos i infografies, així com les informacions adreçades a l'estudiantat, amb l'objectiu de facilitar una comprensió més clara del sistema d'avaluació i dels diferents elements i mecanismes que en garanteixen el rigor i la robustesa.
● Es millorarà el retorn del procés de simulació que l'estudiant pot fer abans de les proves finals: l'estudiant podrà veure una captura de la segona càmera, que l'ajudarà a entendre si està ben col·locada o bé cal posar-la d'alguna altra manera. D'altra banda, mantindrem el model garantista de la simulació en cas que hi hagi discrepància entre la simulació i la prova: si la simulació es considera apta i es mantenen les mateixes condicions, la prova serà apta i es passarà a corregir.
● Es duran a terme els desenvolupaments tècnics i humans necessaris perquè l'estudiant pugui rebre informació de la revisió del component de la segona càmera en 72 hores, per tal que li sigui útil en cas que tingui proves posteriors a aquest termini.
● En el període final del semestre, s'articularà un espai de treball conjunt entre la Universitat i les persones representants de l'estudiantat per fer-ne el seguiment operatiu.
● Es buscaran espais per compartir i debatre l'evolució de diferents aspectes de l'avaluació a la UOC.
● En el marc del model educatiu de la Universitat, analitzarem com es podria articular la possibilitat de disposar d'una convocatòria extraordinària de recuperació.
La integritat acadèmica
La integritat acadèmica és un pilar fonamental per garantir una educació universitària de qualitat i una relació de confiança entre l'estudiantat i el professorat. Coincidint amb el nou curs acadèmic 2026-2027, hem publicat el Manifest per la integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge a la Universitat Oberta de Catalunya, que referma el nostre compromís institucional amb una cultura de la integritat basada en la responsabilitat, l'honestedat i la confiança, entenent que la integritat no es basa només en un conjunt de normes, sinó en la corresponsabilitat de tots els actors del procés d'aprenentatge.
El manifest proposa passar d'una lògica centrada en la sanció a una cultura basada en l'autoregulació, la confiança i la corresponsabilitat de tots els actors del procés d'aprenentatge.
Una avaluació digital flexible, rigorosa i centrada en l'estudiant
A la UOC, l'avaluació forma part del procés d'aprenentatge i es planteja de manera contínua, formativa i digital. Al llarg del semestre, l'estudiant rep orientació i retroalimentació sobre el seu progrés a través de diferents activitats i proves que li permeten aplicar els coneixements, identificar aspectes de millora i avançar en el seu aprenentatge.
Aquest model es desenvolupa en un entorn en línia dissenyat específicament per a l'aprenentatge. El Campus Virtual, les aules i els recursos digitals permeten estudiar i completar les activitats d'avaluació des de qualsevol lloc i en diferents moments, amb l'acompanyament de l'equip docent.
Les proves finals formen part d'aquest procés d'avaluació i permeten acreditar els aprenentatges assolits durant el semestre. En aquest context, els sistemes de supervisió en línia tenen com a objectiu garantir la identitat i l'autoria de les proves i assegurar que l'avaluació es desenvolupa amb les mateixes garanties per a tot l'estudiantat.